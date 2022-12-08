Погода в СНГ: сильные морозы на севере Казахстана, оттепель и гололедица в Беларуси

Азербайджан

Азербайджан сдался зиме. На севере республики морозные минус 12, и выпал снег. Похолодало и на побережье Каспия. Там обнаружили 17 мертвых тюленей. Специалисты службы охраны биологического разнообразия взяли образцы туш, чтобы определить причину гибели животных. Результаты исследования будут готовы в ближайшее время.

Беларуси

В Беларуси «погодные качели». Ночью устойчивый минус, а днем оттепель. На дорогах скользко. Из-за гололедицы в стране действует «желтый» уровень опасности. Осторожным нужно быть не только на тротуаре или проезжей части, но и на водоеме. Лед еще тонкий. Выходить на него опасно для жизни. Чтобы не допустить трагедии, на крупных озерах дежурят спасатели. В их арсенале появились аэролодки, которые могут развивать скорость более ста километров в час.

Кыргызстан

Морозное дыхание зимы почувствовали и жители Бишкека. Минус три в городе. Для начала декабря температура ниже нормы. Синоптики предупредили жителей о снегопаде. Он начнется вечером. Морозам и снегу рады любители активного отдыха. Один из крупных горнолыжных курортов СНГ в Караколе открыл свой сезон. На базе три основных и одна дополнительная канатные дороги и больше пяти трасс для новичков и профессионалов. Стоимость ски-пасса в будни 1000 сомов (740 рублей).