Корпорацию «Белкосмос» создали в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси создали корпорацию «Белкосмос». Страна активно развивает эту сферу – производит оборудование, готовит космонавтов для полетов на МКС. Разрабатывают ученые и новый спутник. Какие данные приходят с орбиты, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Следить за погодой, мониторить пожары, контролировать вырубку лесов. Все это – функции белорусского спутника. Аппаратом управляет Анатолий Дмитрук. Помогает технике делать снимки и не сбиться с пути. На связь со спутником его команда выходит 5-6 раз в сутки.

«Чтобы аппарат себя вел на орбите стабильно, чтобы мы его всегда могли увидеть вовремя, отследить и выдать необходимые задания. То есть, условно говоря, больной если заболел, если прошло больше времени, то может и не выздоровеет, так и аппарат можно будет не найти потом», – отметил заместитель начальника центра управления полетом белорусского космического аппарата Анатолий Дмитрук.

Камера в спутнике – белорусская. Эти снимки – ее работа. На орбиту аппарат выпустили в 2012-м. И рассчитывали только на пять лет. Но спутник превзошел ожидания. Сейчас космос покоряют уже три отечественные машины.

«Когда мы запустили первый наш аппарат и мы стали работать с россиянами, мы в течение двух-трех лет обеспечили полное покрытие космической съемкой территории Республики Беларусь и, соответственно, была решена государственная задача обновления топографических карт. После того как республика стала суверенной, Беларусь осталась без источника информации, отсюда и возникла необходимость», – рассказал главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой.

Отправить в космос планируют и белорусских космонавтов. Из сотен желающих отобрали самых здоровых и выносливых кандидатов. Все они пройдут подготовку в России. Но на космическую станцию отправится лишь один.

«Очень серьезные медицинские требования, ну, конечно, это у человека высшее образование, это возраст, способности к научным исследованиям, потому что это же сложнейшая аппаратура, волевые качества. Беларусь, будучи уже космической державой, но полноценно родившегося в независимой Беларуси человека в космосе еще не было», – отметил академик-секретарь отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук Беларуси Александр Шумилин.

В космической сфере Беларусь сотрудничает с Россией и Китаем. Использует космодромы партнеров, производит и поставляет микроэлектронику для аппаратов. Чтобы узаконить статус космической державы, в стране создали корпорацию «Белкосмос». Она объединит 20 исследовательских организаций.

Новый космический спутник Беларусь запустит в 2028 году. Разработчики обещают, что снимки с него будут еще качественнее, а срок службы дольше.