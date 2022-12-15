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Лукашенко раскритиковал белорусский спорт
15.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сначала результат, потом деньги. Александр Лукашенко раскритиковал
В пример президент привел футбольный клуб «Динамо» (Минск). Финансирования достаточно, но команда не смогла завоевать призовое место в национальном первенстве. Проект Указа о стимулировании спортсменов Лукашенко поддержал. Решение о дополнительных выплатах будет принимать комиссия с учетом показателей атлетов.
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Президент уверен: достижения в некоторых дисциплинах могли быть лучше.
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