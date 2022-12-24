Источник материала: Mir24.TV Belarus

Закружились в танцах и переместились в эпоху дворцов и светских раутов. В Минске прошел новогодний бал для школьников. На него пригласили самую талантливую молодежь города. Подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



Во Дворце детей и молодежи словно открылся временной портал. В танцах сошлись представители разных эпох. Императрица Екатерина I и Петр Великий, Наталья Гончарова и Александр Пушкин. Роли исторических личностей на себя примеряли минские юноши и девушки.

«Я восхищена русской литературой, поэтому Наташа Ростова – идеал для меня с первых страниц книги. Это мечта всего моего детства, мечта стать куклой, принцессой, Барби, окунуться в эту зимнюю сказку именно сегодня, в преддверии Нового года», – заявила участница бала Амалия Залеская.

Полонез, полька, вальс, кадриль – все под живую музыку. Для бала участникам пришлось выучить движения десяти танцев. Репетировали несколько месяцев.