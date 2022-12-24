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Белорусские ноутбуки поступили в продажу
24.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске стартовали продажи первого белорусского ноутбука. Называется он H-book. Первая буква – от английского наименования холдинга «Горизонт». Предприятие с 1940 года выпускает бытовую технику, а в последнее время делает ставку на импортозамещение, сообщает «МИР 24».
В H-book 30% отечественных комплектующих. В планах – увеличить эту цифру до 50 и создать собственную операционную систему. В массовое производство запустили линейку из трех моделей. Все они с разными характеристиками и ценами. Стоимость самой дорогой модели – две с половиной тысячи белорусских или 65 тысяч российских рублей.
Создать белорусский ноутбук – поручение президента. Впервые Александр Лукашенко показал отечественную разработку во время открытого урока 1 сентября этого года.
Первая партия H-book состоит из 500 штук разных моделей. Массовое производство запущено.
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В H-book 30% отечественных комплектующих. В планах – увеличить эту цифру до 50 и создать собственную операционную систему.
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