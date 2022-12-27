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Рыбаков в Беларуси хотят обязать надевать спасательные жилеты

27.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Штрафовать за рыбалку на льду без жилета – с такой инициативой Белорусское общество спасания на водах обратились к депутатам. В стране в этом сезоне утонули уже 13 рыбаков, но это не останавливает любителей зимней ловли, и они продолжают рисковать, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Алипова.

В ходе учебной тревоги рыбаку помогут, рядом – бригада спасателей. В жизни таких счастливых случайностей почти не бывает. Этой зимой в Дзержинском районе за день утонули три человека. С тех пор цифра растет.

«На льду, к сожалению, погибло по республике 17 человек. 13 из них попытались поймать рыбку», – сообщил ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД Василий Николайчук.

Жертвами тонкого льда часто оказываются дети. Зимой на реках устраивают каток, но не учитывают толщину замерзшей глади, обычно ее сложно определить на глаз.

В Беларуси две службы – ОСВОД и МЧС – каждый день патрулируют реки и озера и круглосуточно готовы выехать на срочный вызов.

«В системе водолазно-спасательной службы МЧС существует восемь штатных водолазно-спасательных служб, это региональные службы. Они базируются во всех областных центрах. Также существует более 180 групп спасения на воде», – пояснил начальник Центра водолазно-спасательной службы республиканского отряда специального назначения «Зубр» Олег Степук.

ОСВОД рекомендует рыбакам не выходить на лед без спасательного жилета. Более того, служба выступает с законодательной инициативой штрафовать любителей зимней рыбалки за отсутствие спассредств.

«Выходим с ходатайством перед нашими законодателями для того, чтобы в обязательном порядке люди, отправляющиеся на зимнюю рыбалку, имели средства спасения. Для начала хотя бы спасательный жилет», – сказал ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД Василий Николайчук.

Депутаты рассмотрят предложение. Спасатели надеются, что закон примут, и число погибших на льду сократится.



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ОСВОД выступил с законодательной инициативой штрафовать любителей зимней рыбалки за отсутствие спасательных средств.
 
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