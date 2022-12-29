В Минске во Дворце Независимости прошел традиционный новогодний бал

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В вихре танца. Во Дворце Независимости прошел молодежный новогодний бал. На паркет вышли победители олимпиад и конкурсов, дипломанты конференций. В танце кружились 320 человек. Вальсировал и президент Беларуси Александр Лукашенко. О том, как прошел праздничный вечер, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Позади почти два месяца репетиций. Теперь фото на память, и можно в пляс. Будущие айтишники Андрей и Дарья за время подготовки подружились и стали одной командой.

«Мы невероятно рады тому, что попали сюда, и по всем тоже видно. Фотографируются все. Все счастливы, что этот день настал. Мы готовились к нему очень серьезно», – рассказали участники бала Андрей Шешко и Дарья Тимофеева.

В зале торжественных церемоний Дворца Независимости 320 юношей и девушек из разных регионов Беларуси. Все они – победители различных конкурсов и олимпиад, лауреаты фестивалей, волонтеры.

«Каждую субботу и воскресенье я приезжал на репетицию. И мы репетировали в течение четырех часов. А уже последние репетиции были на весь день. Мы очень сильно ждали этого события. Это шанс, который выпадает не каждому, далеко не каждому. И такое воспоминание остается на всю жизнь с тобой», – признались участники бала Илья Кумецкий и Владислава Исакова.

Бал открыл полонез дебютантов. Как и несколько веков назад, этот торжественный танец – обязательная часть. Всего же в классической программе десять танцев: от вальса до котильона. При исполнении последнего обычно используют различные аксессуары.