Россияне стали чаще выбирать для охоты леса Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси растут доходы охотхозяйств. В разгаре загонная охота на копытных. Больше стало приезжать россиян – цены для них такие же, как и для белорусов, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Охотничьи байки Игорь Шатило собирает уже больше 30 лет. Летом он выслеживает утку, зимой копытных. Иногда ходит на зайца. Помогают верный спаниель и снег.

«Свежие пороши – как книга, по которой ты читаешь все следы. Ты понимаешь, какой зверь здесь прошел, что он здесь делал и где его искать. Зимой самое большое разнообразие видов охот, – рассказал охотник Игорь Шатило.

Белорусская зима – мечта охотника. В топе декабря – загонная на лося, кабана, косулю, оленя, лань, муфлона.

Охотник, как и любой водитель, всегда имеет при себе документы – удостоверение, охотничью путевку, разрешение на добычу дичи. В любой момент его может остановить лесной инспектор.

«Все хозяйство разделено на охотдачи. За каждой охотдачей закреплен свой егерь, который знает свою территорию и который постоянно объезжает ее, смотрит, где кто охотится», – рассказал директор районной структуры Общества охотников и рыболовов Александр Янчевский.