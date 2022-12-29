Телерадиокомпания «Мир» в Беларуси поздравила водителей с наступающим Новым годом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Елки на колесах. Телерадиокомпания «Мир» в Беларуси поздравила с наступающим Новым годом водителей. С акцией помогла Госавтоинспекция. Сегодня никаких штрафов, только подарки и хорошее настроение. В роли Снегурочки праздник дарила корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.



Машина телерадиокомпании «Мир» на день превратилась в сани Деда Мороза. Рядом верная внучка Снегурочка и целый багажник подарков – не один десяток живых елок.



Вот оно, новогоднее чудо. Остановил инспектор, а появились Дед Мороз со Снегурочкой. Никаких штрафов, только подарки. Организовать акцию помогла столичная Госавтоинспекция. Патруль и сам не заметил, как стал новогодним!

«У нас сложилась такая новогодняя традиция. Проходит она у нас не первый год. Очень приятно видеть отъезжающих от нас улыбающихся водителей. Обычно водители, когда отъезжают от нас, тоже улыбаются, но не с такими позитивными мыслями, как сейчас», – рассказал старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ центрального РОВД Минска Александр Шишковец.