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Фотографии и личные вещи: посвященные митрополиту Филарету выставки открылись в Минске
12.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Человек-эпоха – так называют митрополита Филарета в Беларуси. В духовно-просветительском центре «Ковчег» при Свято-Елисаветинском монастыре в Минске открыли сразу две выставки фотографий и личных вещей пастыря, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Вся жизнь митрополита в сотне фотографий – вот маленький Кирилл Вахромеев вместе с родителями, а здесь – уже в монашеском облачении с именем Филарет. Последние пять лет жизни митрополита – в объективе камеры Оксаны Кнаус. Хрупкая девушка в 19 лет
«Мы его ждали, как отца, как учителя. Как архиерея, грамотного, образованного человека. И от него веяло такой большой благодатью», – вспоминает послушница Свято-Елисаветинского женского монастыря сестра Мария.
«Лично не встречалась, но смотрела фильмы с ним. Даже через кинокамеру видна мощность его личности. Человека очень интеллигентного, внутренне собранного, очень любящего людей и внутренне свободного», – поделилась прихожанка Свято-Елисаветинского женского монастыря Татьяна Сидоренко.
Среди личных вещей владыки в экспозиции его облачения, рукописи, иконы и даже рабочий стол и кресло. Много редких книг. Это – Евангелие XVII века. Владыка не был коллекционером, говорит заведующая музеем Мария Нецветаева. При советской власти он спасал раритеты от уничтожения и очень бережно относился к истории.
Белорусскую православную церковь митрополит Филарет возглавлял 35 лет. В сложные 90-е был даже депутатом Верховного совета Беларуси. Умел подобрать нужные слова и к чиновнику, и к простому человеку. Теплые отношения были с президентом Александром Лукашенко. За треть века с благословения митрополита Филарета в Беларуси
За заслуги перед государством и обществом в 2006 году митрополиту Филарету было присвоено звание «Герой Беларуси», его удостоены всего 13 человек.
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Белорусскую православную церковь митрополит Филарет возглавлял 35 лет.
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