Белорусские журналисты «МИРа» привезли воспитанникам дома-интерната шоу и подарки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники белорусского представительства телерадиокомпании «Мир» привезли подарки воспитанникам Ивенецкого дома-интерната. И устроили для детей интерактивное шоу.

Угадать мелодию с пяти нот, расшифровать музыкальный ребус и исполнить песню хором – особенным детям все задания под силу.

Поводом для праздника стал кулинарный конкурс от телеграм-канала «Пул Первого», освещающего работу президента Александра Лукашенко. Его авторы предложили подписчикам приготовить блюдо из картошки. Лучшему – приз. В борьбу вступили профессионалы и любители. Наша телекомпания оказалась в лидерах.

«Благодаря главе государства случилась эстафета добра. Нам достался кухонный комбайн. Мы решили, что он должен пригодиться тем, кому придется адаптироваться к этой жизни, кто станет помощником в этой жизни. Поэтому мы искали какое-то место и тех людей, которым он будет нужен. Наш выбор остановился на этом прекрасном доме-интернате», – рассказала директор Национального представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская.

В Ивенецком доме-интернате 65 воспитанников. Одни уже поступают в вузы. Другие учатся вести быт: стирать одежду, готовить.

«У нас есть отделение самостоятельного проживания, где дети учатся социальным навыкам. Вот этот комбайн нам пригодится. Вы видели своими глазами, какие дети были довольные, сколько эмоций у них было, сколько радости», – сказала директор Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов Елена Петрашкевич.

Интерактивные игры, песни, конкурсы в интернат привезли диджеи радио «МИР». Руководство учреждения говорит, что благотворители и меценаты приезжали и раньше. Но такое шоу здесь впервые.

«Ребята невероятные, и энергетика, которая шла из зала. А те, кто работает со зрителями, ведущие, знают, как важно получать обратную связь. Вот здесь она была не на 100%, а на 110%, если это возможно. Я до сих пор наполнен, даже руки трясутся!», – поделился впечатлениями ведущий радио «МИР» Алексей Клочков.

В дополнение к кухонному комбайну сотрудники телекомпании собрали для детей сладости, книги, игры. И привезли большой вкусный торт.