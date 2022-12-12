С зубрами и без интернета. Как семейная пара развивает агроусадьбу и учит горожан «заземляться»

Источник материала: ProBusiness



Дмитрий и Татьяна Щёголевы

По официальным данным, на начало лета 2022 года в Беларуси работали 3150 агроусадеб, за 16 лет их количество выросло примерно в 100 раз. Похоже, белорусы полюбили отдых на природе, а бизнес научился реагировать на спрос, предлагая новые и новые локации. Насколько сложно работать в таком высококонкурентном направлении и как дать гостю уникальное предложение, а также наладить с ним долгие и теплые отношения? Читайте в партнерском проекте «Про бизнес» и Альфа Банка в Беларуси вдохновляющую историю усадьбы «Домик на Ислочи».

Владельцы усадьбы « Домик на Ислочи » Дмитрий и Татьяна Щёголевы сделали ставку на семейственность, активный отдых, и (вы не поверите!) отсутствие интернета — и не прогадали.

Из Минска — в деревню

— В 2015 году мы с мужем купили дом за городом, чтобы самим проводить там время на выходных, — вспоминает Татьяна. — Нашему первому ребенку тогда исполнился год, и было важно, чтобы дом был отапливаемый и жилой. Нашли такой в деревне в 70 км от Минска.

Деревенский дом с хозпостройками и участком в 25 соток стоил тогда $ 16 000 — и это было совсем не дешевое предложение на рынке. Однако Щёголевых так привлекало соседство с Налибокской пущей (река буквально за забором и живописные пейзажи), что решили брать.

— На покупку дома мы потратили все свои сбережения. И помогли родители. Муж тогда занимался оптовым бизнесом, я работала в туризме, была агентом в статусе ИП, — говорит Татьяна. — Сейчас я в отпуске по уходу за ребенком, так что работу ИП пока поставили на паузу. Зато вместе с мужем мы начали развивать внутренний туризм и теперь формируем свой турпродукт, зная особенности этих мест и пожелания наших гостей.

Жизнь за городом настолько понравилась молодой семье, что очень быстро «домик выходного дня» стал постоянным местом жительства. Но на этом супруги тоже не остановились.

Ставка на эмоции

— Идея заняться агротуризмом появилась как-то сама собой, вскоре после нашего переезда. Сперва старый сарай муж решил переделать в баню. Сделал полную реконструкцию помещения, провел электричество, воду, канализацию — и стало понятно, что все вместе может стать отличным гостевым домиком. Все работы муж делал сам, ведь практически все деньги ушли на покупку дома: научился и плитку класть, и электрику проводить, и с деревом работать. Реконструкция домика обошлась где-то в $ 20 тысяч.







В 2017 году усадьба «Домик на Ислочи» начала принимать гостей.

— С самого начала мы ориентировались на тихий семейный отдых, на эмоции, которые способна подарить деревенская атмосфера, на прогулки на свежем воздухе, на кухню — как своего рода воспоминание о каникулах у бабушки. Поэтому все, что мы делали, было ориентировано на восприятие — тактильное, вкусовое, эстетическое.



Фото из архива героев

Так, например, во время прогулок по Налибокской пуще в любую пору года практически наверняка можно встретить тарпановидных лошадей. А вот зубры выходят из пущи в определенный период — с октября по апрель, потом уходят в лес вынашивать потомство, и только осенью вновь выходят на поля.



Фото из архива героев

После такой прогулки приятно вернуться в теплый дом и согреться домашним борщом. Пойти в баню и закончить день чаепитием.

Все есть, а интернета нет

Вскоре Татьяна и Дмитрий решили, что у есть них все возможности, чтобы расширить варианты развлечений для гостей.

— Еще во времена жизни в Минске мы всегда отдыхали очень активно. Сплавы, походы — нам очень нравилось все это. Дима не одну ложку походной каши съел на сплавах, нарабатывал опыт годами и знает все тонкости и сложности в этом виде активного отдыха. Значит, нам просто необходимо организовывать сплавы! Теперь Дима сопровождает их сам, проводит инструктажи, рассказывая об особенностях именно нашей реки — чтоб гости были готовы к любым неожиданностям: будь то поваленное бобрами дерево или песчаная мель.



Фото из архива героев

— Мы приобрели байдарки, жилеты. Разработали маршруты. К примеру, стандартный сплав длится 3 часа. Ислочь очень красивая река, но не самая простая для байдарочников. Тут сильное течение и много поворотов, приходится все время работать веслами. Поэтому есть и короткий маршрут на 40 минут — такой вариант часто выбирают семьи с маленькими детьми. Финишируют гости в усадьбе где их будут ждать горячий обед и баня — об этом мы всегда договариваемся заранее. Или же участники сплава могут разбить палаточный городок и заночевать на природе.

Как альтернатива байдаркам, у владельцев усадьбы заготовлены сапборды. Татьяна говорит, что река, если смотреть на нее с высоты человеческого роста, выглядит совсем иначе. Правда, учиться стоять на сапе лучше летом — на первых порах падения в воду неизбежны.

— Среди наших постоянных гостей есть пара, которая приезжает каждые выходные, даже в холодное время года, чтобы покататься на сапах, — говорит Татьяна, отмечая, что очень многие гости усадьбы перешли в статус постоянных.



Фото из архива героев

Байдарки и сапборды предприниматели покупали по оптовым ценам (около $ 400−450 за штуку), закупка происходила в несколько этапов. Такие условия оказались для них, признаются супруги, посильными.

— Мы все время думаем, какие еще интересные активности предложить гостям. А вот чего у нас нет, — так это бильярда и караоке. Еще в домиках нет стационарного интернета или WiFi, а мобильный здесь не тянет. Мы об этом сразу предупреждаем всех гостей. Конечно, без связи никто не остается — при желании есть «WiFi лавка», но она, скорее, для экстренных ситуаций. Поэтому все — и взрослые, и дети — общаются друг с другом.



Фото из архива героев

Настоящие драники и бабушкины налистники

Общаться особенно приятно за столом — Татьяна кормит гостей блюдами домашней кухни: драники с боровиками в сметане, мачанка с толстыми блинами, голубцы, налистники с тертой клубникой, хворост, пироги и пирожки…

— Меню мы обсуждаем заранее, к тому же гости могут и не заказывать ничего из еды, а самостоятельно приготовить, к примеру, шашлыки на мангале, — говорит Татьяна.

Продукты супруги покупают в местных магазинах и на колхозном рынке в Воложине — там хороший выбор овощей, вдобавок летом каждый день обязательно что-то приносят соседи по деревне — то соленые огурцы, то кабачки. А домашние куры обеспечивают усадьбу яйцами.



Фото из архива героев

Татьяна признается, что готовить ее научил муж:

— Мы любим путешествовать, всегда пробуем местные блюда из тех продуктов, которые есть именно в этом регионе, и многое для себя почерпнули из этих поездок. Любим экспериментировать со вкусами, стараемся, чтобы блюда были красивыми — такими колоритными, настоящими, налибокскими.

— Недавно у нас родился четвертый ребенок, и, честно говоря, я очень переживала, буду ли справляться с готовкой и приемом гостей, особенно летом, когда поток очень плотный. Но все прошло хорошо!



Фото из архива героев

В этом году с мая по август 4-местный домик на Ислочи ежедневно принимал отдыхающих. Октябрь и сентябрь стали небольшой «передышкой», теперь, перед праздниками, количество отдыхающих снова увеличивается.

Среднегодовую загрузку усадьбы владельцы оценивают в 60%.

Налог Щёголевы платят фиксированный — сегодня это 31 рубль ($ 12) в месяц. Все заработанные деньги вкладывают в развитие усадьбы.

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Спрос есть — и это главное

Основным каналом продвижения агроусадьбы стали «сарафанное радио» и Instagram — аккаунт Татьяна ведет сама, публикует в нем не только информацию об условиях отдыха, но и рассказывает о том, чем живет усадьба, делится рецептами домашней кухни и красивыми кадрами Налибокской пущи. У «Домика на Ислочи» уже более 4,3 тысяч подписчиков.

— Я стараюсь показать самое интересное из наших мест, то, что люди и вправду увидят, приехав сюда: нас, кота Кузю и деревенский быт. Сама вникала в принципы ведения аккаунта, подрядчиков нанимать мы не готовы: считаем, что аккаунт потеряет душу и станет холодным и коммерческим.

Татьяна уверена, что пандемия в 2020 году стала толчком для того, чтобы белорусы начали изучать свою страну.

— Многие нам так и говорили: мол, если бы не ковид, мы бы и не знали, что в Беларуси есть столько красивых мест.

Если кризис, то и делать ничего не надо?

Спрос последних лет давал понять, что «Домику на Ислочи» необходимо расширяться.

Второй гостевой домик Татьяна и Дмитрий задумали еще в 2019 году, а ввели в эксплуатацию буквально пару недель назад: он называется домик-корчма, вмещает до 8 человек и может подойти для небольших торжеств.

— Для корчмы купили старый сруб: нашли дом в хорошем состоянии и опять вдохнули в него жизнь.

Этот сруб с историей: ему более 100 лет, в межвенечных бревнах сруба мы нашли монету 1879 г. Мы постелили новую крышу, заказали окна, пристроили снаружи террасу. Дом двухэтажный, но из-за того, что мы не меняли конструкцию крыши, второй этаж пригоден скорее для сна — высота потолков там около 1,5 м. Зато в этом доме, в отличие от первого, не камин, а настоящая русская печь с лежанкой.

В целом по подсчетам супругов, во второй дом уже пришлось вложить больше, чем в первый, но финальных цифр пока нет: строительство пришлось на время, когда цены на материалы подскочили в разы, пришлось потратить больше запланированного.

— Заканчивали работы мы не в самый лучший период. Весной цены выросли в два-три раза. К примеру, печку-буржуйку, которой отапливается дом-корчма, когда нет нужды кочегарить большую печь, год назад можно было купить за $ 300, а сегодня она уже стоит около $ 1000. И так со всем: деревом, сантехникой…



Фото из архива героев

Здесь тоже многие материалы супруги не покупали, а использовали по «второму кругу».

— Например, дранку, которая раньше лежала на крыше нашего «хозяйского» дома, муж отшлифовал и декорировал ею стены в санузле. Новое применение нашли и доскам, из которых раньше был сделан пирс к реке. Из старой корзины вышел отличный светильник, а из набора ложек — декор для карниза. Подключаем фантазию и стараемся подходить ко всему творчески, ничего не выбрасываем. Зато и интерьеры домов получаются как раз в концепции всей нашей агроусадьбы — они оригинальные и очень душевные.



Фото из архива героев

Татьяна признается, что планов и идей у нее с супругом еще очень много. Например, у второго дома нет бани, надо строить.

— У нас многие спрашивают: зачем вы все это делаете в кризис? Ну, а что, сидеть и чего-то — неизвестно чего! — ждать?

7 лет назад мы сделали правильный для нашей семьи выбор, решив переехать жить поближе к природе. До сих удивляемся, сколько всего нам открылось: рассветы и закаты, звездное небо, утренние туманы, осеннее буйство красок и зимний покой леса. У нас есть возможность показать это все людям, нам это нравится, мы полны идей — значит, есть смысл идти дальше.

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