Бюджет Беларуси на 2023 год предполагает рост зарплат и расходов на здравоохранение

Бюджет на 2023 год в Беларуси сформирован как дефицитный. Недостает совсем немного – меньше 1,5% от ВВП. Поэтому правительство смотрит на будущий финансовый год оптимистично и уже определило источники пополнения бюджета.

«Мы предлагаем на 2% повысить ставку по налогу на прибыль, с 18% до 20%. Это позволит сгенерировать дополнительные источники. Плюс в рамках взаимоотношений с Российской Федерацией подписаны соответствующие документы о единых правилах взимания косвенных налогов. Мы будем получать так же, как и российские нефтяные переработчики, обратный акциз по единым правилам. Это нам добавит до 2 миллиардов рублей доходов», – отметил министр финансов Республики Беларусь Юрий Селиверстов.

Законопроект о республиканском бюджете на 2023 год в первом чтении белорусские депутаты рассмотрят 7 декабря.