Закружились в танцах и переместились в эпоху дворцов и светских раутов. В Минске прошел новогодний бал для школьников. На него пригласили самую талантливую молодежь города. Подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Во Дворце детей и молодежи словно открылся временной портал. В танцах сошлись представители разных эпох. Императрица Екатерина I и Петр Великий, Наталья Гончарова и Александр Пушкин. Роли исторических личностей на себя примеряли минские юноши и девушки.
«Я восхищена русской литературой, поэтому Наташа Ростова – идеал для меня с первых страниц книги. Это мечта всего моего детства, мечта стать куклой, принцессой, Барби, окунуться в эту зимнюю сказку именно сегодня, в преддверии Нового года», – заявила участница бала Амалия Залеская.
Полонез, полька, вальс, кадриль – все под живую музыку. Для бала участникам пришлось выучить движения десяти танцев. Репетировали несколько месяцев.
«Репетиции проходили два раза в неделю, мы по три часа где-то репетировали, в принципе было не так уж и тяжело, но и непросто», – сообщили участники бала Ульяна Потапеня и Егор Тихий.
Наряды на праздник – белые вечерние платья и смокинги тоже выбирали не один день, особенно дамы. Здесь важна каждая деталь!
«Каждый сантиметр платья, перчатки, диадема, продумать прическу, макияж – это все очень волнительно, но оно того стоит, потому что каждая девушка мечтает о таком мероприятии», – поделилась участница бала Ульяна Ермаркевич.
На бал пригласили победителей олимпиад, отличников учебы, перспективных спортсменов и общественных активистов – всего 160 человек.
«Это и кадетское училище, и гимназии, учреждения общего среднего образования, школы. Первая часть – мы обращаем немножко в историю, к классике проведения бала, а вторая – это уже для души, как говорится, молодежное», – отметил заместитель председателя минского городского исполнительного комитета Артем Цуран.
Бальный зал был украшен в стиле Петербуржских дворцов. Не забыли добавить и атмосферу нашей эпохи – лазерное шоу.
Главный новогодний бал традиционно состоится во Дворце Независимости на следующей неделе. В гости к президенту приедут несколько сотен лучших студентов и школьников со всей страны.