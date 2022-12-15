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Лукашенко раскритиковал белорусский спорт

15.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сначала результат, потом деньги. Александр Лукашенко раскритиковал спортивную отрасль страны. Президент уверен: достижения в некоторых дисциплинах могли быть лучше, сообщает «МИР 24».

«Чего не хватает, каких спортивных площадок, сооружений и прочее, чтобы на Олимпиаде завоевывать 20 – 30 медалей? Мы когда-то это имели, когда не было вообще никаких спортивных сооружений. Вы говорите мне про санкции. Так если тебя давят, я в спорте так это понимаю, то отдача еще мощнее будет. Если люди видят, что несправедливо их наказывают, они стремятся и показывают еще большие результаты. У нас это есть? У нас этого нет. Он (спортсмен) должен понимать, что играет прежде всего для людей, не только для себя, для своей семьи, должен быть примером для детей, а потом уже зарплата и прочие ковриги», – отметил глава республики.

В пример президент привел футбольный клуб «Динамо» (Минск). Финансирования достаточно, но команда не смогла завоевать призовое место в национальном первенстве. Проект Указа о стимулировании спортсменов Лукашенко поддержал. Решение о дополнительных выплатах будет принимать комиссия с учетом показателей атлетов.



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Теги: Минск
 
 
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Президент уверен: достижения в некоторых дисциплинах могли быть лучше.
 
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