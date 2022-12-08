Цены на пиломатериалы в Беларуси снизились почти на треть

В Беларуси древесина и пиломатериалы подешевели почти на 30%. Все это за счет привлечения новых покупателей и увеличения объемов производства, сообщает корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.
Здесь выращивают будущий лес. В селекционном центре семена деревьев тестируют на болезни, вирусы и всхожесть. Без анализа специалиста ни одно семечко в землю не попадет. Лесничество должно получить спецразрешения на посадку и другие документы.
«У каждых семян есть свой паспорт. От какого числа, какого года, сколько килограммов. Товар упаковывается в картонные коробки по 10 килограммов. Маленькие семена идут на образцы», – объясняет лаборант первой категории центральной аналитической лаборатории лесхоза Екатерина Баран.
В центре выращивают десятки пород деревьев. Спрос зависит от поры года – весной чаще покупают туи и плодовые саженцы, ближе к зиме в топе елка и сосна. А для лесничеств центр продает семена, хранят их в морозильных камерах.
«В холодильной камере поддерживается температура до минус четырех градусов, при такой температуре посадочный материал может храниться до восьми месяцев», – рассказала начальник производственного отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра Ксения Метелица.
Лесничества ежегодно высаживают более 30 тысяч гектаров леса на месте срубленного. Зрелую древесину продают на дрова и пиломатериалы. Последними раньше занимались посредники, но в Копыльском лесхозе от такой схемы отказались и открыли свой первый магазин в Минске.
«Конечно, самый большой спрос – это пиломатериалы. Как правило, это кровельные материалы для строительства крыш. Также пользуются большим спросом обшивки различного рода, это вагонки, имитации бруса, доски пола. Все больше население возвращается к натуральному», – отметил директор Копыльского опытного лесхоза Сергей Ульдинович.
Продажи напрямую привели к снижению цен, на некоторые виды продукции – на 30%. При этом лесхозы получили дополнительную прибыль.
«Сегодня четкая позиция и требование как главы государства, так и правительства – этот ресурс должен быть доступен для населения. Мы уже сделали в этом направлении не один шаг, создали перечень нормативно-правовой документации, который позволил упростить возможность покупки круглых лесоматериалов для населения», – сказал заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Владимир Креч.
Есть в магазинах и готовая продукция – беседки и фигурные скамейки, всего около 500 наименований. В преддверии новогодних праздников в магазине расставляют и самый востребованный товар – елки в кадках.