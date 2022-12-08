ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цены на пиломатериалы в Беларуси снизились почти на треть

08.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси древесина и пиломатериалы подешевели почти на 30%. Все это за счет привлечения новых покупателей и увеличения объемов производства, сообщает корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

Здесь выращивают будущий лес. В селекционном центре семена деревьев тестируют на болезни, вирусы и всхожесть. Без анализа специалиста ни одно семечко в землю не попадет. Лесничество должно получить спецразрешения на посадку и другие документы.

«У каждых семян есть свой паспорт. От какого числа, какого года, сколько килограммов. Товар упаковывается в картонные коробки по 10 килограммов. Маленькие семена идут на образцы», – объясняет лаборант первой категории центральной аналитической лаборатории лесхоза Екатерина Баран.

В центре выращивают десятки пород деревьев. Спрос зависит от поры года – весной чаще покупают туи и плодовые саженцы, ближе к зиме в топе елка и сосна. А для лесничеств центр продает семена, хранят их в морозильных камерах.

«В холодильной камере поддерживается температура до минус четырех градусов, при такой температуре посадочный материал может храниться до восьми месяцев», – рассказала начальник производственного отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра Ксения Метелица.

База генетических данных лесов появится в России

Кто и зачем ее создает?
Лесничества ежегодно высаживают более 30 тысяч гектаров леса на месте срубленного. Зрелую древесину продают на дрова и пиломатериалы. Последними раньше занимались посредники, но в Копыльском лесхозе от такой схемы отказались и открыли свой первый магазин в Минске.

«Конечно, самый большой спрос – это пиломатериалы. Как правило, это кровельные материалы для строительства крыш. Также пользуются большим спросом обшивки различного рода, это вагонки, имитации бруса, доски пола. Все больше население возвращается к натуральному», – отметил директор Копыльского опытного лесхоза Сергей Ульдинович.

Продажи напрямую привели к снижению цен, на некоторые виды продукции – на 30%. При этом лесхозы получили дополнительную прибыль.

«Сегодня четкая позиция и требование как главы государства, так и правительства – этот ресурс должен быть доступен для населения. Мы уже сделали в этом направлении не один шаг, создали перечень нормативно-правовой документации, который позволил упростить возможность покупки круглых лесоматериалов для населения», – сказал заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Владимир Креч.

Есть в магазинах и готовая продукция – беседки и фигурные скамейки, всего около 500 наименований. В преддверии новогодних праздников в магазине расставляют и самый востребованный товар – елки в кадках.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снижение цен – результат привлечения новых покупателей и увеличения объемов производства.
 
Новости дня
Новости разные
 
О чем пишут мировые СМИ: задержание президента Перу и новая угольная шахта в Британии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2022
Mir24.TV Belarus
08.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика