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«Быть женщиной топ-менеджером в IT – это вызов для меня». Большое интервью с директором по маркетингу в iGaming-компании
01.12.2022 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сфера IT считается традиционно мужской — по
«Работа в международной компании прививает умение ценить и осознавать значимость системы, стратегии и бизнес-процессов»
— Валентина, расскажите, как начиналась и развивалась ваша карьера в маркетинге?
— Я осознанно поступала в БГУ на факультет социальных наук, чтобы получить диплом специалиста по информации и коммуникации. Если после просмотра в детстве американских фильмов не идти в юристы, то куда еще? В рекламу! К тому же когда-то этот факультет оканчивали мои родители. И я подумала, что это идеальное совпадение.
Выбор первой работы тоже был осознанным, я устроилась в исследовательский институт. В маркетинге мне всегда нравилось соединение нескольких сфер — креативной части, аналитической и возможности попробовать себя в такой интересной области, как PR. И в институте я как раз работала как полноценный PR-менеджер.
Это был очень интересный опыт сотрудничества со СМИ, посольствами, я занималась организацией брифингов, принимала участие в обработке исследовательских данных. Но в какой-то момент поняла, что для меня это не перспективная работа — я не видела здесь своего развития, к тому же училась на бюджете и надо было думать про распределение.
Так в моей профессиональной жизни появилась консалтинговая группа компаний «Здесь и сейчас», куда меня взяли администратором отдела рекрутинга. С одной стороны я решила вопрос с распределением, но с другой не хотела долго заниматься административными вопросами, потому что меня очень тянуло в маркетинг. Помню, как иногда приходилось заменять офис-менеджера, и самой страшной задачей для меня было нести чашки на подносе. Мне всегда казалось, что я сейчас как навернусь при всех!
Поэтому я достаточно быстро перешла в аналитику и по своей инициативе возродила один из важнейших проектов компании — продажу аналитического обзора рынка заработных плат. За полгода таких обзоров продавалось всего 3−4, а первый аналитический обзор, который сделала я, мы продали в количестве 100 штук. Представляете, какой рост!
— Как вам это удалось?
— У меня было столько энергии! Хотелось творить, создавать. Директор тогда скептически отнесся к моей затее и поручил эту задачу просто попробовать. Не рассчитывая на высокий результат, пообещал платить очень хороший % от продаж.
— Было ли у вас тогда ощущение: вау, я выбрала классную работу, я на своем месте?
— Я чувствовала драйв, гордость за себя. Но ведь это был еще не маркетинг, а у меня было огромное желание уйти именно в классический маркетинг. И я добилась, чтобы меня перевели в другой отдел. Но наступил 2009 год, кризис, рост курса, сфера бизнес-услуг очень просела. Я поняла, что сейчас именно тот момент идти туда, куда хочется, и начала поиски. Прошерстила все крупные компании на белорусском рынке, составила резюме, сопроводительные письма. Так я получила работу в British American Tobacco.
Это был мой первый опыт работы в международной компании и погружения в их культуру ведения бизнеса. Тогда я впервые увидела, как здесь набирают людей, мотивируют их, насколько вдумчиво смотрят на компетенции, личностные характеристики человека, как стремятся к совершенству в процессах, для чего нужна стратегия. В тот момент в компании работала очень профессиональная команда с правильным стратегическим подходом, она была ориентирована на рост и успех. Когда ты приходишь молодым в такую команду, то впитываешь в себя все как губка. И это, конечно, повлияло на мою профессиональную жизнь. Работа в международной компании прививает умение ценить и осознавать значимость системы, стратегии и бизнес-процессов.
Следующей точкой в моей карьере была компания Nestle, где я получила опыт развития сильных крупных брендов. Я работала с кофейным бизнесом — Nescafe и все его суббрендами. И здесь меня нашел новый челлендж, который я успешно прошла. Беларусь — небольшой рынок, и часто крупные компании используют стратегии, которые разрабатываются для других стран. В Nestle мне удалось убедить российский юнит в том, что белорусский рынок и их потребители по паттернам поведения сильно отличается от российского.
— В чем это выражается?
— Самый простой пример — кофе 3 в 1. Исследования показали, что в России этот продукт любят за то, что он сладкий и молочный. Люди получают энергию за счет сахара и молока. А в Беларуси этот продукт любят за то, что он содержит вкус кофе. Да, для них также важно, что он сладкий и молочный, но вкус кофе на первом месте. В какой-то момент мы начали сильно проигрывать рынок нашему основному конкуренту. И моей задачей было убедить штаб-квартиру бренда в Швейцарии, что нам нужен продукт не из России, а из Украины, где также ценили именно вкус кофе. Я составила бизнес-план, обоснование, и нам согласовали запуск в Беларуси «Nescafe 3 в 1 Extra Strong». Это был оглушительный успех! Через 3 месяца мы кардинально изменили ситуацию с долей рынка и повысили ее с 20 до 40%.
«Я так много работала на белорусском рынке, так много сделала для FMCG, так почему же до сих пор не поработала в IT?»
— Получается, в каждой компании, куда вы приходили, становились реформатором?
— В английском языке есть такое слово restless. Это когда ты не можешь успокоиться, тебе нужны челленджи, ты видишь возможности и обязательно хочешь их реализовать. По отношению к работе у меня так было всегда и есть до сих пор. Периодически от моей неготовности сидеть на месте страдает команда. Но у меня всегда есть стремление расти и растить всех, кто находится рядом, будь то бренды или люди.
В моей карьере есть и опыт работы в компании «Бульбашъ», где передо мной стояла непростая задача: поработать над брендом так, чтобы отстроиться от возможных негативных ассоциаций. И я получила колоссальный опыт по ведению различных имиджевых кампаний и социальных проектов. Также я успела поработать в ОАО «Лидское пиво» и получила бесценный опыт участия в полном цикле создания продукта от идеи до продажи.
— Как думаете, почему вас заметили и пригласили на работу в SOFTSWISS?
— Мне написали в LinkedIn как раз в тот момент, когда я подумала: я так много работала на белорусском рынке, так много сделала для FMCG, так почему же до сих пор не поработала в IT? А SOFTSWISS нужен был директор по маркетингу, который с нуля создаст отдел и подберет команду. Когда мы встретились с HR-директором, он настолько хорошо продал мне идею работы в сфере iGaming, что я не могла отказать. Ему удалось заинтересовать меня этим бизнесом, культурой, личностями людей, которые работают в компании. Если бы этого не было, я бы не пошла дальше. Финальный этап собеседования проводил основатель компании Иван Монтик. Он настоящий визионер, мыслит стратегически и видит, что нужно компании в долгосрочной перспективе, чтобы достичь определенных результатов.
— И кого он хотел видеть на вашей должности?
— Он как раз видел на этой позиции человека из FMCG, потому что практики из этой сферы более глубокие, стратегические, понимают особенности бренда. Ведь маркетинг в FMCG существует более 100 лет, а маркетинг в iGaming еще в начале развития. 10 лет назад, когда SOFTSWISS только выходила на рынок, сильных компаний было не очень много. Настоящий бум случился во время разгара эпидемии COVID-19. Сейчас рынок по инерции заполняется все новыми и новыми компаниями. Конкуренция растет, соответственно увеличивается и потребность строить сильные бренды, бороться за своего клиента на рынке B2B iGaming. Иван Монтик еще 2 года назад, нанимая меня, понял, что необходимо развивать маркетинг еще на этапе роста и развития компании, когда особой потребности в этом нет. Но к моменту, когда она появится, в компании уже будет работать сильная маркетинговая команда.
«Мы выстроили ассоциацию: iGaming — это SOFTSWISS»
— Как за эти 2 года, что вы работаете в SOFTSWISS, изменилась компания?
— Когда я пришла, в SOFTSWISS работало всего около 200 человек, было несколько офисов — в Беларуси и на Мальте, и компания все же являлась преимущественно белорусской.
А сейчас в команде SOFTSWISS уже более 1600 сотрудников, и мы продолжаем расти. Компания стала по-настоящему международной, полноценно вышла на европейский и азиатский рынки. Сегодня у SOFTSWISS есть центры разработки в Беларуси, на Мальте, в Польше и Грузии. А часть сотрудников работает удаленно по всему миру — например, в Бразилии, Аргентине и на Филиппинах.
— В SOFTSWISS вы руководите отделом маркетинга. Расскажите о ваших ключевых достижениях?
— Предмет моей огромной гордости и профессиональной удовлетворенности — это команда. Каждый день я получаю огромное удовольствие от общения с людьми, с которыми сейчас работаю. Я вдохновляюсь их достижениями, ростом, расширением их профессиональных границ. Это то, что меня наполняет и вдохновляет двигаться вперед каждый день.
Мы провели большую работу по росту узнаваемости коммерческого бренда компании,
За прошлый год клиентская база SOFTSWISS выросла на 50% — и это в том числе заслуга грамотной работы отдела маркетинга. Также мы выходим на новые коммерческие рынки. Если раньше ключевыми для нас были страны СНГ и Европы, то сейчас активно работаем над выходом на рынки Латинской Америки, Азии и Африки.
— Каких принципов в работе с командой вы придерживаетесь?
— В команде у нас есть несколько ключевых принципов работы:
— А какой вы руководитель для своей команды? Каких принципов нужно придерживаться, чтобы сотрудники были мотивированы?
— Я стремлюсь выстраивать со всеми партнерские отношения. Для меня недопустима история из серии «я босс, а ты дурак». Конечно я могу быть строгой, требовательной. Но при этом справедливой и поддерживающей.
Я доверяю своим коллегам и поэтому — делегирую. Это значит, что я открыта к идеям и предложениям, даю им свободу в их реализации. И при этом спокойна за выполнение задач. В моей команде люди, которые горят своей работой, на них можно положиться.
Считаю, что одна из главных задач руководителя — слышать и поддерживать. Поэтому в команде одна из моих ключевых функций — мотивационная. Я стремлюсь формировать доверительную атмосферу, чтобы коллеги знали: они могут обратиться ко мне с любым вопросом — как с рабочим, так и с личным.
Также я считаю, что руководитель должен сохранять гибкость, искать индивидуальные подходы, быть готовым к изменениям. Поэтому руководителю важно не держаться за устоявшуюся систему процессов, а постоянно ее дорабатывать и совершенствовать. В целом, я поняла, что IT — это очень гибкая сфера, где процессы могут трансформироваться каждые несколько месяцев. Здесь действуют проактивно. Никто не будет сохранять системы и процессы просто потому, что так принято или привычно.
«В моем телефоне нет ни рабочей почты, ни рабочих чатов»
— Что значит для вас быть топ-менеджером в IT? Кажется, что эта сфера преимущественно мужская, а iGaming-индустрия особенно.
— Для меня в этом нет чего-то сверхестественного и экстраординарного. Возможно, это связано с моим типом личности. Я очень хорошо помню, как во время работы на «Лидском пиве» генеральный директор здоровался со всеми сотрудниками за руку — это было приветственное рукопожатие и с мужчинами, и с женщинами. Я по привычке всегда делала это сильно и от души. В какой-то момент он, держа мою руку, сказал: «Валя, не жми больше так сильно мою руку. Здесь я твой босс, а не ты мой босс, ты должна это понимать». Тогда я поняла, что где-то перебащиваю.
Быть женщиной топ-менеджером в IT — это челлендж и вызов для меня, а я их очень люблю в работе. Когда ты вписываешься в эту систему, то просто становишься ее частью. Видишь, что тебя принимают и не смотрят на тебя со скепсисом. Я бы хотела, чтобы в нашей индустрии появлялось больше женщин. Если говорить про нашу компанию, то в плане гендерного равенства она сильно выделяется на фоне других в сфере iGaming. У нас соотношение женщин и мужчин примерно 50 на 50. Но тут важно понимать, что SOFTSWISS — продуктово-сервисная компания, и помимо разработчиков есть сервисные подразделения, менеджмент, где гендерный состав перевешивает в сторону женщин. Это еще раз подтверждает, что мы как компания стремимся к гендерному разнообразию.
— Почему iGaming-индустрия так часто выделяет именно женщин в своей сфере, когда присуждает им различные награды и премии? Как раз недавно одна из ваших сотрудниц получила премию Women in iGaming в номинации «Сотрудник года».
— Традиционно в сфере IT и iGaming доля мужчин очень высокая. Но есть общемировая тенденция к равноправию, поэтому женский след в iGaming-компаниях стараются подчеркнуть, тем самым повысить значимость их вклада в развитие индустрии. Ведь тема дискриминации женщин в бизнесе, достижениях или уровне зарплат на одинаковых позициях с мужчинами по-прежнему актуальна даже для высокоразвитых стран.
— Что чувствуете, когда номинируют именно вас?
— В первую очередь я радуюсь тому, что в нашей индустрии вклад женщин оценен, на него обращают внимание. Чувствую гордость, что мою работу отмечают не только внутри компании, но и за ее пределами. Ну и, конечно, для меня это имидж бренда. Когда номинируют меня, я понимаю, что в первую очередь номинируют SOFTSWISS. И через свою профессиональную работу я помогаю растить и развивать имидж компании.
— Такие достижения невозможны без полного погружения в рабочие вопросы. Не пугает ли вас, что работа становится огромной частью жизни? Или это нормально в сфере IT и в целом для времени, в котором мы живем.
— Если человек четко отделяет работу от повседневной жизни, происходит внутреннее противоречие, а это всегда борьба и конфликт. Поэтому я уверена, что работа должна быть частью жизни. Я не противопоставляю одно другому. Для меня это просто разные части моей яркой, насыщенной жизни.
Я не ищу work-life-balance, но стремлюсь, чтобы все эти части уравновешивали друг друга и не отдаю себя какой-то одной из них. Нужно обязательно помнить, что работа не только вдохновляет, но и утомляет. Поэтому отдых очень важен. Вы любите заниматься спортом, читать, проводить время с друзьями? Просто делайте это, находите время, планируйте. Я, например, люблю планировать в ежедневнике не только работу, но и отдых. Это мое незыблемое правило.
Вас может это удивить, но в моем телефоне нет ни рабочей почты, ни рабочих чатов, они есть только в рабочем ноубтуке. Я приняла такое решение лет 5−6 назад, когда поняла, что начинаю выгорать и не хочу быть постоянно включенной. При этом я остаюсь эффективной, управляю командой, выполняю поставленные задачи. Но если я ухожу гулять с друзьями или провожу время с семьей, там у меня работы нет. Да, на этот шаг нужно решиться. Первое время будет больно, вы будете нервничать, что упускаете что-то важное. Но в какой-то момент поймете, что мир не разрушится, если проворонить какое-то письмо в почте. Поэтому я всегда нахожу время на чтение, путешествия, совместное время с друзьями, прогулку. Я могу чуть раньше встать, но выделить время в течение рабочего дня, чтобы погулять с собакой. Я не лишаю себя любимых удовольствий, я просто их планирую, как и работу. Потому что знаю: это делает меня целостной.
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«Быть женщиной топ-менеджером в IT – это вызов для меня». Большое интервью с директором по маркетингу в iGaming-компании
Сфера IT считается традиционно мужской - по данным профильного портала dev.by, только 27,4% IТ-специалистов в 2021 году в Беларуси - женщины. А в топ-менеджменте компаний они...
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