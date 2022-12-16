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Корпорацию «Белкосмос» создали в Беларуси
16.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси
Следить за погодой, мониторить пожары, контролировать вырубку лесов. Все это – функции белорусского спутника. Аппаратом управляет Анатолий Дмитрук. Помогает технике делать снимки и не сбиться с пути. На связь со спутником его команда выходит 5-6 раз в сутки.
Камера в спутнике – белорусская. Эти снимки – ее работа. На орбиту аппарат выпустили в 2012-м. И рассчитывали только на пять лет. Но спутник превзошел ожидания. Сейчас космос покоряют уже три отечественные машины.
Отправить в космос планируют и белорусских космонавтов. Из сотен желающих отобрали самых здоровых и выносливых кандидатов. Все они пройдут подготовку в России. Но на космическую станцию отправится лишь один.
В космической сфере Беларусь сотрудничает с Россией и Китаем. Использует космодромы партнеров, производит и поставляет микроэлектронику для аппаратов. Чтобы узаконить статус космической державы, в стране создали корпорацию «Белкосмос». Она объединит 20 исследовательских организаций.
Новый космический спутник Беларусь запустит в 2028 году. Разработчики обещают, что снимки с него будут еще качественнее, а срок службы дольше.
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Страна активно развивает эту сферу – производит оборудование, готовит космонавтов для полетов на МКС, а ученые разрабатывают новый спутник.
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