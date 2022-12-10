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Журналисты телеканала «МИР» получили награду в туристическом конкурсе «Познай Беларусь»

10.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Журналисты представительства МТРК «Мир» в Беларуси получили награду «Материал года». Свои программы они представляли на республиканском туристическом конкурсе «Познай Беларусь». Победные статуэтки в различных номинациях вручили тем, кто делает страну привлекательнее для гостей. Какая программа покорила жюри, знает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Объехала сотни городов страны и стала автором десятков выпусков программы «Пять причин поехать в…». В руках у Инны Согалович – заветная статуэтка. Победа в номинации «Материал года». Инна любит находить интересные детали и малоизвестные факты.

«Мы стараемся показать нашим зрителям из стран Содружества самые красивые, самые интересные места, которые есть в Беларуси, и подать эту информацию очень легко, так, чтобы туристам захотелось приехать. Здорово, когда путешествия – это твоя работа. Ради одной программы мы можем посетить сразу несколько городов и поселков», – заявила редактор студии телевидения представительства МТРК «Мир» в Беларуси Инна Согалович.

Достопримечательности Беларуси попадают в объектив оператора Кирилла Пасмурцева. Передать через экран все красоты страны – его задача. У него есть свои фишки.

«Каждое место, каждое здание, тем более историческое, по-своему прекрасно в любую пору года. Стоит лишь немножко подчеркнуть их красоту и величие, используя определенные ракурсы и некоторые операторские приемы», – рассказал оператор студии телевидения представительства МТРК «Мир» в Беларуси Кирилл Пасмурцев.

На конкурс белорусский филиал телеканала «МИР» выдвинул три выпуска программы. Съемочная группа побывала в Налибокской пуще, на фестивале национальных культур в Гродно, сделала материал про замки и озера страны. Мировой проект обошел сотни работ.

«Каждая номинация заслуживает внимания, критерии совершенно разные. Мы всегда говорим, что это своеобразный «Оскар» в сфере туризма», – заявила директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Ирина Воронович.

Всего победителей объявили в 13 номинациях. Среди участников лучшие отели, музеи, агроусадьбы, интернет-проекты и блоги. Сам конкурс «Познай Беларусь» стал юбилейным, он прошел в 20-й раз.



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Теги: Гродно
 
 
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