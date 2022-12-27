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Погода в СНГ: в Казахстане ждут метель, в Беларуси – гололедица и сильный ветер
27.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно, временами снег,
Казахстан
Спасатели восточного Казахстана в преддверии новогодних праздников проводят учения на горнолыжных трассах. Они отрабатывают ситуации по спасению лыжников и сноубордистов, застрявших на подъемниках. С помощью альпинистского снаряжения они добрались до замерзающих туристов и спустили их на землю.
Кыргызстан
Плюс шесть и ни единого облачка. В Бишкеке рассеялся туман, который окутывал столицу на протяжении двух дней. Синоптики обещают: ясная погода продержится до конца недели.
В горах Чуйской области достаточно снежно. Идеальная погода для отдыха. В ущельях расположены десятки отелей, домов отдыха для больших компаний. За номер в сутки придется заплатить две тысячи, а за коттедж – 10 тысяч рублей. Рядом есть горнолыжные базы, трассы для тюбинга и маршруты для катания на лошадях.
Беларусь
«Оранжевый» уровень опасности снова объявлен в Беларуси. На улицах гололедица и порывы ветра до 14 метров в секунду. Водителям нужно быть осторожными: возможны заносы. Температура – от нуля до плюс шести.
Теплее всего в центре столицы. На новогодние ярмарки за праздничным настроением приезжают тысячи людей. Там можно прикупить сувениры, попробовать разные блюда или увидеть концертную программу. Ярмарки расположились в шести точках города. Вход бесплатный.
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На юге Казахстана в предгорных районах Жамбылской области ожидается дождь и туман.
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