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Контейнеры для просроченных лекарств появились в аптеках Беларуси
10.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В аптеках Беларуси появились контейнеры для просроченных лекарств. Теперь после сбора их уничтожают без вреда для экологии. Это в несколько раз уменьшит уровень опасных химикатов в почве. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева увидела процесс переработки.
С антисептиком, обезболивающим и жаропонижающим. Пенсионерка Ирина Блажевская ходит в аптеку со своими
Пока таких точек сбора в аптеках немного. Сам проект экспериментальный. Но уже сейчас видно: чем больше люди о нем узнают, тем больше просрочки удается собрать. Да и жители охотнее перебирают домашние аптечки. Ведь лекарства, срок годности которых истек, вредны и экологии, и людям.
Каждый месяц за контейнерами приезжает специалист. Проверяет вес и смотрит, чтобы не было запрещенных предметов. К примеру, ртутных градусников, шприцев или бытовых отходов. За месяц выходит собрать до 150 килограммов просроченных лекарств.
После сбора – на утилизацию. Чтобы препараты не попали в землю или воду, их сжигают. В эту печь попадают все медицинские отходы страны. За день она перерабатывает до 800 килограммов медикаментов. На выходе останется только зола. Вреда от нее в десятки раз меньше.
Сдать просроченные лекарства в Беларуси можно не только в аптеках, но и в поликлиниках. В будущем планируют увеличить число пунктов сбора. Медицинские отходы признаны одними из самых опасных для экологии.
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Теперь после сбора их уничтожают без вреда для экологии. Это в несколько раз уменьшит уровень опасных химикатов в почве.
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