Рыбаков в Беларуси хотят обязать надевать спасательные жилеты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Штрафовать за рыбалку на льду без жилета – с такой инициативой Белорусское общество спасания на водах обратились к депутатам. В стране в этом сезоне утонули уже 13 рыбаков, но это не останавливает любителей зимней ловли, и они продолжают рисковать, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Алипова.

В ходе учебной тревоги рыбаку помогут, рядом – бригада спасателей. В жизни таких счастливых случайностей почти не бывает. Этой зимой в Дзержинском районе за день утонули три человека. С тех пор цифра растет.

«На льду, к сожалению, погибло по республике 17 человек. 13 из них попытались поймать рыбку», – сообщил ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД Василий Николайчук.

Жертвами тонкого льда часто оказываются дети. Зимой на реках устраивают каток, но не учитывают толщину замерзшей глади, обычно ее сложно определить на глаз.

В Беларуси две службы – ОСВОД и МЧС – каждый день патрулируют реки и озера и круглосуточно готовы выехать на срочный вызов.