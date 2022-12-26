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Ведущие радио «МИР»-Беларусь подвели итоги предновогоднего конкурса
26.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ведущие радио «МИР»-Беларусь подвели итоги предновогоднего конкурса – выбрали лучший офис, где регулярно звучит «мировая» волна. Видеозаявки собирали со всей страны. За самую оригинальную аргументацию подарки: поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, фотозона. Чей ролик был креативнее, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Легким движением руки декораторов обычный офис превращается в нарядный зал для новогодней фотосессии. Но это только начало. Главный подарок от радио «МИР» – впереди!
В этой молочной компании делают не только вкусные глазированные сырки, но и креативные ролики. В битве за поздравление от радиоведущих они обошли крупную страховую компанию, салоны красоты, автомастерскую и даже поликлинику.
«Вообще, мы хотели устроить какой-то офисный… Нет, если честно, мы просто хотели поесть сыра, попить йогурта, поесть вкуснейших сырков и вообще насладиться хорошей атмосферой. И тут вдруг пришла заявка от одного нашего молочного бренда, очень известного. Мы теперь знаем, что тут очень оригинальные люди работают. С Новым годом!» – рассказали ведущие утреннего шоу «Подъемная сила» на радио «МИР».
Ведущие будят не только белорусов, но и жителей стран Содружества. Каждое утро с хорошим настроением – в эфире
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За самую оригинальную аргументацию подарки: поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, фотозона.
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