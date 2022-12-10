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Митинг-реквием в День памяти жертв геноцида провели в комплексе «Тростенец» в Минске
10.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь присоединилась к Международному дню памяти жертв геноцида. Митинг-реквием прошел в мемориальном комплексе
Митинги и возложение цветов прошли во всех районах Минска. В годы войны Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя.
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На этом месте в годы Великой Отечественной находился лагерь смерти.
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