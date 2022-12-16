Новогоднюю иллюминацию включили в Минске

«Все оборудование, применяемое на нашем предприятии, является энергосберегающим. Мы используем светодиодные конструкции, светодиодные мотивы, гирлянды, лампы. Суммарная мощность, потребляемая в нашем городе, составляет 982 киловатт-часа. Это менее 4% от общегородской нагрузки на наружное освещение», – отметил заместитель начальника производственно-технического отдела предприятия «Мингорсвет» Евгений Стаселович.

Минимальная нагрузка и на финансовый кошелек столицы. Один час работы всей столичной иллюминации обходится в 360 белорусских или 9 тысяч российских рублей. Праздничное убранство будет украшать город по графику.

«Праздничная иллюминация будет работать с момента включения городского наружного освещения, когда будут спускаться сумерки. Работать она будет до полуночи, за исключением непосредственно праздничных дней Нового года и Рождества в местах, где работа праздничных иллюминаций и новогодних елей предполагается всю ночь», – уточнил главный инженер предприятия «Мингорсвет» Александр Воробцов.

За работой новогодней иллюминации следят 11 бригад электриков. Делают это дистанционно. В случае неполадки дежурная группа починит любую елку Минска, чтобы каждая лампочка горела и поднимала настроение. Новогодняя иллюминация в Минске будет работать до 15 января.