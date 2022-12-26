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Новогодний Минск: чем заняться в белорусской столице на зимних каникулах?

26.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как преобразилась белорусская столица и кто зажигает огни на главной в Минске елке? В этом выпуске программы «Евразия. Регионы» корреспондент «МИР 24» Инна Согалович пройдется по уютным улочкам, заглянет на елочный базар, выберет новогодние украшения и вкусные подарки.

Минск – одно из самых популярных туристических направлений в СНГ, а в канун новогодних праздников в городе становится особенно многолюдно. Одни проводят время в санаториях, парятся в бане с травами и тестируют паровую ванну «Махарани». Другие пытаются распробовать как можно больше белорусских сладостей. Третьи увозят с собой игрушечных снегирей на память. Чтобы каникулы удались и у туристов, и у местных, над созданием праздничной атмосферы трудятся тысячи людей.



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Теги: Минск
 
 
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Как преобразился город и кто зажигает огни на главной в Минске елке, узнаем в программе «Евразия. Регионы».
 
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