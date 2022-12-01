Какие изменения ждут белорусов с 1 декабря

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С сегодняшнего дня в Беларуси выросли пенсии – это уже третье повышение за год. И коснется оно всех трудовых выплат. А вот если человек официально нигде не работает, то с декабря он будет платить за ЖКХ по полным тарифам без скидок. Какие еще изменения ждут белорусов, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

С 1 декабря пожилых ждет пятипроцентная прибавка к пенсии. Так, им начнут выплачивать в среднем 670 белорусских или 16 тысяч 800 российских рублей. Это на 30 белорусских, или 750 российских рублей больше, чем в ноябре. За год пенсии белорусов увеличили уже на 23%. И декабрьское повышение третье.

«Повышаются все виды трудовых пенсий: по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет. Размер увеличения у каждого пенсионера будет свой, в зависимости от продолжительности жизни стажа, заработной платы, получаемых надбавок и повышений к пенсии», – рассказала начальник главного управления пенсионного обеспечения Елена Гоморова.

В декабре обновят базу незанятых в экономике. В нее попадут те, кто не подтвердит трудоустройство за третий квартал. Тунеядцам, у которых есть в собственности жилье, выставят платежи за газоснабжение, отопление и горячую воду по полным тарифам. Работающие белорусы платят в несколько раз меньше.

С 1 декабря начали вести и подсчет велосипедов. Продавцы должны предоставлять в налоговую данные об остатках товара. А у водителей авто готовность номер один. Госавтоинспекция начнет штрафовать за летнюю резину. Нарушителям грозит до пяти базовых. Это 160 белорусских, или 4 тысячи российских рублей.

А еще с декабря белорусская железная дорога переходит на новый график движения поездов. Акцент на региональное сообщение и сокращение остановок.