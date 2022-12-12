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Белорусские мастера обучают всех желающих искусству соломоплетения

12.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусское мастерство соломоплетения включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Мастера по всей стране занимаются им и сегодня – техники унаследовали от предков, а в специальных мастерских обучают искусству туристов. Попробовала плести из соломы и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В своей мастерской Валентина Куриленок плетет сотни сантиметров соломенных кос в день. «Золотые» сумки, шляпки, корабли, животные и шкатулки. Погружается в процесс и импровизирует: в изделия добавляет разноцветные ленты, нити и камни. Шедевры не похожи друг на друга.

«Плетутся различные детальки, заготовочки, и только потом сшивается, сплетается, связывается изделие. Для того, чтобы из соломы что-то сделать, нужно, чтобы сошлось вот тут, тут и тут (показывает на голову, сердце и руки)», – поделилась мастер соломоплетения Валентина Куриленок.

В руках мастеров солома становится мягкой и податливой. Перед плетением ее замачивают в кипятке. Главное не передержать, иначе материал почернеет.

«Обучиться искусству соломоплетения могут и белорусы, и туристы. Главное, найти хорошую мастерицу. Я начала с самого простого элемента – косичка из трех соломинок», – рассказывает корреспондент «МИР 24».

А на изготовление этого иконостаса у мастеров ушло больше года. Царские врата –точная копия святыни XVIII века. Им нет аналогов в мире. Здесь применили старинные техники соломоплетения.

«Остов представляет собой квадратик из двух прутиков – оплетенного по квадрату соломинкой и витиеватого спирального жгута. Всего два приема. В эти квадратики вплетены разноцветные лоскуточки, для того чтобы имитировать драгоценные камни. Ведь иконостас должен быть богатым», – рассказывает заведующая музейной частью музейного комплекса старинных народных ремесел и технологий Елена Папковская.

Соломоплетение стало пятой белорусской традицией, которую включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. А вместе с тем носителями этого искусства признали 200 мастеров. Заявку рассматривали полтора года.

«Мы видим, что каждый регион отличается своей технологией, техникой. И это не просто находится где-то в запасниках, а всегда показывается людям и находит среди них живой интерес», – отметил министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.

Предки белорусов освоили соломоплетение несколько тысяч лет назад. Тогда из природного материала делали обувь, головные уборы, обереги и даже посуду. Ученые до сих пор спорят, что появилось раньше: соломоплетение или гончарство.

Беларусь единственная страна в мире, где соломоплетению обучают в университетах.



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Техники унаследовали от предков, а в специальных мастерских обучают искусству туристов.
 
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