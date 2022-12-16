Источник материала: ProBusiness

Для того, чтобы начать продавать, компаниям необходимо как минимум: открыть счет в банке, оформить эквайринг, подключить кассу. Делается это в банке и не всегда за один визит.

В БСБ Банке нашли решение - новый бизнес-пакет «БСБ Бизнес Продажи»!

Теперь открыть счет, заключить договор на расчетно-кассовое обслуживание, закрыть вопрос с эквайрингом — можно за одно посещение БСБ Банка, подключив новый бизнес-пакет «БСБ Бизнес Продажи»!

Преимущества нового бизнес-пакета

За одно посещение Банка:

заключение договора РКО;

заключение договора эквайринга;

аренда терминала.

Кроме того:

интеграция с кассовым оборудованием;

регистрация клиента и оборудования в СККО и АИС ПКС;

предоставление доступа в личный кабинет на ресурсе оператора программных касс.





Какие опции включает в себя бизнес-пакет

Бесплатное открытие счетов в белорусских рублях и иностранной валюте;

Бесплатное обслуживание и ведение счета юр. лица, ИП;

Бесплатный сервис 24/7;

Бесплатный Интернет-банк и Мобильный банк;

Бесплатное зачисление денежных средств в белорусских рублях на текущие счета;

Бесплатное оформление корпоративной банковской карты Visa Business или Mastercard Business;

Прием и пересчет наличных денег от юр. лиц / ИП в отделениях ЗАО «БСБ Банк» — 0,01%;

Минимальные комиссии за прием платежей по картам (в процентах от суммы платежа);

Регистрация учетной записи (единовременно) — 25 BYN.

«БСБ Бизнес Продажи» не распространяется на клиентов, которые уже пользуются услугой эквайринга.

Пакет доступен только при подключении смарт-кассы 3 в 1 Feitian F20.

Оформляйте «БСБ Бизнес Продажи» с 01.12.2022 по 31.05.2023 и получайте ежемесячную скидку на обслуживание! 59 BYN вместо 69 BYN (ежемесячно).

А подключение терминала стоит всего 1 копейку!

Но и это еще не все!

В БСБ Банке проходит акция «Эквайринг Time», где можно оформить смарт-кассу 3 в 1 Feitian F20 по смарт-стоимости.

Подробнее на www.bsb.by

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