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Россияне стали чаще выбирать для охоты леса Беларуси
15.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси растут доходы охотхозяйств. В разгаре загонная охота на копытных. Больше стало приезжать россиян – цены для них такие же, как и для белорусов, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Охотничьи байки Игорь Шатило собирает уже больше 30 лет. Летом он выслеживает утку, зимой копытных. Иногда ходит на зайца. Помогают верный спаниель и снег.
Белорусская зима – мечта охотника. В топе декабря – загонная на лося, кабана, косулю, оленя, лань, муфлона.
Охотник, как и любой водитель, всегда имеет при себе документы – удостоверение, охотничью путевку, разрешение на добычу дичи. В любой момент его может остановить лесной инспектор.
Популярность хобби растет.
«По организации охота отличается. У нас лимиты совершенно другие, способы охоты: они более интересны, более эффективны. Поэтому они и едут», – рассказал заместитель директора охотохозяйственного предприятия Александр Иванов.
В прошлом году жителям стран ЕАЭС и белорусам сравняли цены на охоту. Так, например, допуск на взрослого трофейного лося и оленя стоит 600 белорусских или 15 тысяч российских рублей. На сеголеток косули – 30 белорусских или 750 российских рублей.
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В прошлом году жителям стран ЕАЭС и белорусам сравняли цены на охоту.
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