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Белорусские журналисты «МИРа» привезли воспитанникам дома-интерната шоу и подарки
15.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудники белорусского представительства телерадиокомпании «Мир» привезли подарки воспитанникам Ивенецкого дома-интерната. И устроили для детей интерактивное шоу.
Угадать мелодию с пяти нот, расшифровать музыкальный ребус и исполнить песню хором – особенным детям все задания под силу.
Поводом для праздника стал кулинарный конкурс от телеграм-канала «Пул Первого», освещающего работу президента Александра Лукашенко. Его авторы предложили подписчикам приготовить блюдо из картошки. Лучшему – приз. В борьбу вступили профессионалы и любители. Наша телекомпания оказалась в лидерах.
В Ивенецком доме-интернате 65 воспитанников. Одни уже поступают в вузы. Другие учатся вести быт: стирать одежду, готовить.
«У нас есть отделение самостоятельного проживания, где дети учатся социальным навыкам. Вот этот комбайн нам пригодится. Вы видели своими глазами, какие дети были довольные, сколько эмоций у них было, сколько радости», – сказала директор Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов Елена Петрашкевич.
Интерактивные игры, песни, конкурсы в интернат привезли диджеи радио «МИР». Руководство учреждения говорит, что благотворители и меценаты приезжали и раньше. Но такое шоу здесь впервые.
В дополнение к кухонному комбайну сотрудники телекомпании собрали для детей сладости, книги, игры. И привезли большой вкусный торт.
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В Ивенецком доме-интернате 65 воспитанников. Одни уже поступают в вузы, другие учатся вести быт.
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