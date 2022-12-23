|
Сотрудники Исполкома СНГ вручили подарки пациентам детского хосписа в преддверии Рождества и Нового года
23.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудники штаб-квартиры Содружества посетили белорусский детский хоспис, передает «МИР 24».
В центре помогают детям с неврологическими, генетическими и онкологическими заболеваниями. Каждый маленький пациент получил подарок.
Визит организовали в рамках акции «Наши дети». Она сейчас проходит по всей Беларуси. Известные артисты, спортсмены, руководители и сотрудники министерств и общественных организаций посещают больницы, центры реабилитации, детские дома-интернаты. Привозят подарки, общаются с детьми, поздравляют с наступающими праздниками.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Исполкома СНГ вручили подарки пациентам детского хосписа в преддверии Рождества и Нового года
Визит организовали в рамках акции «Наши дети». Каждый маленький пациент получил подарок.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)