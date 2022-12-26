ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ведущие радио «МИР»-Беларусь подвели итоги предновогоднего конкурса

26.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ведущие радио «МИР»-Беларусь подвели итоги предновогоднего конкурса – выбрали лучший офис, где регулярно звучит «мировая» волна. Видеозаявки собирали со всей страны. За самую оригинальную аргументацию подарки: поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, фотозона. Чей ролик был креативнее, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Легким движением руки декораторов обычный офис превращается в нарядный зал для новогодней фотосессии. Но это только начало. Главный подарок от радио «МИР» – впереди!

В этой молочной компании делают не только вкусные глазированные сырки, но и креативные ролики. В битве за поздравление от радиоведущих они обошли крупную страховую компанию, салоны красоты, автомастерскую и даже поликлинику.

«Наш ролик, наверное, получился самым креативным. На видео парень – это интересный блогер. Его фишка – это «фатальная ошибка»: рассказывать, что делать, а что не делать. И мы взяли его с нашей продукцией», – рассказал директор минского филиала могилевской молочной компании Виктор Скитов.

Тест: ведущим какой передачи на телеканале «Мир» вы могли бы стать?

»Слабое звено« или »Фазенда Лайф"? Пройдите тест и узнайте, какое шоу вам больше всего подходит
Молочку оценил и «МИРовский» Дед Мороз с компанией. Ведущие утреннего шоу – любители поговорить, и, как оказалось, вкусно поесть.

«Вообще, мы хотели устроить какой-то офисный… Нет, если честно, мы просто хотели поесть сыра, попить йогурта, поесть вкуснейших сырков и вообще насладиться хорошей атмосферой. И тут вдруг пришла заявка от одного нашего молочного бренда, очень известного. Мы теперь знаем, что тут очень оригинальные люди работают. С Новым годом!» – рассказали ведущие утреннего шоу «Подъемная сила» на радио «МИР».

Ведущие будят не только белорусов, но и жителей стран Содружества. Каждое утро с хорошим настроением – в эфире на телеканале «МИР 24». В шоу интересные гости, рецепты, зарядка, оригинальные новости и все это приправлено качественным юмором.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За самую оригинальную аргументацию подарки: поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, фотозона.
 
Новости дня
Новости разные
 
Католическое Рождество: в Беларуси центром торжеств стал собор Пресвятой Девы Марии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2022
Mir24.TV Belarus
26.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика