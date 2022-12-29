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«Не волнуйся, а волнуй». 3 идеи для масштабирования бьюти-бизнеса
29.12.2022 08:03 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» и
В проект «Рабочая группа» обратилась Юлия Секерина, собственница студии
Партнер сезона «Рабочая группа 2.0» ―
Эксперты выпуска:
О студии «Легкое волнение»
«Легкое волнение» — это студия быстрых укладок и макияжа. В салоне не делают окрашиваний и стрижек, зато в 85% случаев найдут для клиента свободного мастера в любое время, чтобы подготовиться к встрече или мероприятию. Студия рабоает каждый день без выходных, с возможностью записаться день в день.
Одной из особенностью студии являются «открытые цены». Клиент платит за результат: нет никаких доплат, например, за мытье волос, дополнительный объем, увлажнение, нанесене тех или иных средств.
Клиенты студии — женщины всех возрастов, которых обьединяет один стиль жизни: они ценят свое время, комфорт и деньги, стремятся быть красивыми и уверенными в себе, не затрачивая на этого много ресурса.
Средний чек сделки — 80 бел. руб. (около $ 30). На данный момент у компании есть база из 3 000 клиенток, из них около 1000 совершили повторный визит.
Основной канал продвижения студии — Instagram. Также помогает привлекать клиентов и расположение — салон находится в торговом центре с высокой проходимостью.
В штате компании 6 сотрудников. В месяц студия генерирует выручку в размере 10−15 тыс. бел. руб. ($ 3960−5940). Рентабельность бизнеса — от 10% до 34% в разные месяцы: пик приходится на декабрь и июль, а низкие показатели характерны для ноября и января.
В планах компании:
Зачем компания обратилась в «Рабочую группу»?
Юлия отмечает, что регулярно получает предложения открыть другие студии по ее идее и концепции в других городах и странах. Сейчас девушка уже запустила процесс упаковки франшизы. Однако у Юлии есть сомнения насчет того, как именно лучше масштабировать студию в дальнейшем. Например, она рассмтаривает вариант поиска партнера, который взял бы на себя операционную сторону бизнеса и помог освободить личное время для других задач.
Также Юлии важно понять, будет ли востребована на рынке подписка на услуги студии и как определить оптимальную цену для месячной подписки.
Поэтому основательница студии обратились к экспертам со следующими вопросами:
Какие рекомендации дали эксперты — смотрите на YouTube:
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