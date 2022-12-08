О чем пишут мировые СМИ: задержание президента Перу и новая угольная шахта в Британии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президента Перу Педро Кастильо отстранили от должности и задержали по обвинению в «нарушении конституционного порядка». Ранее конгресс страны проголосовал за его отстранение, сообщает The Guardian . Голосование состоялось после того, как Кастильо распорядился ввести комендантский час и реорганизовать судебную систему и прокуратуру, где расследовались его дела по подозрению в коррупции и злоупотреблении влиянием. После отстранения президента к присяге привели вице-президента Дину Болуарте – она стала первой женщиной-главой государства в истории Перу.

В Великобритании одобрили строительство первой за последние 30 лет угольной шахты. Шахта Вудхаус будет разрабатываться компанией West Cumbria Mining на северо-западе Англии, сообщает Reuters . Она предназначена для добычи каменноугольного кокса, который используется в сталелитейной промышленности. Проект позволит создать около 500 новых рабочих мест. Проект шахты был представлен в 2014 году и подвергался критике со стороны консультантов правительства по климату и экоактивистов. Власти подчеркнули, что сырье не будет использоваться для выработки электроэнергии.

В Кыргызстане запускают проект по воспроизводству лесов. Его официальное название звучит как «Секвестрация углерода посредством климатических инвестиций в леса и пастбища в Кыргызстане», сообщает портал 24.kg . Реализацией проекта займется лесная служба при Минсельхозе страны. Поддержку в воспроизводстве лесных ресурсов Кыргызстана оказывают международные организации и фонды. На проект выделено $29,9 млн.

В Астану после двухлетнего перерыва возвращается кинофестиваль «Евразия». Он состоится с 12 по 18 декабря, сообщает «Казахстанская правда» . Президентом кинофестиваля стал кинорежиссер, заслуженный деятель Казахстана Ардак Амиркулов. В конкурсе представлены 15 картин из Казахстана, России, Франции, Чехии, Турции, Украины, Грузии, Ирана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Китая. Кроме международного, также будет организован национальный конкурс кинофильмов.