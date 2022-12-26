Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ведущие радио «МИР»-Беларусь подвели итоги предновогоднего конкурса – выбрали лучший офис, где регулярно звучит «мировая» волна. Видеозаявки собирали со всей страны. За самую оригинальную аргументацию подарки: поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, фотозона. Чей ролик был креативнее, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Легким движением руки декораторов обычный офис превращается в нарядный зал для новогодней фотосессии. Но это только начало. Главный подарок от радио «МИР» – впереди!

В этой молочной компании делают не только вкусные глазированные сырки, но и креативные ролики. В битве за поздравление от радиоведущих они обошли крупную страховую компанию, салоны красоты, автомастерскую и даже поликлинику.

«Наш ролик, наверное, получился самым креативным. На видео парень – это интересный блогер. Его фишка – это «фатальная ошибка»: рассказывать, что делать, а что не делать. И мы взяли его с нашей продукцией», – рассказал директор минского филиала могилевской молочной компании Виктор Скитов.