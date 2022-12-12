О чем пишут мировые СМИ: ослабление ковидных ограничений в Китае и отставка министра Южной Кореи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Китай откажется от приложения, отслеживающего контакты по COVID-19. Государственная программа перестанет работать в полночь на вторник, 13 декабря, после почти двух лет непрерывного использования, сообщает France 24 . «Маршрутная карта» отслеживала, был ли пользователь в зоне повышенного риска, и выдавала специальные коды, необходимые для посещения мероприятий и путешествий. Пользователи приветствовали отказ от приложения, назвав решение властей «концом эпохи». Китай начал отказываться от стратегии «нулевого COVID» и ослабил ряд ограничений, направленных на сдерживание распространения вируса.

Парламент Южной Кореи принял предложение об отставке министра внутренних дел. Поводом стала «неадекватная» реакция ведомства на инцидент с давкой в Итэвоне, сообщает Bloomberg . Но эксперты полагают, что президент Юн Сок Ель отклонит призывы к отставке министра. Напомним, 29 октября жители Сеула собрались в первый раз после пандемии отметить без ограничений Хэллоуин. В районе Итэвон произошла давка, в результате которой погибли 156 человек, а еще 152 получили различные травмы.

Ученые-археологи и реставраторы в Казахстане частично восстановили древний город Отырар. Они провели работы с такими строениями, как Монументальная мечеть из жженого кирпича, Дворец Бердибека, где в начале XV века Эмир Тимур принимал послов хана Тохтамыша, а также Ворота «Жаракты», Северные ворота и Ворота Сопыхана, сообщает «Казахстанская правда» . Отырар будет функционировать как музей под открытым небом. Город может войти в новый туристический гранд-маршрут по Великому шелковому пути.

В Кыргызхстане отмечают День национальной литературы. В Бишкеке также пройдет ряд мероприятий в честь дня рождения Чингиза Айтматова, сообщает «Вечерний Бишкек» . Так, в 14 часов состоится возложение цветов к памятнику писателю а Киевской улице, а также флэшмоб, организованный Республиканской библиотекой для детей и молодежи имени Касымалы Баялинова. В Кыргызском национальном академическом драматическом театре им. Токтоболота Абдумомунова пройдут литературный вечер и показ спектакля «И дольше века длится день».