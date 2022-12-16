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Новогоднюю иллюминацию включили в Минске
16.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Больше 200 километров праздничных иллюминаций зажгли в Минске. В белорусской столице включили 26 городских елей и новогодние световые украшения, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Раз, два, три, елочка гори! Мгновение, которое завораживает детей и взрослых. В эти минуты сказка к нам приходит. Магом и чародеем раз в год ощущает себя Валерий Кучмель. Диспетчер оперативно-дежурной службы почти 20 лет зажигает новогоднюю иллюминацию в Минске. Новые технологии позволяют включать город в один клик.
Красота в цифрах тоже поражает. 123 километра иллюминации воздушных и кабельных линий. Почти 4 тысячи гирлянд и без малого 500 световых фигур в виде животных и шаров. Яркое убранство столицы – это 3 миллиона светодиодных лампочек. Получается – по одной каждому минчанину и еще миллион гостям столицы достанется.
«Все оборудование, применяемое на нашем предприятии, является энергосберегающим. Мы используем светодиодные конструкции, светодиодные мотивы, гирлянды, лампы. Суммарная мощность, потребляемая в нашем городе, составляет 982 киловатт-часа. Это менее 4% от общегородской нагрузки на наружное освещение», – отметил заместитель начальника производственно-технического отдела предприятия «Мингорсвет» Евгений Стаселович.
Минимальная нагрузка и на финансовый кошелек столицы. Один час работы всей столичной иллюминации обходится в 360 белорусских или 9 тысяч российских рублей. Праздничное убранство будет
«Праздничная иллюминация будет работать с момента включения городского наружного освещения, когда будут спускаться сумерки. Работать она будет до полуночи, за исключением непосредственно праздничных дней Нового года и Рождества в местах, где работа праздничных иллюминаций и новогодних елей предполагается всю ночь», – уточнил главный инженер предприятия «Мингорсвет» Александр Воробцов.
За работой новогодней иллюминации следят 11 бригад электриков. Делают это дистанционно. В случае неполадки дежурная группа починит любую елку Минска, чтобы каждая лампочка горела и поднимала настроение. Новогодняя иллюминация в Минске будет работать до 15 января.
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Почти 4 тысячи гирлянд и 500 световых фигур в виде животных и шаров. Яркое убранство столицы – это 3 миллиона светодиодных лампочек.
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