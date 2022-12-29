Юные таланты собрались со всей Беларуси на бал во Дворце независимости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске во Дворце независимости проходит новогодний бал. Гости – талантливые и одаренные дети со всей страны, передает телеканал «МИР 24».

Все они – победители олимпиад, конкурсов, дипломанты конференций, стипендиаты различных фондов. Всего более 300 ребят. Прежде чем попасть на елку, каждому пришлось освоить бальный этикет и научиться вальсировать. Гостей праздника поздравил Александр Лукашенко. Он отметил, что приглашать в канун Нового года во Дворец независимости талантливых детей Беларуси – многолетняя традиция.

«Я счастлив видеть, как достойно вы продолжаете нашу необыкновенно богатую и яркую историю. Продолжаете успехами в учебе, творчестве, спорте. Многие находят время для волонтерской деятельности. По зову сердца, абсолютно бескорыстно вы помогаете детям, оставшимся без родителей, одиноким пожилым людям, инвалидам. A кто-то заботится о братьях наших меньших. Все это говорит о том, что лучшие традиции наших самых древних предков, которые никогда не бросали в беде своих близких, живут в каждом новом поколении», – сказал глава государства.

Дворец независимости дает бал для талантливых школьников в пятый раз. Кружиться на паркете ребята будут до полуночи.