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В Минске во Дворце Независимости прошел традиционный новогодний бал

29.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В вихре танца. Во Дворце Независимости прошел молодежный новогодний бал. На паркет вышли победители олимпиад и конкурсов, дипломанты конференций. В танце кружились 320 человек. Вальсировал и президент Беларуси Александр Лукашенко. О том, как прошел праздничный вечер, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Позади почти два месяца репетиций. Теперь фото на память, и можно в пляс. Будущие айтишники Андрей и Дарья за время подготовки подружились и стали одной командой.

«Мы невероятно рады тому, что попали сюда, и по всем тоже видно. Фотографируются все. Все счастливы, что этот день настал. Мы готовились к нему очень серьезно», – рассказали участники бала Андрей Шешко и Дарья Тимофеева.

В зале торжественных церемоний Дворца Независимости 320 юношей и девушек из разных регионов Беларуси. Все они – победители различных конкурсов и олимпиад, лауреаты фестивалей, волонтеры.

«Каждую субботу и воскресенье я приезжал на репетицию. И мы репетировали в течение четырех часов. А уже последние репетиции были на весь день. Мы очень сильно ждали этого события. Это шанс, который выпадает не каждому, далеко не каждому. И такое воспоминание остается на всю жизнь с тобой», – признались участники бала Илья Кумецкий и Владислава Исакова.

Бал открыл полонез дебютантов. Как и несколько веков назад, этот торжественный танец – обязательная часть. Всего же в классической программе десять танцев: от вальса до котильона. При исполнении последнего обычно используют различные аксессуары.

«В этом году мы решили взять его с лентами. И это такие, знаете, красивые цветные карусели. Это ленты, в которые партнер закручивает свою девушку, а потом она раскручивается из него. И особенно красиво сверху смотрится эта картинка», – отметила главный балетмейстер Светлана Гутковская.

Гостей приветствовал Александр Лукашенко. Президент отметил, что этот уже традиционный для современной Беларуси праздник связывает эпохи и поколения. А молодежь достойно продолжает историю и сохраняет традиции Беларуси.

«Сегодняшний вечер мы посвящаем нашему культурному наследию, созданному нашими предками, невзирая на войны, лишения и другие испытания. Посвящаем его созидательной красоте, которая в трудные времена давала надежду на будущее. Мы видим ее в архитектурных, литературных творениях, живописных и литературных шедеврах. В той же бальной традиции», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Поздравляя с наступающим праздником, президент пожелал молодым людям быть рассудительными, изучать разные взгляды и делать свои выводы.

«Двигайтесь к намеченным целям стремительно. Но не забывайте порой оглянуться назад. В многовековой истории белорусской земли вы всегда найдете мудрые советы, которые помогут принять правильное решение в вашей судьбе, в судьбе Беларуси», – добавил глава государства.

Танцы сменяли друг друга, как и эпохи, в которые они были популярны. После классической части бала началась произвольная. Ритмы рок-н-рола, латино и ча-ча-ча звучали до полуночи.

Новогодний бал во Дворце Независимости прошел в пятый раз.



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