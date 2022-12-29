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Телерадиокомпания «Мир» в Беларуси поздравила водителей с наступающим Новым годом
29.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Елки на колесах. Телерадиокомпания «Мир» в Беларуси поздравила с наступающим Новым годом водителей. С акцией помогла Госавтоинспекция. Сегодня никаких штрафов, только подарки и хорошее настроение. В роли Снегурочки праздник дарила корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Для белорусского представительства МТРК «Мир» – это не единственная новогодняя акция. Филиал уже поздравил ребят
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С акцией помогла Госавтоинспекция. Сегодня никаких штрафов, только подарки и хорошее настроение.
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