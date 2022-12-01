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Бюджет Беларуси на 2023 год предполагает рост зарплат и расходов на здравоохранение
01.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В правительстве Беларуси обсудили проект бюджета-2023. Главная направленность – повышение уровня жизни, сообщает «МИР 24».
Бюджет сохранит свою социальную направленность. Запланировано увеличение расходов на образование, здравоохранение. Особое внимание – на рост заработных плат. В будущем году на это выделят на 17% больше средств, чем в предыдущем.
Бюджет на 2023 год в Беларуси сформирован как дефицитный. Недостает совсем немного – меньше 1,5% от ВВП. Поэтому правительство смотрит на будущий финансовый год оптимистично и уже определило источники пополнения бюджета.
«Мы предлагаем на 2% повысить ставку по налогу на прибыль, с 18% до 20%. Это позволит сгенерировать дополнительные источники. Плюс в рамках взаимоотношений с Российской Федерацией подписаны соответствующие документы о единых правилах взимания косвенных налогов. Мы будем получать так же, как и российские нефтяные переработчики, обратный акциз по единым правилам. Это нам добавит до 2 миллиардов рублей доходов», – отметил министр финансов Республики Беларусь Юрий Селиверстов.
Законопроект о республиканском бюджете на 2023 год в первом чтении белорусские депутаты рассмотрят 7 декабря.
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Правительство и депутаты республики обсудили главный финансовый документ.
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