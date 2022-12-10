|
Журналисты телеканала «МИР» получили награду в туристическом конкурсе «Познай Беларусь»
10.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Журналисты представительства МТРК «Мир» в Беларуси получили награду «Материал года». Свои программы они представляли на республиканском туристическом конкурсе «Познай Беларусь». Победные статуэтки в различных номинациях вручили тем, кто делает страну привлекательнее для гостей. Какая программа покорила жюри, знает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Объехала сотни городов страны и стала автором десятков выпусков программы
Достопримечательности Беларуси попадают в объектив оператора Кирилла Пасмурцева. Передать через экран все красоты страны – его задача. У него есть свои фишки.
«Каждое место, каждое здание, тем более историческое, по-своему прекрасно в любую пору года. Стоит лишь немножко подчеркнуть их красоту и величие, используя определенные ракурсы и некоторые операторские приемы», – рассказал оператор студии телевидения представительства МТРК «Мир» в Беларуси Кирилл Пасмурцев.
На конкурс белорусский филиал телеканала «МИР» выдвинул три выпуска программы. Съемочная группа побывала в Налибокской пуще, на фестивале национальных культур в Гродно, сделала материал про замки и озера страны. Мировой проект обошел сотни работ.
«Каждая номинация заслуживает внимания, критерии совершенно разные. Мы всегда говорим, что это своеобразный «Оскар» в сфере туризма», – заявила директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Ирина Воронович.
Всего победителей объявили в 13 номинациях. Среди участников лучшие отели, музеи, агроусадьбы, интернет-проекты и блоги. Сам конкурс «Познай Беларусь» стал юбилейным, он прошел в 20-й раз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего победителей объявили в тринадцати номинациях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)