ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: в Казахстане ждут метель, в Беларуси – гололедица и сильный ветер

27.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, временами снег, метель и температура минус два будет сегодня в Москве. О погоде в странах Содружества – корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

По прогнозам синоптиков, на большей части Казахстана сегодня ожидается снег, в некоторых районах – дождь, низовая метель и гололед. На юге страны в предгорных районах Жамбылской области – дождь и туман. В Алматы солнечно и комфортные для декабря плюс два.

Спасатели восточного Казахстана в преддверии новогодних праздников проводят учения на горнолыжных трассах. Они отрабатывают ситуации по спасению лыжников и сноубордистов, застрявших на подъемниках. С помощью альпинистского снаряжения они добрались до замерзающих туристов и спустили их на землю.

«Если на канатной дороге где-нибудь остановились, нужно в первую очередь не паниковать, собраться. Чтобы не замерзнуть, нужно делать движения ногами, руками, туловищем», – рассказал руководитель приемно-эвакуационного отделения восточно-казахстанского филиала Центра Медицины Катастроф Ермек Ильясов.

Кыргызстан

Плюс шесть и ни единого облачка. В Бишкеке рассеялся туман, который окутывал столицу на протяжении двух дней. Синоптики обещают: ясная погода продержится до конца недели.

В горах Чуйской области достаточно снежно. Идеальная погода для отдыха. В ущельях расположены десятки отелей, домов отдыха для больших компаний. За номер в сутки придется заплатить две тысячи, а за коттедж – 10 тысяч рублей. Рядом есть горнолыжные базы, трассы для тюбинга и маршруты для катания на лошадях.

Беларусь

«Оранжевый» уровень опасности снова объявлен в Беларуси. На улицах гололедица и порывы ветра до 14 метров в секунду. Водителям нужно быть осторожными: возможны заносы. Температура – от нуля до плюс шести.

Теплее всего в центре столицы. На новогодние ярмарки за праздничным настроением приезжают тысячи людей. Там можно прикупить сувениры, попробовать разные блюда или увидеть концертную программу. Ярмарки расположились в шести точках города. Вход бесплатный.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На юге Казахстана в предгорных районах Жамбылской области ожидается дождь и туман.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рыбаков в Беларуси хотят обязать надевать спасательные жилеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.12.2022
Mir24.TV Belarus
27.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика