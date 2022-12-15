ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аудиторская компания ООО «Грант Торнтон» продолжает работу под новым брендом «ГрандБизнес Эксперт» (GrandBusiness Expert)

15.12.2022 13:07 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Аудиторская компания ООО «Грант Торнтон» продолжает работу под новым брендом «ГрандБизнес Эксперт» (GrandBusiness Expert)

Надежность, качество, репутация под новым брендом

Ведущая аудиторско-консалтинговая компания ООО «Грант Торнтон», работающая в Беларуси более 29 лет, объявляет о своем переименовании в ООО «ГрандБизнес Эксперт» (GrandBusiness Expert).

C 1993 года мы оказываем аудиторские и иные профессиональные услуги крупным, средним и малым предприятиям Беларуси, компаниям различных сфер бизнеса, финансовым институтам.

Мы продолжаем работу, сохраняя все обязательства перед клиентами, команду высококвалифицированных специалистов: аудиторов, консультантов, бухгалтеров, специалистов в области трансфертного ценообразования и финансового консалтинга.

Приверженность высокому качеству услуг и сервиса, методология, наши подходы, основанные на лучшей национальной и международной практике, остаются неизменными. При оказании услуг мы ставим на первое место индивидуальный подход к каждому клиенту.

Аудиторская компания ООО «Грант Торнтон» продолжает работу под новым брендом «ГрандБизнес Эксперт» (GrandBusiness Expert)

Сегодня ООО «ГрандБизнес Эксперт» — это команда из более чем 90 специалистов, работающих в 10-и ключевых направлениях: аудит и аудиторские услуги, МСФО, бухгалтерский, финансовый и управленческий консалтинг, налоги и трансфертное ценообразование, бухгалтерский и кадровый аутсорсинг.

За долгий период работы наши услуги способствовали росту и развитию многих наших клиентов и партнеров, помогали в принятии правильных стратегических решений. Среди клиентов представители практически всех сфер бизнеса Беларуси — нефтехимическая промышленность, строительство и недвижимость, машиностроение, информационные технологии, легкая промышленность, торговля, банки, страховые и лизинговые компании.

Основными ценностями нашей компании остаются: доверие клиента, профессионализм, надежность, качество, этика, ответственность, репутация и корпоративная социальная ответственность. Как социально ответственная компания, мы стремимся не только оказывать качественные услуги, но и улучшать мир вокруг себя, проявляя заботу о сотрудниках, окружающей среде и обществе в целом.

Почему именно «ГрандБизнес Эксперт»? На протяжении 29 лет эксперты компании оказывают услуги высокого качества, направленные на повышение эффективности бизнеса и снижение бизнес-рисков, и мы хотим, чтобы наше наименование напрямую свидетельствовало об этом.

Ключевой задачей компании является помощь главным бухгалтерам, финансовым директорам, собственникам малого, среднего, крупного бизнеса, частных и государственных предприятий в получении уверенности в своей отчетности для принятия правильных управленческих решений.

Мы уверены, что в современной динамичной среде бизнес, работающий в Беларуси, нуждается в получении качественных профессиональных услуг от компаний с многолетней практикой и опытом, и услуги ООО «ГрандБизнес Эксперт» будут и дальше востребованы заказчиками услуг, акционерами, собственниками и иными пользователями отчетности.

Мы гордимся многочисленными отзывами, благодарим за доверие каждого из наших клиентов и надеемся на продолжение уже сложившегося многолетнего сотрудничества.

Растите и развивайтесь вместе с нами! Доверяя работу профессиональной команде, вы получаете уверенность в своем бизнесе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведущая аудиторско-консалтинговая компания ООО «Грант Торнтон», работающая в Беларуси более 29 лет, объявляет о своем переименовании в ООО «ГрандБизнес Эксперт»...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не рассчитывайте на удачу — только упорный труд». Владелец трех ювелирных сетей рассказал, что происходит на рынке и как можно пережить кризис
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2022
Mir24.TV Belarus
15.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика