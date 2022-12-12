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О чем пишут мировые СМИ: ослабление ковидных ограничений в Китае и отставка министра Южной Кореи
12.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Китай откажется от приложения, отслеживающего контакты по COVID-19. Государственная программа перестанет работать в полночь на вторник, 13 декабря, после почти двух лет непрерывного использования, сообщает
Парламент Южной Кореи принял предложение об отставке министра внутренних дел. Поводом стала «неадекватная» реакция ведомства на инцидент с давкой в Итэвоне, сообщает
Ученые-археологи и реставраторы в Казахстане частично восстановили древний город Отырар. Они провели работы с такими строениями, как Монументальная мечеть из жженого кирпича, Дворец Бердибека, где в начале XV века Эмир Тимур принимал послов хана Тохтамыша, а также Ворота «Жаракты», Северные ворота и Ворота Сопыхана, сообщает
В Кыргызхстане отмечают День национальной литературы. В Бишкеке также пройдет ряд мероприятий в честь дня рождения Чингиза Айтматова, сообщает
В Беларуси проходит командный турнир «Лига храбрых». Он впервые в истории страны объединил три вида борьбы: вольную, греко-римскую и женскую, сообщает
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В Китае прекратит работу государственное приложение по отслеживанию контактов по COVID-19. Министру внутренних дел Южной Кореи грозит отставка после давки в Сеуле.
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