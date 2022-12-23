Сотрудники Исполкома СНГ вручили подарки пациентам детского хосписа в преддверии Рождества и Нового года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники штаб-квартиры Содружества посетили белорусский детский хоспис, передает «МИР 24».

В центре помогают детям с неврологическими, генетическими и онкологическими заболеваниями. Каждый маленький пациент получил подарок.

«Канун Рождества и Нового года – это время волшебства, чудес, ожидания праздника и исполнения желаний, а для Беларуси это еще и время добрых дел. Мы закупили детские игрушки, а вырученные денежные средства, оставшиеся от закупки подарков, в виде денежного сертификата перечислили на счет детского хосписа», – рассказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов.

Визит организовали в рамках акции «Наши дети». Она сейчас проходит по всей Беларуси. Известные артисты, спортсмены, руководители и сотрудники министерств и общественных организаций посещают больницы, центры реабилитации, детские дома-интернаты. Привозят подарки, общаются с детьми, поздравляют с наступающими праздниками.