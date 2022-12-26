Виды огневзломостойких сейфов

Источник материала: ИноСМИ

Предупредить возникновение всех опасных ситуаций сложно, поэтому рекомендуется рассматривать любые возможности для защиты ценных вещей, бумаг. Одна из них – применение огневзломостойких сейфов, которые полностью решают эту задачу. Они производятся из лучших прочных материалов на базе технологий, способствующих усилению наиболее важных защитных свойств.

Особенности сейфов

Продукция этой категории одновременно проявляет повышенную прочность к механическому воздействию и устойчивость к предельно высоким температурам. Обе задачи решаются благодаря особой конструкции. Между прочными стенками предусмотрен надежный наполнитель высокой твердости, а усиление происходит за счет армирующего слоя. Надежность сейфа при оценке взломостойкости объясняется наличием сложных систем запорных механизмов.

Важно! Именно внутренняя прослойка (пенобетон с низкой теплопроводностью) исключает повреждение ценностей при нагреве внешних металлических стенок во время пожара.

По каким параметрам осуществляется классификация

Разновидности изделий подразделяются на группы по классу огнестойкости. Различают:

· класс Б: основное назначение такой продукции – хранение ценных бумаг, но допустимо держать внутри также другие вещи, которые способны выдержать предельную температуру (до +170°С). К примеру, это могут быть компакт-диски, при указанной температуре создаются условия, когда бумаги не могут самовоспламениться. Причем есть разница между моделями. Они отличаются длительностью сохранения документов внутри сейфа (от 30 до 120 минут – выбрать разновидность можно по этим числам, они указываются рядом с основным обозначением);

класс Б: основное назначение такой продукции – хранение ценных бумаг, но допустимо держать внутри также другие вещи, которые способны выдержать предельную температуру (до +170°С). К примеру, это могут быть компакт-диски, при указанной температуре создаются условия, когда бумаги не могут самовоспламениться. Причем есть разница между моделями. Они отличаются длительностью сохранения документов внутри сейфа (от 30 до 120 минут – выбрать разновидность можно по этим числам, они указываются рядом с основным обозначением); · класс Д: улучшенная модель, т. к. выдерживает воздействие температуры внутри сейфа до +70°С. Это подходящая среда для определенных ценностей – магнитных носителей (пленки: аудио- и видеокассет). При выборе модели сейфа следует обращать внимание на дополнительное обозначение рядом с буквой – это время, которое ценности могут находиться в сейфе при пожаре (от 30 до 120 минут);

класс Д: улучшенная модель, т. к. выдерживает воздействие температуры внутри сейфа до +70°С. Это подходящая среда для определенных ценностей – магнитных носителей (пленки: аудио- и видеокассет). При выборе модели сейфа следует обращать внимание на дополнительное обозначение рядом с буквой – это время, которое ценности могут находиться в сейфе при пожаре (от 30 до 120 минут); · класс ДИС: внутри создаются еще более подходящие условия для ценностей – они подвергаются воздействию температуры не выше +50°С. это позволяет хранить больше разновидностей дорогих вещей. К примеру, документов и электронных носителей информации.

Чтобы максимально обезопасить ценные предметы, следует купить сейф в Казани в исполнении 120ДИС. Численное обозначение соответствует длительности нахождения ценностей внутри во время пожара. Отдельно следует сказать о моделях, которые позволяют хранить важные бумаги и дорогостоящие предметы в сейфе не менее 240 минут (4 часа), но это самая дорогая разновидность продукции такой категории.