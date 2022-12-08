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О чем пишут мировые СМИ: задержание президента Перу и новая угольная шахта в Британии

08.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президента Перу Педро Кастильо отстранили от должности и задержали по обвинению в «нарушении конституционного порядка». Ранее конгресс страны проголосовал за его отстранение, сообщает The Guardian. Голосование состоялось после того, как Кастильо распорядился ввести комендантский час и реорганизовать судебную систему и прокуратуру, где расследовались его дела по подозрению в коррупции и злоупотреблении влиянием. После отстранения президента к присяге привели вице-президента Дину Болуарте – она стала первой женщиной-главой государства в истории Перу.

В Великобритании одобрили строительство первой за последние 30 лет угольной шахты. Шахта Вудхаус будет разрабатываться компанией West Cumbria Mining на северо-западе Англии, сообщает Reuters. Она предназначена для добычи каменноугольного кокса, который используется в сталелитейной промышленности. Проект позволит создать около 500 новых рабочих мест. Проект шахты был представлен в 2014 году и подвергался критике со стороны консультантов правительства по климату и экоактивистов. Власти подчеркнули, что сырье не будет использоваться для выработки электроэнергии.

В Кыргызстане запускают проект по воспроизводству лесов. Его официальное название звучит как «Секвестрация углерода посредством климатических инвестиций в леса и пастбища в Кыргызстане», сообщает портал 24.kg. Реализацией проекта займется лесная служба при Минсельхозе страны. Поддержку в воспроизводстве лесных ресурсов Кыргызстана оказывают международные организации и фонды. На проект выделено $29,9 млн.

В Астану после двухлетнего перерыва возвращается кинофестиваль «Евразия». Он состоится с 12 по 18 декабря, сообщает «Казахстанская правда». Президентом кинофестиваля стал кинорежиссер, заслуженный деятель Казахстана Ардак Амиркулов. В конкурсе представлены 15 картин из Казахстана, России, Франции, Чехии, Турции, Украины, Грузии, Ирана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Китая. Кроме международного, также будет организован национальный конкурс кинофильмов.

В Беларуси откроют более тысячи пунктов по продаже новогодних деревьев. Традиционно большую часть разместят в Минской и Гомельской областях, сообщает БелТА. Каждый год в Беларуси реализуют 130-140 тысяч деревьев, из них более 100 тысяч – европейские ели, примерно 40 тысяч – сосны. Власти страны планируют продавать новогодние деревья и на экспорт – так, в Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр выращивает 750 тысяч сосен для Пермского края России. Российская сторона предоставила свой посадочный материал, пригодный для ее погодных условий.



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В Перу сменился президент, Педро Кастильо был отстранен от должности и задержан. В Великобритании впервые за 30 лет одобрили строительство угольной шахты.
 
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