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Россия и Беларусь намерены расширить сотрудничество в разработке и исследовании медпродукции
10.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь расширяют сотрудничество в области разработки, исследования и производства медицинской продукции, в том числе лекарств. Об этом журналистам сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает
Основными направлениями сотрудничества стран в сфере здравоохранения, по словам Мурашко, остаются медицинское образование, научное взаимодействие, а также сотрудничество в области инфекционных заболеваний.
Так, по его словам, белорусские и российские специалисты будут вести совместные исследования по разработке препаратов для лечения туберкулеза.
Российский министр также отметил наличие общего регуляторного поля медицинской продукции между странами. «Мы обмениваемся списками медицинской продукции, которая производится на территории стран, и она должна более широко быть интегрирована в нашу медицинскую помощь», – сказал он.
В свою очередь глава Минздрава Беларуси Дмитрий Пиневич заявил о создании единого регистра доноров стволовых клеток пуповинной крови.
По словам Мурашко, на совместной коллегии также рассматриваются вопросы, касающиеся трансплантации при гематологических заболеваниях, и внедрения информационных технологий.
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В субботу в Минске состоялось заседание совместной коллегии министерств здравоохранения двух стран.
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