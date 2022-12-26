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Третий этап Кубка Содружества по биатлону завершился в Рязани

26.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Рязани завершился третий этап Кубка Содружества по биатлону. Это совместные соревнования сильнейших российских и белорусских спортсменов. За гонками наблюдал корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.

На мужскую гонку в масс-старте вышел 41 участник. В последний момент из-за недомогания снялся двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине россиянин Александр Логинов. В отсутствие фаворита роль лидера взял на себя 25-летний победитель Универсиады 2017 года Роман Еремин. Представитель Новосибирской области не допустил ни одного промаха и опередил ближайшего конкурента на 12,5 секунд. На вопрос, кто вдохновил на победу ответил не задумываясь.

«Болельщики! У меня получилось собраться и вся работа, которая была проделана сегодня окупилась на трассе», – рассказал победитель соревнований в масс-старте среди мужчин Роман Еремин.

В женском масс-старте на 12,5 километров победительница Динара Алимбекова один промах по дистанции все-таки допустила, но угнаться за олимпийской чемпионкой из Беларуси никто не смог.

«Конечно, я настраивалась сегодня на максимальный результат. Но девочки из России показали сегодня хорошую скорость на дистанции, хороший биатлон. Сегодня была тяжелая победа», – заявила победительница соревнований в масс-старте среди женщин, олимпийская чемпионка по биатлону Динара Алимбекова.

Рязанская трасса участникам Кубка Содружества понравилась. Они назвали ее пологой и довольно легкой в прохождении. Стоит отметить, что за гонками на биатлонном комплексе «Алмаз» наблюдали более 3 тысяч зрителей.

«Высокий интерес зрительский из-за близости к Москве. Наши болельщики соскучились по соревнованиям. Посмотреть на лучших спортсменов России и Беларуси можно здесь», – отметил президент Союза биатлонистов России президент союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Кубок Содружества проходит в этом сезоне впервые. В календаре соревнований шесть этапов. Участвуют российские и белорусские биатлонисты. Следующий старт состоится 17 января. Гонки пройдут в белорусском республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи».



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