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Первый магазин с товарами из Беларуси открылся в Подмосковье

09.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Подмосковье открылся первый магазин с товарами из Беларуси. Более трех тысяч наименований представили лучшие производители, рассказывает корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев.

В Беларуси говорят, что такой ассортимент не везде найдешь. Дело в том, что в подмосковном магазине собраны лучшие товары со всей страны по цене и качеству. Продукция трех десятков предприятий представлена в первом магазине белорусских товаров.

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«Мы планировали разместить здесь белорусские сковородки, но был выбран формат и первая площадка была определена в 300 метров, поэтому сюда все не впишешь», –поделилась председатель концерна Беллегпром Татьяна Лугина.

Товары легкой промышленности для дома и повседневного использования, в основном – текстиль, посуда, бытовая химия и косметика. Всего три тысячи наименований. Идея создать магазин белорусской продукции возникла еще весной, когда с российского рынка стали уходить иностранные бренды. Торговый дом Белру – результат совместной работы Союза женщин России и Беларуси. За несколько месяцев от концепта до реализации – хороший результат, считают учредители партнерской компании. Главная идея – европейское качество по доступным ценам.

«Товары абсолютно сопоставимые по качеству с европейскими аналогами будут в три-четыре раза дешевле представляться в нашей сети», – сказал коммерческий директор компании Белру Роман Смирнов.

Пока это только один магазин. Но в планах на ближайшие пять лет открыть еще 85 таких же по всей России, включая Дальний Восток. С января планируют запустить интернет-маркет в столице, а в течение года открыть магазины в Москве и других регионах.

«В начале следующего года – это уже два магазина: в Москве и Московской области. Дальше по плану – Нижний Новгород, Казань, Ленобласть», – сказала соучредитель компании Белру Елена Петрухина.

Как считают российские представители, до этого времени товары из дружественной Беларуси были представлены не так широко, а спрос на них у россиян есть. Теперь настало время его восполнить.

Хрустальные бокалы вроде бы не самый ходовой товар по сравнению с текстильной промышленностью и товарами для детей. Но перед Новым годом он обретает особую актуальность. Белорусский хрусталь вообще переживает вторую молодость, говорят продавцы. Это ручная работа, ее и покупают поштучно.



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В магазине представлена продукция трех десятков предприятий, в основном текстиль, посуда, бытовая химия и косметика – всего три тысячи наименований.
 
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