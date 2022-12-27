С самого утра стали звонить обеспокоенные клиенты: как «Хьюмен систем» отреагировал на Постановление №713

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Постановление Совмина № 713 «О системе регулирования цен» серьезно всколыхнуло белорусский бизнес — в сжатые сроки многие компании должны были изменить свои подходы к ценообразованию.

Но «в огне» оказались и разработчики учетных программ — им пришлось максимально оперативно вносить изменения в свои программные продукты, чтобы клиенты могли вести учет и печатать накладные по новым правилам.

«Про бизнес» расспросил специалистов компании «Хьюмен систем» — коммерческий директор Александр Адининский и методолог Елена Орловская рассказали об их опыте адаптации конфигурации программ 1С под новые правила игры.

«С самого утра стали звонить растерянные клиенты»

Александр Адининский:

— Постановлением № 713 правительство ввело ценовой контроль по всей цепочке поставок белорусских и импортных товаров — соответственно, компаниям нужно было изменить печатные формы первичных документов: добавить туда информацию о первой цене производителя или импортера, размеру скидки или надбавки, прейскуранте цен и т.д. Без этого товаросопроводительные документы были по новому постановлению некорректными, другие субъекты хозяйствования не могли принять товары с такими первичными документами.

И чтобы бизнес наших клиентов не останавливался, нам пришлось оперативно давать рекомендации по работе с программой и вносить в нее изменения, чтобы формы документов при выводе на печать соответствовали требованиям постановления.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Изменения затронули все бизнесы?

Александр Адининский:

— Всех тех, кто связан с движением товарно-материальных ценностей — материалов, продукции, товаров. В первую очередь это бизнесы, которые поставляют товары в розничные сети — они столкнулись с жестким контролем первичных документов. В какой-то степени изменения затронули и производителей — тех, кто выпускает товары из перечня.

А вот поставщиков услуг, как потом было разъяснено, постановление не касается — они все выдохнули, потому что изначально не было понятно, на кого распространяется ценовое регулирование.

Елена Орловская:

— Еще сделали послабление общепиту — и это очень хорошо, потому что там ценообразование идет вообще по другим принципам, не так, как в оптовой и розничной торговле.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Как происходил процесс доработок?

Елена Орловская:

— Постановление вышло вечером 19 октября, а уже на следующий день с самого утра нам стали звонить растерянные клиенты и с надеждой спрашивать: «вы же там что-то делаете, правда?»

И хорошо, что у нас в программе была старая заготовка по ценообразованию, которое действовало еще до 2011 года в части оптовых и розничных надбавок. То есть сама архитектура программы уже предполагала хранение изначальной информации, на основе которой можно что-то делать. Мы быстро проанализировали, что можем вытащить из хранящихся в системе данных по надбавкам, и написали инструкции по учету для производителей, импортеров, оптовиков и розничной торговли. Эти рекомендации опубликовали на сайте — так пользователи получили возможность еще до обновления программы вносить данные с первичных учетных документов и не останавливать бизнес.

Потом обсудили ситуацию с продвинутыми пользователями, которые держат руку на пульсе законодательства, а также с аудиторами. Эти консультации дали нам направление, в котором надо двигаться и какие алгоритмы выстраивать. Так появились изменения в функционал программы, позволяющие довольно гибко выводить информацию о ценообразовании в поля примечаний. Этот вариант мы протестировали и стали ждать разъяснений от МАРТ. Как только они были опубликованы, мы удостоверились, что работали в правильном направлении, дошлифовали функционал с учетом новых данных и опубликовали обновление программы. Уже 3 ноября наши клиенты его получили.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

И дальше реагировали на запросы пользователей — если приходили какие-то пожелания, то реализовывали их в последующих обновлениях в ноябре. Сейчас уже все стабилизировалось- в декабре по постановлению № 713 изменений не вносили.

Кстати, в функционал мы заложили даже больше положенного, и потом это тоже потребовалось — чтобы подстраховаться, некоторый компании стали в примечание выводить даже цель приобретения, хотя законодательство этого не требует. Некоторые торговые сети стали требовать у своих поставщиков прописывать в примечаниях дополнительную информацию — мы тоже пошли на встречу, добавили такую возможность. Потому что люди перестраховываются, действуют по принципу «лучше сделать больше, чем меньше — за такое не накажут».

— Как работал бизнес с момента публикации постановления? Ждал вашего обновления?

Елена Орловская:

— Времени на то, чтобы во всем разобраться, было мало: 19 октября вышел документ, а с 26-го числа уже нужно было работать по новому порядку. Поэтому кто мог работать — работал, используя типовые возможности программы и наши инструкции, а кто-то действительно на время остановил отгрузки.

Вообще, так как в последний год МАРТ уже накладывал подобные ограничения по ценообразованию на отдельные группы товаров (например, на строительные материалы), то мы оказались готовы к принятию постановления № 713. Так часть функционала уже была доработана — в частности, сам вывод дополнительной информации о цене в поле примечаний мы реализовали еще год назад. Поэтому некоторые пользователи, у которых не было нюансов вроде транспортировки в дополнительных расходах или авансовых платежей, смогли вообще использовать типовую версию программы без обновлений — гибкие настройки программы позволили самостоятельно вывести примечаниях дополнительную информацию.

«Формирование цены оторвали от данных бухгалтерского учета»

— Какие программы потребовались доработать и насколько серьезными были эти изменения?

Александр Адининский:

— Все учетные программы, которые касаются производственных, оперативных и бухгалтерских задач и в которых есть печатные формы товарно-сопроводительных документов. Сюда относятся, например, 1С Управление торговлей (там ведется оперативный учет движения товаров) и 1С:Бухгалтерия 8 (там есть всевозможные вариации печатных форм).

Елена Орловская:

— Основная проблема этого постановления в том, что формирование цены оторвали от данных бухгалтерского учета.

Во-первых, импортеров обязали применять курс Нацбанка без учета аванса, применяя только контрактную стоимость на дату оприходования. В то время как в бухгалтерии приход у импортера осуществляется с учетом курса авансовых платежей.

Во-вторых, дополнительные расходы вывели из базы для применения наценки. Если ранее оптовик покупал товар у производителя или импортера, прибавлял транспортные расходы и дальше к этой сумме применял оптовую или розничную надбавку, то сейчас транспортные расходы следует выносить за скобки. А в розничной торговле постановление № 713 наоборот разрешило включать транспортные расходы в базу для расчета надбавки.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

С учетом всего этого нам в программе нужно было переписать алгоритмы формирования отпускных цен для разных типов бизнеса, а, кроме того, практически всю логику ценообразования вывести в печатной форме товарных накладных в строке «Примечания». Поэтому объем доработок был серьезным.

Также пришлось внести в программу виды скидок, которые оптовики получают от производителей или импортеров — потому что их тоже вся цепочка должна показывать в печатной форме — прейскурантную цену, скидку и ее вид, условия формирования и т.д.

Сейчас все еще продолжаем решать вопрос с EDI-провайдерами по электронным накладным, чтобы данные о ценообразовании добавлялись в систему автоматически, а не вносились вручную из графы «примечание».

Александр Адининский:

— Еще сейчас ожидаем, когда будут практические кейсы по комплектации товаров и продаже комплектами в рамках этого постановления № 713. И потом проверенный и отработанный алгоритм также включим в следующее обновление программы.

А некоторые сложные примеры по ценовому регулированию мы подробно разберем и опубликуем на нашем Youtube-канале — это будет полезно как текущим пользователям, так и тем, кто еще не является нашим клиентом.

«Если печатные формы вдруг поменяют, то у нас тоже есть заготовочка»

— Запросы на индивидуальные доработки программы от клиентов были?

Елена Орловская:

— Да, некоторые изменения вносили по просьбам отдельных пользователей из-за специфики их бизнеса. Например, один из производителей обратился к нам с проблемой, что у них формирование прейскурантной цены произошло по постановлению № 713 в ноябре, а цены на данные товары были согласованы с покупателями еще в начале года — и менять их уже нельзя. Получается, что отгружать нужно по ценам договора, но в напечатанных документах указывать прейскурантную цену и расчет скидку от нее.

Математически сделать невозможно — копейки все равно гуляют. Поэтому мы сделали небольшие доработки в программе и позволили привязать сформированные цены к прейскуранту и автоматически обратным расчетом получать величину скидки для вывода данных на печать.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Александр Адининский:

— Но в основном обращаются скорее за разъяснениями, как в программе работать по-новому.

Если звонят пользователи и начинают просить добавить вывод избыточных данных из-за перестраховки, то мы стараемся направить их МАРТ за уточнениями — действительно ли так нужно делать. Но если есть аргументы, что какие-то индивидуальные доработки действительно упростят работу наших клиентов, мы, конечно, идем навстречу.

Но сегодняшняя программа 99,9% потребностей бизнеса закрывает, и в типовую версию будем внедрять только то, что требуется исходя из официальных комментариев. Я думаю, что порядок ценообразования еще будет неоднократно корректироваться и разъясняться исходя из реалий жизни.

Кстати, все обновления по таким значимым изменениям наши клиенты, состоящие на абонентском обслуживании, всегда получают вовремя. В том числе и по постановлению № 713.

Сейчас, отработав новый порядок учета по ценообразованию, мы сделали вывод, что архитектура нашего программного решения, которая предполагала хранение информации по партиям конкретной номенклатуры, оказалась выигрышная.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Почему так получилось? Не могли же двадцать лет назад знать о том, что выйдет постановление 713?

Александр Адининский:

— Конечно не могли. Как уже упоминала Елена, в свое время в программу закладывалась архитектура работы с ценообразованием, действовавшим в Беларуси до 2011 года. Потом этот функционал не использовался, а сейчас мы в какой-то мере снова к нему вернулись — база в программе существовала, оставалось только решить небольшие сложности.

Елена Орловская:

— Скажем, если сейчас вдруг еще и печатные формы поменяют, то у нас тоже заготовочка в форме накладных образца 2009 года осталась. И эти старые формы полностью бы подошли под новое постановление, потому что там есть все графы: и цель приобретения, и скидки, и надбавки, и первая цена — полное формирование цены лежало бы математически в табличной части.

Мы помним, как уже было, и знаем, как это можно использовать в текущий момент — перенастроить, заменить, добавить, улучшить варианты хранения данных и т.д. Накопленный опыт очень помогает быть готовым к любым изменениям.

Александр Адининский:

— Да, ведь мы с 1997 года в бизнесе. Елена, например, работает в компании с 2003 года. Остальные ключевые специалисты тоже работают по двадцать лет. Бывает, что звонят давние клиенты и говорят: «А вот когда-то лет десять назад у вас работала такая Лена…» И потом удивляются, что она и сейчас работает у нас!

И этот накопленный опыт воплощается в программном продукте: нам очень помогает то, что мы реализуем функционал программы не с нуля, а с учетом пережитых и заложенных ранее алгоритмов. Поэтому ко всем изменениям законодательства мы готовы — что бы еще не придумали, все оперативно внедрим в программу, чтобы наши клиенты могли продолжать вести учет.

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