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Лайфхак: как в три шага поставить WhatsApp на смартфон Huawei

15.12.2022 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Мессенджер WhatsApp становится все популярнее среди белорусов. Оказывается, его легко установить и на смартфоны Huawei, которые традиционно идут с магазином приложений AppGallery и Petal Search. Рассказываем, как это сделать в трех шагах.

В Беларуси WhatsApp входит в тройку самых популярных мессенджеров — вместе с Telegram и Viber, которые официально присутствуют в AppGallery. Многие используют WhatsApp для звонков — качество голоса остается высоким даже при слабом интернете, а на видеосвязи можно собрать вместе до 32 человек. Кроме того, мессенджер позволяет вести переписки с 2,2 млрд пользователям по всему миру. Только в соседней России, согласно исследованию, им пользуется около 84 млн человек — более половины страны.

Что интересно, на смартфон Huawei приложение WhatsApp можно установить прямо в AppGallery. Только не ищите зеленый ярлык с трубкой, а сразу используйте поиск. Нужно сделать три простых действия:

Шаг 1: заходим в магазин приложений AppGallery, вводим «WhatsApp» в поисковой строке и нажимаем «Получить». Лайфхак: как в три шага поставить WhatsApp на смартфон Huawei

Шаг 2: переходим на страницу, нажимаем «Скачать сейчас» и ждем завершения загрузки.

Лайфхак: как в три шага поставить WhatsApp на смартфон Huawei

Шаг 3: остается только установить приложение.

Лайфхак: как в три шага поставить WhatsApp на смартфон Huawei

И это будет полноценное приложение WhatsApp со всем функционалом, которым можно пользоваться, как и на смартфоне любого другого бренда. Надо лишь разрешить WhatsApp доступ к контактам и можно свободно общаться с родными и друзьями практически из любой точки мира.

В целом, за последний год ситуация для пользователей смартфонов Huawei изменилась кардинально. В AppGallery уже собрано большинство мировых приложений, широко представлены и белорусские сервисы — от мобильных банков до служб доставки. Все остальное можно загрузить с помощью Petal Search — фирменного поиска по разным источникам. А программа Gspace свободно установит на смартфон Huawei приложения, в том числе от Google

 
 
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Мессенджер WhatsApp становится все популярнее среди белорусов. Оказывается, его легко установить и на смартфоны Huawei, которые традиционно идут с магазином приложений...
 
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