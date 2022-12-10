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Контейнеры для просроченных лекарств появились в аптеках Беларуси

10.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В аптеках Беларуси появились контейнеры для просроченных лекарств. Теперь после сбора их уничтожают без вреда для экологии. Это в несколько раз уменьшит уровень опасных химикатов в почве. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева увидела процесс переработки.

С антисептиком, обезболивающим и жаропонижающим. Пенсионерка Ирина Блажевская ходит в аптеку со своими лекарствами - просроченными, чтобы сдать. Всех знакомых приучает делать так же.

«Я всем говорю: девчонки, не бросайте, приходите. Или приносите мне в пакетик. Соседей много. Есть люди пожилые, которые не могут сами принести. Поэтому я стараюсь собрать все и выбросить», – рассказала Ирина Блажевская.

Пока таких точек сбора в аптеках немного. Сам проект экспериментальный. Но уже сейчас видно: чем больше люди о нем узнают, тем больше просрочки удается собрать. Да и жители охотнее перебирают домашние аптечки. Ведь лекарства, срок годности которых истек, вредны и экологии, и людям.

«Важно, когда вы хотя бы раз в квартал делаете небольшую ревизию домашней аптечки и при выявлении каких-то просроченных лекарств сдаете их в специализированное обращение, вместо того, чтобы они попали в окружающую среду, например, в водопровод и в почву», – отметил директор фармацевтической компании Владимир Головко.

Каждый месяц за контейнерами приезжает специалист. Проверяет вес и смотрит, чтобы не было запрещенных предметов. К примеру, ртутных градусников, шприцев или бытовых отходов. За месяц выходит собрать до 150 килограммов просроченных лекарств.

«Были разработаны специализированные контейнеры, которые соответствуют нормам безопасности, также был обучен персонал и был переоборудован автомобиль специально для транспортировки просроченных средств на объекты по обезвреживанию», – сообщил специалист отдела продаж компании по обращению с отходами Дмитрий Бурак.

После сбора – на утилизацию. Чтобы препараты не попали в землю или воду, их сжигают. В эту печь попадают все медицинские отходы страны. За день она перерабатывает до 800 килограммов медикаментов. На выходе останется только зола. Вреда от нее в десятки раз меньше.

«Если говорить об объемах, то они уменьшаются порядка на 80-85%. То есть со ста килограммов отходов мы получаем около 15 килограммов золы», – сказал главный инженер предприятия по обращению с отходами Игорь Сухаревич.

Сдать просроченные лекарства в Беларуси можно не только в аптеках, но и в поликлиниках. В будущем планируют увеличить число пунктов сбора. Медицинские отходы признаны одними из самых опасных для экологии.



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Теперь после сбора их уничтожают без вреда для экологии. Это в несколько раз уменьшит уровень опасных химикатов в почве.
 
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