«Не могу сказать, что у иностранных инвесторов нет интереса к проектам в Беларуси». Мнение об итогах 2022 года для бизнеса

Источник материала: ProBusiness



Фото предоставлено экспертом.

Война и санкции, релокация крупных компаний… 2022 год был для бизнеса очень стрессовым. Но несмотря на все трудности, предприниматели не сдаются. Правда, приходится перестраиваться и менять стратегии — это болезненный, но необходимый процесс. Своим мнением о том, что происходило в этом году с белорусским бизнесом и экономикой поделился управляющий партнер консалтинговой компании ASER и директор рейтингового агентства BIK Ratings Олег Ильин.



Олег Ильин

Управляющий партнер консалтинговой компании ASER и директор рейтингового агентства BIK Ratings

«30% выручки стали приносить проекты в Казахстане»

— Год был непростым и очень насыщенным. Конечно, весна стала очень сложной для белорусского бизнеса. Нам тоже пришлось принимать быстрые меры для нормализации выручки, искать новые точки роста в других регионах. Например, ASER уже несколько лет работал в Казахстане, и в апреле мы решились на открытие офиса в Алматы. Я лично провел там 3 месяца, занимаясь организационными вопросами и формированием новых клиентских отношений. Это, безусловно, дало свои плоды. Сегодня казахстанские проекты дают нам около 30% выручки. За этот год наша команда реализовала более 300 консалтинговых проектов — это бизнес-планы инвестиционных проектов, стратегии развития, маркетинговые исследования, привлечение финансирования и т.д.

Примечательным событием для нас стало проведение в ноябре форума «Беларусь — Казахстан: возможности и перспективы в логистике и производстве» совместно с индустриальным парком «Великий камень» и посольством Республики Беларусь в Республике Казахстан. На форум нам удалось привезти более 30 белорусских компаний и собрать более 100 участников — представителей казахстанского бизнеса. Мы видим, что впоследствии мероприятие уже реализуются реальные проекты в Беларуси и Казахстане.



Фото предоставлено экспертом.

В этом году мы сделали еще и крупные консалтинговые проекты в Узбекистане и Кыргызстане, и нам очень понравились эти страны .

«ESG-рейтинги имеют большие перспективы на нашем рынке»

— Команда BIK Ratings очень продуктивно поработала в 2022 году. В начале года мы согласовали с Национальным банком методологию по присвоению рейтингов лизинговым компаниям (присвоено уже три рейтинга). Летом мы запустили ESG-рейтинги и рейтинги деловой репутации. И самое главное мы видим реальный спрос на эти продукты. В течение этого года мы присвоили ESG-рейтинги БСБ Банку, Сберу и БНБ Банку, сейчас в моменте работаем над двумя рейтингами — это один из системообразующих банков и крупная международная компания. За 4 месяца мы присвоили 13 рейтингов и видим, что этот продукт имеет большие перспективы на нашем рынке.

Мы очень хотели бы, чтобы в Беларуси рынок рейтинговых услуг наконец-то развился хотя бы до российского уровня, были созданы предпосылки и стимулы для бизнеса пользоваться кредитными и некредитными рейтингами. Первый кирпичик уже заложен. В Основных направлениях денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2023 год прописано развитие рейтинговой деятельности путем расширения сферы использования рейтингов в различных сегментах финансового рынка.



Фото предоставлено экспертом.

«Главный инвестор — это российских бизнес»

— Конечно, на фоне всех событий этого года инвестклимат Беларуси уже не такой привлекательный для международного бизнеса, как раньше. Главный инвестор — это российских бизнес. Мы работаем над тем, чтобы приводить в Беларусь казахстанских инвесторов. У них есть реальных интерес к белорусской логистике, сектору недвижимости, финансовому рынку. Однако, если посмотреть статистику по новым резидентам СЭЗов и Великого камня, то нельзя сказать, что у иностранных инвесторов нет интереса к реализации инвестпроектов в нашей стране. Посмотрим, как будет реализовываться комплекс мер по запуску нового инвестиционного цикла, который сейчас разрабатывает правительство.

На мой взгляд, точкой роста может стать развитие рынка капитала через интеграцию его с крипторынком и большей вовлеченности в эту сферу традиционной экономики. Например, Минфин предложил к рассмотрению проект постановления , дающий возможность брокерам с лицензией работать с криптовалютами и токенами. Также, этот документ затрагивает деятельность инвестиционных фондов и фондовых бирж. Возможно, уже в обозримом будущем в Беларуси, наконец-то появятся инвестиционные фонды.

Еще один тренд этого года — реализация импортозамещающих проектов. По нашим оценкам, сейчас в стране в процессе структурирования находится более 200 таких инвестиционных проектов. Это, безусловно, даст рост ВВП, налоговые поступления в бюджет и рабочие места.



Фото предоставлено экспертом.

В Беларуси традиционно много импорта во всех отраслях экономики. Поэтому можно заниматься от производства памперсов до, например, сборки лифтов. Важное и самое сложное сегодня — это привлечь дешевое финансирование под такие проекты. Поэтому после разработки бизнес-планов я думаю придется потратить много времени именно на поиск финансирования и структурирование проекта. Такие ресурсы сегодня можно попробовать найти в белорусских банках, Банке развития, Белорусском инновационном фонде.

«Делайте диверсификацию всего в бизнесе»

— Я бы порекомендовал сделать больший фокус на диверсификацию всего в бизнесе — продуктов, услуг, рынков. Открытие для себя новых рынков и ниш, конечно, может помочь пережить сложные времена. Рекомендую, присмотреться к рынкам стран Центральной Азии. На мой взгляд, это следующий после России рынок по простоте входа и проникновению на рынок. Ну и конечно пожелаю набраться терпения: экономика развивается циклично и придет время, когда уже можно будет зарабатывать на растущих рынках.

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