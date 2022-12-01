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Какие изменения ждут белорусов с 1 декабря
01.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С сегодняшнего дня в Беларуси
С 1 декабря пожилых ждет пятипроцентная прибавка к пенсии. Так, им начнут выплачивать в среднем 670 белорусских или 16 тысяч 800 российских рублей. Это на 30 белорусских, или 750 российских рублей больше, чем в ноябре. За год пенсии белорусов увеличили уже на 23%. И декабрьское повышение третье.
В декабре обновят базу незанятых в экономике. В нее попадут те, кто не подтвердит трудоустройство за третий квартал. Тунеядцам, у которых есть в собственности жилье, выставят платежи за газоснабжение, отопление и горячую воду по полным тарифам. Работающие белорусы платят в несколько раз меньше.
С 1 декабря начали вести и подсчет велосипедов. Продавцы должны предоставлять в налоговую данные об остатках товара. А у водителей авто готовность номер один. Госавтоинспекция начнет штрафовать за летнюю резину. Нарушителям грозит до пяти базовых. Это 160 белорусских, или 4 тысячи российских рублей.
А еще с декабря белорусская железная дорога переходит на новый график движения поездов. Акцент на региональное сообщение и сокращение остановок.
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В Беларуси выросли пенсии – это уже третье повышение за год. И коснется оно всех трудовых выплат. А вот если человек официально нигде не работает, то с декабря он...
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