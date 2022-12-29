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В Минске во Дворце Независимости прошел традиционный новогодний бал
29.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В вихре танца. Во Дворце Независимости прошел молодежный новогодний бал. На паркет вышли победители олимпиад и конкурсов, дипломанты конференций. В танце кружились 320 человек. Вальсировал и президент Беларуси Александр Лукашенко. О том, как прошел праздничный вечер, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Позади почти два месяца репетиций. Теперь фото на память, и можно в пляс. Будущие айтишники Андрей и Дарья за время подготовки подружились и стали одной командой.
«Мы невероятно рады тому, что попали сюда, и по всем тоже видно. Фотографируются все. Все счастливы, что этот день настал. Мы готовились к нему очень серьезно», – рассказали участники бала Андрей Шешко и Дарья Тимофеева.
В зале торжественных церемоний Дворца Независимости 320 юношей и девушек из разных регионов Беларуси. Все они – победители различных конкурсов и олимпиад, лауреаты фестивалей, волонтеры.
Бал открыл полонез дебютантов. Как и несколько веков назад, этот торжественный танец – обязательная часть. Всего же в классической программе десять танцев: от вальса до котильона. При исполнении последнего обычно используют различные аксессуары.
Гостей приветствовал Александр Лукашенко. Президент отметил, что этот уже традиционный для современной Беларуси праздник связывает эпохи и поколения. А молодежь достойно продолжает историю и сохраняет традиции Беларуси.
Поздравляя с наступающим праздником, президент пожелал молодым людям быть рассудительными, изучать разные взгляды и делать свои выводы.
«Двигайтесь к намеченным целям стремительно. Но не забывайте порой оглянуться назад. В многовековой истории белорусской земли вы всегда найдете мудрые советы, которые помогут принять правильное решение в вашей судьбе, в судьбе Беларуси», – добавил глава государства.
Танцы сменяли друг друга, как и эпохи, в которые они были популярны. После классической части бала началась произвольная. Ритмы рок-н-рола, латино и ча-ча-ча звучали до полуночи.
Новогодний бал во Дворце Независимости прошел в пятый раз.
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В нем приняли участие победители различных конкурсов и олимпиад, лауреаты фестивалей, волонтеры.
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