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Белорусские мастера обучают всех желающих искусству соломоплетения
12.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусское мастерство соломоплетения включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Мастера по всей стране занимаются им и сегодня – техники унаследовали от предков, а в специальных мастерских обучают искусству туристов. Попробовала плести из соломы и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
В своей мастерской Валентина Куриленок плетет сотни сантиметров соломенных кос в день. «Золотые» сумки, шляпки, корабли, животные и шкатулки. Погружается в процесс и импровизирует: в изделия добавляет разноцветные ленты, нити и камни. Шедевры не похожи друг на друга.
«Обучиться искусству соломоплетения могут и белорусы, и туристы. Главное, найти хорошую мастерицу. Я начала с самого простого элемента – косичка из трех соломинок», – рассказывает корреспондент «МИР 24».
А на изготовление этого иконостаса у мастеров ушло больше года. Царские врата –точная копия святыни XVIII века. Им нет аналогов в мире. Здесь применили старинные техники соломоплетения.
Соломоплетение стало пятой белорусской традицией, которую включили в список
Предки белорусов освоили соломоплетение несколько тысяч лет назад. Тогда из природного материала делали обувь, головные уборы, обереги и даже посуду. Ученые до сих пор спорят, что появилось раньше: соломоплетение или гончарство.
Беларусь единственная страна в мире, где
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Техники унаследовали от предков, а в специальных мастерских обучают искусству туристов.
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