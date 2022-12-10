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Россия и Беларусь намерены расширить сотрудничество в разработке и исследовании медпродукции

10.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь расширяют сотрудничество в области разработки, исследования и производства медицинской продукции, в том числе лекарств. Об этом журналистам сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС. В субботу в Минске состоялось заседание совместной коллегии министерств здравоохранения двух стран.

Основными направлениями сотрудничества стран в сфере здравоохранения, по словам Мурашко, остаются медицинское образование, научное взаимодействие, а также сотрудничество в области инфекционных заболеваний.

«Мы планируем в рамках совместного сотрудничества провести клинические исследования и в последующем выходить на производство препаратов», – сказал глава российского Минздрава.

Так, по его словам, белорусские и российские специалисты будут вести совместные исследования по разработке препаратов для лечения туберкулеза.

Мурашко напомнил, что Россия и Беларусь уже успешно реализовали совместный проект по созданию имплантов для лечения ортопедических проблем у детей. Эта разработка уже внедрена и выпускается.

Российский министр также отметил наличие общего регуляторного поля медицинской продукции между странами. «Мы обмениваемся списками медицинской продукции, которая производится на территории стран, и она должна более широко быть интегрирована в нашу медицинскую помощь», – сказал он.

В свою очередь глава Минздрава Беларуси Дмитрий Пиневич заявил о создании единого регистра доноров стволовых клеток пуповинной крови.

«Обмен этими данными между двумя государствами послужит более высокой доступности помощи при подборе доноров клеток, нежели мы это будем делать на национальном уровне», – отметил он.

По словам Мурашко, на совместной коллегии также рассматриваются вопросы, касающиеся трансплантации при гематологических заболеваниях, и внедрения информационных технологий.



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Теги: Минск
 
 
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В субботу в Минске состоялось заседание совместной коллегии министерств здравоохранения двух стран.
 
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