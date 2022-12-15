Аудиторская компания ООО «Грант Торнтон» продолжает работу под новым брендом «ГрандБизнес Эксперт» (GrandBusiness Expert)

Источник материала: ProBusiness





Надежность, качество, репутация под новым брендом

Ведущая аудиторско-консалтинговая компания ООО «Грант Торнтон», работающая в Беларуси более 29 лет, объявляет о своем переименовании в ООО «ГрандБизнес Эксперт» (GrandBusiness Expert).

C 1993 года мы оказываем аудиторские и иные профессиональные услуги крупным, средним и малым предприятиям Беларуси, компаниям различных сфер бизнеса, финансовым институтам.

Мы продолжаем работу, сохраняя все обязательства перед клиентами, команду высококвалифицированных специалистов: аудиторов, консультантов, бухгалтеров, специалистов в области трансфертного ценообразования и финансового консалтинга.

Приверженность высокому качеству услуг и сервиса, методология, наши подходы, основанные на лучшей национальной и международной практике, остаются неизменными. При оказании услуг мы ставим на первое место индивидуальный подход к каждому клиенту.





Сегодня ООО «ГрандБизнес Эксперт» — это команда из более чем 90 специалистов, работающих в 10-и ключевых направлениях: аудит и аудиторские услуги, МСФО, бухгалтерский, финансовый и управленческий консалтинг, налоги и трансфертное ценообразование, бухгалтерский и кадровый аутсорсинг.

За долгий период работы наши услуги способствовали росту и развитию многих наших клиентов и партнеров, помогали в принятии правильных стратегических решений. Среди клиентов представители практически всех сфер бизнеса Беларуси — нефтехимическая промышленность, строительство и недвижимость, машиностроение, информационные технологии, легкая промышленность, торговля, банки, страховые и лизинговые компании.

Основными ценностями нашей компании остаются: доверие клиента, профессионализм, надежность, качество, этика, ответственность, репутация и корпоративная социальная ответственность. Как социально ответственная компания, мы стремимся не только оказывать качественные услуги, но и улучшать мир вокруг себя, проявляя заботу о сотрудниках, окружающей среде и обществе в целом.

Почему именно «ГрандБизнес Эксперт»? На протяжении 29 лет эксперты компании оказывают услуги высокого качества, направленные на повышение эффективности бизнеса и снижение бизнес-рисков, и мы хотим, чтобы наше наименование напрямую свидетельствовало об этом.

Ключевой задачей компании является помощь главным бухгалтерам, финансовым директорам, собственникам малого, среднего, крупного бизнеса, частных и государственных предприятий в получении уверенности в своей отчетности для принятия правильных управленческих решений.

Мы уверены, что в современной динамичной среде бизнес, работающий в Беларуси, нуждается в получении качественных профессиональных услуг от компаний с многолетней практикой и опытом, и услуги ООО «ГрандБизнес Эксперт» будут и дальше востребованы заказчиками услуг, акционерами, собственниками и иными пользователями отчетности.

Мы гордимся многочисленными отзывами, благодарим за доверие каждого из наших клиентов и надеемся на продолжение уже сложившегося многолетнего сотрудничества.

Растите и развивайтесь вместе с нами! Доверяя работу профессиональной команде, вы получаете уверенность в своем бизнесе.