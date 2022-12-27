Погода в СНГ: в Казахстане ждут метель, в Беларуси – гололедица и сильный ветер

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, временами снег, метель и температура минус два будет сегодня в Москве. О погоде в странах Содружества – корреспонденты «МИР 24».

Казахстан



По прогнозам синоптиков, на большей части Казахстана сегодня ожидается снег, в некоторых районах – дождь, низовая метель и гололед. На юге страны в предгорных районах Жамбылской области – дождь и туман. В Алматы солнечно и комфортные для декабря плюс два.

Спасатели восточного Казахстана в преддверии новогодних праздников проводят учения на горнолыжных трассах. Они отрабатывают ситуации по спасению лыжников и сноубордистов, застрявших на подъемниках. С помощью альпинистского снаряжения они добрались до замерзающих туристов и спустили их на землю.

«Если на канатной дороге где-нибудь остановились, нужно в первую очередь не паниковать, собраться. Чтобы не замерзнуть, нужно делать движения ногами, руками, туловищем», – рассказал руководитель приемно-эвакуационного отделения восточно-казахстанского филиала Центра Медицины Катастроф Ермек Ильясов.

Кыргызстан

Плюс шесть и ни единого облачка. В Бишкеке рассеялся туман, который окутывал столицу на протяжении двух дней. Синоптики обещают: ясная погода продержится до конца недели.

В горах Чуйской области достаточно снежно. Идеальная погода для отдыха. В ущельях расположены десятки отелей, домов отдыха для больших компаний. За номер в сутки придется заплатить две тысячи, а за коттедж – 10 тысяч рублей. Рядом есть горнолыжные базы, трассы для тюбинга и маршруты для катания на лошадях.