Контейнеры для просроченных лекарств появились в аптеках Беларуси

Пока таких точек сбора в аптеках немного. Сам проект экспериментальный. Но уже сейчас видно: чем больше люди о нем узнают, тем больше просрочки удается собрать. Да и жители охотнее перебирают домашние аптечки. Ведь лекарства, срок годности которых истек, вредны и экологии, и людям.

«Важно, когда вы хотя бы раз в квартал делаете небольшую ревизию домашней аптечки и при выявлении каких-то просроченных лекарств сдаете их в специализированное обращение, вместо того, чтобы они попали в окружающую среду, например, в водопровод и в почву», – отметил директор фармацевтической компании Владимир Головко.

Каждый месяц за контейнерами приезжает специалист. Проверяет вес и смотрит, чтобы не было запрещенных предметов. К примеру, ртутных градусников, шприцев или бытовых отходов. За месяц выходит собрать до 150 килограммов просроченных лекарств.

«Были разработаны специализированные контейнеры, которые соответствуют нормам безопасности, также был обучен персонал и был переоборудован автомобиль специально для транспортировки просроченных средств на объекты по обезвреживанию», – сообщил специалист отдела продаж компании по обращению с отходами Дмитрий Бурак.

После сбора – на утилизацию. Чтобы препараты не попали в землю или воду, их сжигают. В эту печь попадают все медицинские отходы страны. За день она перерабатывает до 800 килограммов медикаментов. На выходе останется только зола. Вреда от нее в десятки раз меньше.

«Если говорить об объемах, то они уменьшаются порядка на 80-85%. То есть со ста килограммов отходов мы получаем около 15 килограммов золы», – сказал главный инженер предприятия по обращению с отходами Игорь Сухаревич.

Сдать просроченные лекарства в Беларуси можно не только в аптеках, но и в поликлиниках. В будущем планируют увеличить число пунктов сбора. Медицинские отходы признаны одними из самых опасных для экологии.