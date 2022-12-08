Цены на пиломатериалы в Беларуси снизились почти на треть

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси древесина и пиломатериалы подешевели почти на 30%. Все это за счет привлечения новых покупателей и увеличения объемов производства, сообщает корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

Здесь выращивают будущий лес. В селекционном центре семена деревьев тестируют на болезни, вирусы и всхожесть. Без анализа специалиста ни одно семечко в землю не попадет. Лесничество должно получить спецразрешения на посадку и другие документы.

«У каждых семян есть свой паспорт. От какого числа, какого года, сколько килограммов. Товар упаковывается в картонные коробки по 10 килограммов. Маленькие семена идут на образцы», – объясняет лаборант первой категории центральной аналитической лаборатории лесхоза Екатерина Баран.

В центре выращивают десятки пород деревьев. Спрос зависит от поры года – весной чаще покупают туи и плодовые саженцы, ближе к зиме в топе елка и сосна. А для лесничеств центр продает семена , хранят их в морозильных камерах.

«В холодильной камере поддерживается температура до минус четырех градусов, при такой температуре посадочный материал может храниться до восьми месяцев», – рассказала начальник производственного отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра Ксения Метелица.

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