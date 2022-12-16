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Новогоднюю иллюминацию включили в Минске

16.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Больше 200 километров праздничных иллюминаций зажгли в Минске. В белорусской столице включили 26 городских елей и новогодние световые украшения, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Раз, два, три, елочка гори! Мгновение, которое завораживает детей и взрослых. В эти минуты сказка к нам приходит. Магом и чародеем раз в год ощущает себя Валерий Кучмель. Диспетчер оперативно-дежурной службы почти 20 лет зажигает новогоднюю иллюминацию в Минске. Новые технологии позволяют включать город в один клик.

«Это происходит через сервер, непосредственно через компьютер. При необходимости создаются шаблоны. Можно включать целиком все елки, можно каждую отдельно одним нажатием. Включаем город, елки, иллюминацию. Народ гуляет, а мы работаем», – говорит диспетчер оперативно-дежурной службы предприятия «Мингорсвет» Валерий Кучмель.

Красота в цифрах тоже поражает. 123 километра иллюминации воздушных и кабельных линий. Почти 4 тысячи гирлянд и без малого 500 световых фигур в виде животных и шаров. Яркое убранство столицы – это 3 миллиона светодиодных лампочек. Получается – по одной каждому минчанину и еще миллион гостям столицы достанется.

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«Все оборудование, применяемое на нашем предприятии, является энергосберегающим. Мы используем светодиодные конструкции, светодиодные мотивы, гирлянды, лампы. Суммарная мощность, потребляемая в нашем городе, составляет 982 киловатт-часа. Это менее 4% от общегородской нагрузки на наружное освещение», – отметил заместитель начальника производственно-технического отдела предприятия «Мингорсвет» Евгений Стаселович.

Минимальная нагрузка и на финансовый кошелек столицы. Один час работы всей столичной иллюминации обходится в 360 белорусских или 9 тысяч российских рублей. Праздничное убранство будет украшать город по графику.

«Праздничная иллюминация будет работать с момента включения городского наружного освещения, когда будут спускаться сумерки. Работать она будет до полуночи, за исключением непосредственно праздничных дней Нового года и Рождества в местах, где работа праздничных иллюминаций и новогодних елей предполагается всю ночь», – уточнил главный инженер предприятия «Мингорсвет» Александр Воробцов.

За работой новогодней иллюминации следят 11 бригад электриков. Делают это дистанционно. В случае неполадки дежурная группа починит любую елку Минска, чтобы каждая лампочка горела и поднимала настроение. Новогодняя иллюминация в Минске будет работать до 15 января.



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Теги: Минск
 
 
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Почти 4 тысячи гирлянд и 500 световых фигур в виде животных и шаров. Яркое убранство столицы – это 3 миллиона светодиодных лампочек.
 
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