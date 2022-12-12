Белорусские мастера обучают всех желающих искусству соломоплетения

«Обучиться искусству соломоплетения могут и белорусы, и туристы. Главное, найти хорошую мастерицу. Я начала с самого простого элемента – косичка из трех соломинок», – рассказывает корреспондент «МИР 24».

А на изготовление этого иконостаса у мастеров ушло больше года. Царские врата –точная копия святыни XVIII века. Им нет аналогов в мире. Здесь применили старинные техники соломоплетения.

«Остов представляет собой квадратик из двух прутиков – оплетенного по квадрату соломинкой и витиеватого спирального жгута. Всего два приема. В эти квадратики вплетены разноцветные лоскуточки, для того чтобы имитировать драгоценные камни. Ведь иконостас должен быть богатым», – рассказывает заведующая музейной частью музейного комплекса старинных народных ремесел и технологий Елена Папковская.

Соломоплетение стало пятой белорусской традицией, которую включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО . А вместе с тем носителями этого искусства признали 200 мастеров. Заявку рассматривали полтора года.

«Мы видим, что каждый регион отличается своей технологией, техникой. И это не просто находится где-то в запасниках, а всегда показывается людям и находит среди них живой интерес», – отметил министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.

Предки белорусов освоили соломоплетение несколько тысяч лет назад. Тогда из природного материала делали обувь, головные уборы, обереги и даже посуду. Ученые до сих пор спорят, что появилось раньше: соломоплетение или гончарство.