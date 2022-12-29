Диспансеризация в Беларуси станет обязательной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси с 1 января диспансеризация станет обязательной для всех – от детей до пенсионеров, сообщает «МИР 24».

Для тех, кто работает или учится, на поход по врачам официально предусмотрен выходной день. У каждой возрастной категории пациентов будет свой протокол обследования. Пройти осмотр можно будет по предварительной записи в поликлинике, к которой человек прикреплен. Цель диспансеризации – выявление заболеваний на ранних стадиях и пропаганда здорового образа жизни.

«Сам пациент может записаться на прием с использованием электронных технологий. Разработана возможность электронного заполнения анкеты и регистрация пациента для дальнейшей консультации. Организаторами здравоохранения будут разработаны кабинеты в каждом отделении поликлиники», – рассказала начальник управления Министерства здравоохранения Беларуси Татьяна Санукевич.

Также будут работать выездные бригады врачей. Мобильные медицинские комплексы побывают в каждом селе.