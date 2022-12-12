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Фотографии и личные вещи: посвященные митрополиту Филарету выставки открылись в Минске

12.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Человек-эпоха – так называют митрополита Филарета в Беларуси. В духовно-просветительском центре «Ковчег» при Свято-Елисаветинском монастыре в Минске открыли сразу две выставки фотографий и личных вещей пастыря, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Вся жизнь митрополита в сотне фотографий – вот маленький Кирилл Вахромеев вместе с родителями, а здесь – уже в монашеском облачении с именем Филарет. Последние пять лет жизни митрополита – в объективе камеры Оксаны Кнаус. Хрупкая девушка в 19 лет стала фотографом архиерея. Говорит, он всегда был спокойным, размеренным человеком с мудрым взглядом и доброй улыбкой.

«Один из моих любимых снимков тот, где владыка Филарет читает книгу своего папы. К владыке можно было подойти и сфотографировать его даже в таких личных моментах. Хочу обратить ваше внимание – этот снимок один из последних в его летнем саду в августе 2020 года», – рассказывает фотограф митрополита Филарета Оксана Кнаус.

Владыка Филарет родился в семье московских интеллигентов Вахромеевых с дворянскими корнями. Как отец, он мог стать музыкантом – закончил 11-летку при консерватории по классу виолончели. Но выбрал другой путь – служить богу и людям.

«Мы его ждали, как отца, как учителя. Как архиерея, грамотного, образованного человека. И от него веяло такой большой благодатью», – вспоминает послушница Свято-Елисаветинского женского монастыря сестра Мария.

«Лично не встречалась, но смотрела фильмы с ним. Даже через кинокамеру видна мощность его личности. Человека очень интеллигентного, внутренне собранного, очень любящего людей и внутренне свободного», – поделилась прихожанка Свято-Елисаветинского женского монастыря Татьяна Сидоренко.

Среди личных вещей владыки в экспозиции его облачения, рукописи, иконы и даже рабочий стол и кресло. Много редких книг. Это – Евангелие XVII века. Владыка не был коллекционером, говорит заведующая музеем Мария Нецветаева. При советской власти он спасал раритеты от уничтожения и очень бережно относился к истории.

«Первое, что делает владыка Филарет, когда становится митрополитом Минским и Белорусским – берет уроки белорусской истории. Ему выписывают достаточно молодого педагога из БГУ. Он садится за парту уже будучи почетным доктором ряда вузов, побыв патриаршим экзархом Всея Европы. Это человек, который может всех учить, но он приезжает и сам учится», – рассказывает заведующая Церковно-историческим музеем Мария Нецветаева.

Белорусскую православную церковь митрополит Филарет возглавлял 35 лет. В сложные 90-е был даже депутатом Верховного совета Беларуси. Умел подобрать нужные слова и к чиновнику, и к простому человеку. Теплые отношения были с президентом Александром Лукашенко. За треть века с благословения митрополита Филарета в Беларуси построены сотни храмов, открыты 35 монастырей, воссозданы духовные школы.

За заслуги перед государством и обществом в 2006 году митрополиту Филарету было присвоено звание «Герой Беларуси», его удостоены всего 13 человек.



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Теги: Минск
 
 
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Белорусскую православную церковь митрополит Филарет возглавлял 35 лет.
 
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