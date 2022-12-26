Марафон новогодних представлений начался в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске начался марафон представлений главной елки страны. Аниматоры выполняют первые заказы на поздравления. Рестораны вносят последние штрихи в праздничное меню, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Если в его гримерке появился костюм и посох, значит, скоро Новый год. Владимир Радзивиллов «дедморозит» на главной елке страны уже почти 30 лет. За это время и Снегурочки успели вырасти, и представления стали профессиональнее.

«Я люблю, когда выхожу первый на сцену и слышу детский вздох. Слышится даже «ах, вышел Дед Мороз!». Я люблю выйти так, чтобы дети почувствовали, что пришел настоящий Дед Мороз, и наступает настоящий Новый год», – рассказал главный Дед Мороз Владимир Радзивиллов.

Как сделать праздник, знает и Елена Алинская. Она обучает аниматоров. Ставит голос Деду Морозу, репетирует песни со Снегурочкой. И сама, конечно, о профессии не забывает. Говорит, первые заказы на поздравления поступают еще в сентябре.

«Самые ответственные люди знают, что на Новый год можно не найти хорошего Деда Мороза. Самый хороший подарок – это то, что ребенок ждал. Он написал письмо. Даже если это будет маленькая машинка, но он ее ждал, это для него самое большое счастье», – поделилась владелица агентства Елена Алинская.

Какой Новый год без праздничного стола. Холодильники ресторанов уже наполняются горошком и майонезом. В меню у шеф-повара Дмитрия Бычека – блины, красная икра, заливное, разносолы.