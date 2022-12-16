ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

БСБ

16.12.2022 13:07 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

БСБ

Для того, чтобы начать продавать, компаниям необходимо как минимум: открыть счет в банке, оформить эквайринг, подключить кассу. Делается это в банке и не всегда за один визит.

В БСБ Банке нашли решение - новый бизнес-пакет «БСБ Бизнес Продажи»!

Теперь открыть счет, заключить договор на расчетно-кассовое обслуживание, закрыть вопрос с эквайрингом — можно за одно посещение БСБ Банка, подключив новый бизнес-пакет «БСБ Бизнес Продажи»!

Преимущества нового бизнес-пакета

За одно посещение Банка:

  • заключение договора РКО;
  • заключение договора эквайринга;
  • аренда терминала.

Кроме того:

  • интеграция с кассовым оборудованием;
  • регистрация клиента и оборудования в СККО и АИС ПКС;
  • предоставление доступа в личный кабинет на ресурсе оператора программных касс.

БСБ

Какие опции включает в себя бизнес-пакет

  • Бесплатное открытие счетов в белорусских рублях и иностранной валюте;
  • Бесплатное обслуживание и ведение счета юр. лица, ИП;
  • Бесплатный сервис 24/7;
  • Бесплатный Интернет-банк и Мобильный банк;
  • Бесплатное зачисление денежных средств в белорусских рублях на текущие счета;
  • Бесплатное оформление корпоративной банковской карты Visa Business или Mastercard Business;
  • Прием и пересчет наличных денег от юр. лиц / ИП в отделениях ЗАО «БСБ Банк» — 0,01%;
  • Минимальные комиссии за прием платежей по картам (в процентах от суммы платежа);
  • Регистрация учетной записи (единовременно) — 25 BYN.

«БСБ Бизнес Продажи» не распространяется на клиентов, которые уже пользуются услугой эквайринга.

Пакет доступен только при подключении смарт-кассы 3 в 1 Feitian F20.

Оформляйте «БСБ Бизнес Продажи» с 01.12.2022 по 31.05.2023 и получайте ежемесячную скидку на обслуживание! 59 BYN вместо 69 BYN  (ежемесячно).

А подключение терминала стоит всего 1 копейку!

Но и это еще не все!

В БСБ Банке проходит акция «Эквайринг Time», где можно оформить смарт-кассу 3 в 1 Feitian F20 по смарт-стоимости.

Подробнее на www.bsb.by

БСБ Банк — мы работаем с душой и на совесть!

Подключаем?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь открыть счет, заключить договор на расчетно-кассовое обслуживание, закрыть вопрос с эквайрингом - можно за одно посещение БСБ Банка, подключив новый...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске зажгли главную елку страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2022
Mir24.TV Belarus
16.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика