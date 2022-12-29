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«Не волнуйся, а волнуй». 3 идеи для масштабирования бьюти-бизнеса

29.12.2022 08:03 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Не волнуйся, а волнуй». 3 идеи для масштабирования бьюти-бизнеса
Юлия Секерина. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

«Про бизнес» и Альфа Банк в Беларуси продолжают разбирать реальные кейсы малого и среднего бизнеса в рамках совместного проекта «Рабочая группа». Ведущие Дмитрий Альфер («Про бизнес») и Евгений Задоренко (Альфа Банк в Беларуси) вместе с экспертами помогают компаниям найти пути для масштабирования и дают советы по развитию бизнеса, отвечая на вопросы предпринимателей.

В проект «Рабочая группа» обратилась Юлия Секерина, собственница студии «Легкое волнение» со специализацией на укладках и макияже. У девушки есть сразу 3 идеи по дальнейшему развитию своего дела, но Юлия решила посоветоваться с экспертами, какой из вариантов даст наилучшие результаты. Среди предложений: запуск собственной бьюти-франшизы, привлечение клиентов по модели подписки на услуги и запуск профессионального онлайн-обучения для мастеров. Вместе разобрались, как применить идеи Юлии и получить максимальный эффект.

Партнер сезона «Рабочая группа 2.0» ― Альфа Банк в Беларуси.

Эксперты выпуска:

  • Евгений Краснянский, партнер консалтинговой компании CIVITTA Беларусь;

  • Сергей Казак, Chief Visionary Officer AMDG.

О студии «Легкое волнение»

«Легкое волнение» — это студия быстрых укладок и макияжа. В салоне не делают окрашиваний и стрижек, зато в 85% случаев найдут для клиента свободного мастера в любое время, чтобы подготовиться к встрече или мероприятию. Студия рабоает каждый день без выходных, с возможностью записаться день в день.

Одной из особенностью студии являются «открытые цены». Клиент платит за результат: нет никаких доплат, например, за мытье волос, дополнительный объем, увлажнение, нанесене тех или иных средств.

Клиенты студии — женщины всех возрастов, которых обьединяет один стиль жизни: они ценят свое время, комфорт и деньги, стремятся быть красивыми и уверенными в себе, не затрачивая на этого много ресурса.

«Не волнуйся, а волнуй». 3 идеи для масштабирования бьюти-бизнеса

Средний чек сделки — 80 бел. руб. (около $ 30). На данный момент у компании есть база из 3 000 клиенток, из них около 1000 совершили повторный визит.

Основной канал продвижения студии — Instagram. Также помогает привлекать клиентов и расположение — салон находится в торговом центре с высокой проходимостью.

В штате компании 6 сотрудников. В месяц студия генерирует выручку в размере 10−15 тыс. бел. руб. ($ 3960−5940). Рентабельность бизнеса — от 10% до 34% в разные месяцы: пик приходится на декабрь и июль, а низкие показатели характерны для ноября и января.

В планах компании:

  • выйти на ежемесячную выручку в 25−30 тыс. бел. руб. ($ 9900−11880);

  • запустить собственную франшизу и открыть студии в Беларуси, России, Европе и Дубае;

  • развить формат подписки на услуги студии;

  • запустить онлайн-школу для клиентов и мастеров.

«Не волнуйся, а волнуй». 3 идеи для масштабирования бьюти-бизнеса

Зачем компания обратилась в «Рабочую группу»?

Юлия отмечает, что регулярно получает предложения открыть другие студии по ее идее и концепции в других городах и странах. Сейчас девушка уже запустила процесс упаковки франшизы. Однако у Юлии есть сомнения насчет того, как именно лучше масштабировать студию в дальнейшем. Например, она рассмтаривает вариант поиска партнера, который взял бы на себя операционную сторону бизнеса и помог освободить личное время для других задач.

Также Юлии важно понять, будет ли востребована на рынке подписка на услуги студии и как определить оптимальную цену для месячной подписки.

Поэтому основательница студии обратились к экспертам со следующими вопросами:

  • Как масштабировать бизнес через запуск франшизы?
  • Как искать франчайзи для бьюти-проекта?
  • Как определить ЦА для продажи франшизы?
  • Как продавать услуги по подписке?
  • Как оценить емкость рынка бьюти-услуг?
  • Как конкурировать в онлайн-обучении в бьюти-сфере?

Какие рекомендации дали эксперты — смотрите на YouTube:

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​​​​​Как стать участником «Рабочей группы»?

Если вы хотите стать героем проекта, опишите вопрос своего бизнеса, который вы хотели бы разобрать совместно с нашими экспертами. Отправьте его на y@probusiness.by с пометкой «Рабочая группа». Авторов самых интересных вопросов мы пригласим в студию и разберем ваш кейс вместе с нашими менторами и ведущими.

Партнер проекта:

«Не волнуйся, а волнуй». 3 идеи для масштабирования бьюти-бизнеса

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«Про бизнес» и Альфа Банк в Беларуси продолжают разбирать реальные кейсы малого и среднего бизнеса в рамках совместного проекта «Рабочая группа». Ведущие Дмитрий...
 
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