Фотографии и личные вещи: посвященные митрополиту Филарету выставки открылись в Минске

«Мы его ждали, как отца, как учителя. Как архиерея, грамотного, образованного человека. И от него веяло такой большой благодатью», – вспоминает послушница Свято-Елисаветинского женского монастыря сестра Мария.

«Лично не встречалась, но смотрела фильмы с ним. Даже через кинокамеру видна мощность его личности. Человека очень интеллигентного, внутренне собранного, очень любящего людей и внутренне свободного», – поделилась прихожанка Свято-Елисаветинского женского монастыря Татьяна Сидоренко.

Среди личных вещей владыки в экспозиции его облачения, рукописи, иконы и даже рабочий стол и кресло. Много редких книг. Это – Евангелие XVII века. Владыка не был коллекционером, говорит заведующая музеем Мария Нецветаева. При советской власти он спасал раритеты от уничтожения и очень бережно относился к истории.

«Первое, что делает владыка Филарет, когда становится митрополитом Минским и Белорусским – берет уроки белорусской истории. Ему выписывают достаточно молодого педагога из БГУ. Он садится за парту уже будучи почетным доктором ряда вузов, побыв патриаршим экзархом Всея Европы. Это человек, который может всех учить, но он приезжает и сам учится», – рассказывает заведующая Церковно-историческим музеем Мария Нецветаева.

Белорусскую православную церковь митрополит Филарет возглавлял 35 лет. В сложные 90-е был даже депутатом Верховного совета Беларуси. Умел подобрать нужные слова и к чиновнику, и к простому человеку. Теплые отношения были с президентом Александром Лукашенко. За треть века с благословения митрополита Филарета в Беларуси построены сотни храмов, открыты 35 монастырей , воссозданы духовные школы.

За заслуги перед государством и обществом в 2006 году митрополиту Филарету было присвоено звание «Герой Беларуси», его удостоены всего 13 человек.