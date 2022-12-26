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Марафон новогодних представлений начался в Минске
26.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске начался марафон представлений главной елки страны. Аниматоры выполняют первые заказы на поздравления. Рестораны вносят последние штрихи в праздничное меню, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Если в его гримерке появился костюм и посох, значит, скоро Новый год. Владимир Радзивиллов «дедморозит» на главной елке страны уже почти 30 лет. За это время и Снегурочки успели вырасти, и представления стали профессиональнее.
Как сделать праздник, знает и Елена Алинская. Она обучает аниматоров. Ставит голос Деду Морозу, репетирует песни со Снегурочкой. И сама, конечно, о профессии не забывает. Говорит, первые заказы на поздравления поступают еще в сентябре.
Какой Новый год без праздничного стола. Холодильники ресторанов уже наполняются горошком и майонезом. В меню у шеф-повара Дмитрия Бычека – блины, красная икра, заливное, разносолы.
«Русский стол – это всегда традиция, а дальше уже экспериментируешь с горячими блюдами. В основном, одно и то же, но добавляются лакшери элементы – устрицы, осьминоги, морепродукты», – рассказал шеф-повар ресторана Павел Бычек.
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Встретить 2023-й белорусы смогут на центральных городских площадях. В Минске традиционно организуют концерт с артистами и диджеями, а также ярмарки.
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Аниматоры выполняют первые заказы, а рестораны вносят последние штрихи в праздничное меню.
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