Лукашенко раскритиковал белорусский спорт

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сначала результат, потом деньги. Александр Лукашенко раскритиковал спортивную отрасль страны . Президент уверен: достижения в некоторых дисциплинах могли быть лучше, сообщает «МИР 24».

«Чего не хватает, каких спортивных площадок, сооружений и прочее, чтобы на Олимпиаде завоевывать 20 – 30 медалей? Мы когда-то это имели, когда не было вообще никаких спортивных сооружений. Вы говорите мне про санкции. Так если тебя давят, я в спорте так это понимаю, то отдача еще мощнее будет. Если люди видят, что несправедливо их наказывают, они стремятся и показывают еще большие результаты. У нас это есть? У нас этого нет. Он (спортсмен) должен понимать, что играет прежде всего для людей, не только для себя, для своей семьи, должен быть примером для детей, а потом уже зарплата и прочие ковриги», – отметил глава республики.