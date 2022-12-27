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Рыбаков в Беларуси хотят обязать надевать спасательные жилеты
27.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Штрафовать за рыбалку на льду без жилета – с такой инициативой Белорусское общество спасания на водах обратились к депутатам. В стране в этом сезоне утонули уже 13 рыбаков, но это не останавливает любителей зимней ловли, и они продолжают рисковать, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Алипова.
В ходе учебной тревоги рыбаку помогут, рядом – бригада спасателей. В жизни таких счастливых случайностей почти не бывает. Этой зимой в Дзержинском районе за день утонули три человека. С тех пор цифра растет.
Жертвами тонкого льда часто оказываются дети. Зимой на реках устраивают каток, но не учитывают толщину замерзшей глади, обычно ее сложно определить на глаз.
В Беларуси две службы – ОСВОД и МЧС – каждый день патрулируют реки и озера и круглосуточно готовы выехать на срочный вызов.
«В системе водолазно-спасательной службы МЧС существует восемь штатных водолазно-спасательных служб, это региональные службы. Они базируются во всех областных центрах. Также существует более 180 групп спасения на воде», – пояснил начальник Центра водолазно-спасательной службы республиканского отряда специального назначения «Зубр» Олег Степук.
ОСВОД рекомендует рыбакам не выходить на лед без спасательного жилета. Более того, служба выступает с законодательной инициативой штрафовать любителей зимней рыбалки за отсутствие спассредств.
«Выходим с ходатайством перед нашими законодателями для того, чтобы в обязательном порядке люди, отправляющиеся на зимнюю рыбалку, имели средства спасения. Для начала хотя бы спасательный жилет», – сказал ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД Василий Николайчук.
Депутаты рассмотрят предложение. Спасатели надеются, что закон примут, и число погибших на льду сократится.
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ОСВОД выступил с законодательной инициативой штрафовать любителей зимней рыбалки за отсутствие спасательных средств.
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