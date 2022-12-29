Мобильный комплекс для донорства представили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лаборатория на колесах. На минском автозаводе разработали передвижной комплекс по заготовке донорской крови, передает телеканал «МИР 24».

Это автомобиль-фургон и прицеп. Есть кабинеты для приема и регистрации, комната ожидания, гардероб и санчасть. Комплекс оборудован автономным электропитанием и водоснабжением. Есть отопление и кондиционер. Одновременно врачи смогут принимать четырех доноров. На разработку передвижного пункта потребовалось менее полугода.

«В настоящее время этот комплекс проходит государственную регистрацию в автоинспекции. Пока он в единичном экземпляре, наш мобильный комплекс. Мы надеемся, что, при условии успешной эксплуатации, такие комплексы появятся в каждом регионе Беларуси, я имею ввиду, областные центры», – сказал заместитель директора Научно-практического центра трансфузиологии Дмитрий Баркун.

По статистике менее половины белорусов привлечены к донорству. В том числе из-за того, что живут далеко от станций переливания крови.