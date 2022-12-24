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Белорусские ноутбуки поступили в продажу

24.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартовали продажи первого белорусского ноутбука. Называется он H-book. Первая буква – от английского наименования холдинга «Горизонт». Предприятие с 1940 года выпускает бытовую технику, а в последнее время делает ставку на импортозамещение, сообщает «МИР 24».

В H-book 30% отечественных комплектующих. В планах – увеличить эту цифру до 50 и создать собственную операционную систему. В массовое производство запустили линейку из трех моделей. Все они с разными характеристиками и ценами. Стоимость самой дорогой модели – две с половиной тысячи белорусских или 65 тысяч российских рублей.

«Если мы берем линейку MAK4, то здесь представлены две диагонали: 14 и 15 дюймов. Линейка процессоров intel 11-го поколения от i3 до i7 – и это уже варианты не только для домашнего пользования, но также для офисного пользования и для профессионалов, например, для разработки программного обеспечения», – отметил руководитель департамента по инновационным проектам холдинга Дмитрий Малашкевич.

Создать белорусский ноутбук – поручение президента. Впервые Александр Лукашенко показал отечественную разработку во время открытого урока 1 сентября этого года.

Первая партия H-book состоит из 500 штук разных моделей. Массовое производство запущено.



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Теги: Минск
 
 
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В H-book 30% отечественных комплектующих. В планах – увеличить эту цифру до 50 и создать собственную операционную систему.
 
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