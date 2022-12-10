Митинг-реквием в День памяти жертв геноцида провели в комплексе «Тростенец» в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь присоединилась к Международному дню памяти жертв геноцида. Митинг-реквием прошел в мемориальном комплексе «Тростенец» в Минске . На этом месте в годы Великой Отечественной находился лагерь смерти.



Возложить цветы к памятнику и почтить память жертв геноцида пришли депутаты, представили министерств, городские власти и неравнодушные белорусы. Всего около 500 человек. Раньше считалось, что в «Тростенце» погибли более 200 тысяч человек. Сейчас белорусская прокуратура открывает новые факты в деле о геноциде мирных жителей. Предварительные цифры значительно превышают официальный список смертей.

«Такие мероприятия сплачивают людей. Сегодня мы видим представителей разных поколений, которые пришли сюда, чтобы отдать дань памяти безвинно погибшим. Беларусь, которая пострадала больше других, помнит о людях, которые мечтали жить, строить свою судьбу и у которых в одночасье все оборвалось. Это никогда не должно повторяться», – сказал председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев.

Митинги и возложение цветов прошли во всех районах Минска. В годы войны Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя.