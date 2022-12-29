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Мобильный комплекс для донорства представили в Минске
29.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Лаборатория на колесах. На минском автозаводе разработали передвижной комплекс по заготовке донорской крови, передает телеканал «МИР 24».
Это автомобиль-фургон и прицеп. Есть кабинеты для приема и регистрации, комната ожидания, гардероб и санчасть. Комплекс оборудован автономным электропитанием и водоснабжением. Есть отопление и кондиционер. Одновременно врачи смогут принимать четырех доноров. На разработку передвижного пункта потребовалось менее полугода.
По статистике менее половины белорусов привлечены к донорству. В том числе из-за того, что живут далеко от станций переливания крови.
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На разработку передвижного пункта потребовалось менее полугода.
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