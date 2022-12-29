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Диспансеризация в Беларуси станет обязательной
29.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси с 1 января диспансеризация станет обязательной для всех – от детей до пенсионеров, сообщает «МИР 24».
Для тех, кто работает или учится, на поход по врачам официально предусмотрен выходной день. У каждой возрастной категории пациентов будет свой протокол обследования.
«Сам пациент может записаться на прием с использованием электронных технологий. Разработана возможность электронного заполнения анкеты и регистрация пациента для дальнейшей консультации. Организаторами здравоохранения будут разработаны кабинеты в каждом отделении поликлиники», – рассказала начальник управления Министерства здравоохранения Беларуси Татьяна Санукевич.
Также будут работать выездные бригады врачей. Мобильные медицинские комплексы побывают в каждом селе.
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Для тех, кто работает или учится, на поход по врачам официально предусмотрен выходной день.
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