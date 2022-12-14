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Загруженность белорусских врачей работой с документами уменьшат на треть

14.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отмечает День главного врача. В столицу пригласили руководителей учреждений здравоохранения – от сельского ФАПа до научно-практических центров страны, передает телеканал «МИР 24».

Встреча прошла в формате живого общения. У главврачей была возможность обсудить насущные вопросы. Их немало: организация медицинской помощи, кадровый вопрос, доступность лекарств. Договорились сократить документооборот на треть. Это освободит время практикующих врачей для более внимательного подхода к пациентам. Не обошли и тему заработной платы в отрасли.

«От молодых специалистов до лиц, которые категорированы, со стажем, безусловно, зарплата будет разной. Но сегодня я анонсирую, что Минздрав вместе с профсоюзом будет анализировать все учреждения здравоохранения и зарплаты всех специалистов, у которых она ниже средней по стране. Мы поставим себе задачу красной нитью – посмотреть, почему так. Думаю, мы эти вопросы решим», – сказал министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.

Обсудили и тему аккредитации медучреждений. Подход у Минздрава строгий, с первого раза не все получают право на прием пациентов.



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Медики обсудили проблемы организации здравоохранения в День главного врача.
 
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