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БСБ
16.12.2022 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Для того, чтобы начать продавать, компаниям необходимо как минимум: открыть счет в банке, оформить эквайринг, подключить кассу. Делается это в банке и не всегда за один визит.
В БСБ Банке нашли решение - новый бизнес-пакет «БСБ Бизнес Продажи»!
Теперь открыть счет, заключить договор на расчетно-кассовое обслуживание, закрыть вопрос с эквайрингом — можно за одно посещение БСБ Банка, подключив новый бизнес-пакет «БСБ Бизнес Продажи»!
Преимущества нового бизнес-пакета
За одно посещение Банка:
Кроме того:
Какие опции включает в себя бизнес-пакет
«БСБ Бизнес Продажи» не распространяется на клиентов, которые уже пользуются услугой эквайринга.
Пакет доступен только при подключении смарт-кассы 3 в 1 Feitian F20.
Оформляйте «БСБ Бизнес Продажи» с 01.12.2022 по 31.05.2023 и получайте ежемесячную скидку на обслуживание! 59 BYN вместо 69 BYN (ежемесячно).
А подключение терминала стоит всего 1 копейку!
Но и это еще не все!
В БСБ Банке проходит акция «Эквайринг Time», где можно оформить смарт-кассу 3 в 1 Feitian F20 по смарт-стоимости.
Подробнее на
БСБ Банк — мы работаем с душой и на совесть!
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Теперь открыть счет, заключить договор на расчетно-кассовое обслуживание, закрыть вопрос с эквайрингом - можно за одно посещение БСБ Банка, подключив новый...
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