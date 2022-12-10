Россия и Беларусь намерены расширить сотрудничество в разработке и исследовании медпродукции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь расширяют сотрудничество в области разработки, исследования и производства медицинской продукции, в том числе лекарств. Об этом журналистам сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС . В субботу в Минске состоялось заседание совместной коллегии министерств здравоохранения двух стран.

Основными направлениями сотрудничества стран в сфере здравоохранения, по словам Мурашко, остаются медицинское образование, научное взаимодействие, а также сотрудничество в области инфекционных заболеваний.

«Мы планируем в рамках совместного сотрудничества провести клинические исследования и в последующем выходить на производство препаратов», – сказал глава российского Минздрава.

Так, по его словам, белорусские и российские специалисты будут вести совместные исследования по разработке препаратов для лечения туберкулеза.