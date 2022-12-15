Лайфхак: как в три шага поставить WhatsApp на смартфон Huawei

Источник материала: ProBusiness

Мессенджер WhatsApp становится все популярнее среди белорусов. Оказывается, его легко установить и на смартфоны Huawei, которые традиционно идут с магазином приложений AppGallery и Petal Search. Рассказываем, как это сделать в трех шагах.

В Беларуси WhatsApp входит в тройку самых популярных мессенджеров — вместе с Telegram и Viber, которые официально присутствуют в AppGallery. Многие используют WhatsApp для звонков — качество голоса остается высоким даже при слабом интернете, а на видеосвязи можно собрать вместе до 32 человек. Кроме того, мессенджер позволяет вести переписки с 2,2 млрд пользователям по всему миру. Только в соседней России, согласно исследованию , им пользуется около 84 млн человек — более половины страны.

Что интересно, на смартфон Huawei приложение WhatsApp можно установить прямо в AppGallery. Только не ищите зеленый ярлык с трубкой, а сразу используйте поиск. Нужно сделать три простых действия:

Шаг 1: заходим в магазин приложений AppGallery, вводим «WhatsApp» в поисковой строке и нажимаем «Получить».



Шаг 2: переходим на страницу, нажимаем «Скачать сейчас» и ждем завершения загрузки.





Шаг 3: остается только установить приложение.





И это будет полноценное приложение WhatsApp со всем функционалом, которым можно пользоваться, как и на смартфоне любого другого бренда. Надо лишь разрешить WhatsApp доступ к контактам и можно свободно общаться с родными и друзьями практически из любой точки мира.

В целом, за последний год ситуация для пользователей смартфонов Huawei изменилась кардинально. В AppGallery уже собрано большинство мировых приложений, широко представлены и белорусские сервисы — от мобильных банков до служб доставки. Все остальное можно загрузить с помощью Petal Search — фирменного поиска по разным источникам. А программа Gspace свободно установит на смартфон Huawei приложения, в том числе от Google