Журналисты телеканала «МИР» получили награду в туристическом конкурсе «Познай Беларусь»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Журналисты представительства МТРК «Мир» в Беларуси получили награду «Материал года». Свои программы они представляли на республиканском туристическом конкурсе «Познай Беларусь». Победные статуэтки в различных номинациях вручили тем, кто делает страну привлекательнее для гостей. Какая программа покорила жюри, знает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Объехала сотни городов страны и стала автором десятков выпусков программы «Пять причин поехать в…» . В руках у Инны Согалович – заветная статуэтка. Победа в номинации «Материал года». Инна любит находить интересные детали и малоизвестные факты.