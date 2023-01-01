Лидеры стран СНГ и Грузии поздравили соотечественников с Новым годом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лидеры стран СНГ и Грузии в канун Нового года обратились к соотечественникам. Они подвели итоги 2022 года, пожелали согражданам новых достижений, мира и процветания, передает «МИР 24».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил экономические успехи республики.

«Для постпандемийного периода результаты удовлетворительны. Так, экономика выросла примерно на 5%, в ненефтяном секторе – более чем на 9%. В то же время наш валовой внутренний продукт в этом году достиг рекордного уровня – 130 млрд манатов. Это историческое достижение. Параллельно с этим значительно сократился наш внешний долг», – подчеркнул глава государства.

Алиев также поздравил всех азербайджанцев с Днем солидарности.

«По традиции искренне приветствую всех наших соотечественников во всем мире и желаю им успехов», – сказал президент Азербайджана.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил надежду, что новый год станет годом значительных свершений в интересах страны и ее народа.

«Гордясь своей независимой отчизной, выражая уверенность в светлом будущем и ставя перед собой высокие цели, мы объявили следующий год годом «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром». Этим мы выразили огромное доверие молодежи – будущему нашей отчизны. Опираясь на патриотизм, талант и вдохновение народа, в том числе и молодежи, мы и в новом году будем вдохновенно трудиться для превращения Родины в край успехов», – подчеркнул лидер Туркменистана.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что все достигнутое в 2022 году – результат общего труда и целеустремленности граждан республики.

«Мы смогли направить более значительные ресурсы на улучшение благосостояния народа, чем во все предыдущие годы. Вместе мы – сила, и мы едины в стремлении жить в развитом, сильном государстве. Верю, что новый год приумножит благосостояние каждого нашего гражданина, каждой семьи, и мы сможем достигнуть тех вершин, к которым стремимся. Пусть все, что мы имеем сейчас, станет стимулом для новых свершений», – сказал в обращении к соотечественникам Жапаров.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала счастья семьям сограждан.

«Я хочу вас всех поздравить, пожелать счастья, здоровья, успехов в новом году. Хочу пожелать этого всем семьям в Грузии. Я хочу, чтобы вы были успешными, чтобы в ваши семьи вошел мир, чтобы утвердились счастье и здоровье», – сказала Зурабишвили.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в новогоднем обращении отметил, что 2022 год стал годом плодотворного труда.

«Мы собрали рекордный урожай хлебов – больше тонны на жителя страны. Обеспечили себя в достатке продуктами и накормили миллионы жителей планеты, выручив за экспорт продовольствия больше 20 миллиардов рублей. Построили новые поликлиники, больницы, школы, детские сады, мосты и дороги – более 50 масштабных объектов… Мы сохранили рабочие места и социальную направленность экономики – помощь получили все, кто нуждается. Около 50 тысяч белорусских семей встречают Новый год в новых квартирах», – перечислил достижения белорусский лидер.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в поздравлении народу республики подчеркнул, что 2023 год в стране объявлен Годом заботы о человеке и качественного образования.

«Мы создадим новые условия для того, чтобы наши дети получали качественное образование и воспитание, выросли гармонично развитыми личностями. В центре внимания будет находиться всемерная забота о наших уважаемых ветеранах, женщинах, а также всех, кто нуждается в помощи. Важным приоритетом для нас будет поддержка представителей науки и культуры, медицины, учителей и наставников. Словом, в нашей стране никто не останется без внимания и заботы общества и государства. Мы мобилизуем на это все силы и возможности», – заверил лидер Узбекистана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в новогоднем обращении отметил, что проводимые в стране реформы – путь к процветанию.

«В этом смысле 2022 год стал годом исключительных достижений. Армения заняла 11-е место в мировом Индексе экономической свободы, получив международное признание как ведущая страна в области инвестиций и экономической свободы. Это произошло в результате того, что, несмотря на все трудности, правительство оставалось приверженным проведению системных реформ. В результате мы закрываем год с двузначным экономическим ростом», – отметил Пашинян.

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к гражданам страны сказал, что Новый год раскрывает в людях их лучшие черты.

«Встречая Новый год, все стремятся порадовать близких, согреть их вниманием и душевным теплом, подарить то, о чем они мечтали, увидеть восторг в глазах детей, почувствовать, как трогательно благодарны за наше внимание родители, старшее поколение – они умеют ценить эти зарницы счастья. Друзья, сейчас самый подходящий момент, чтобы оставить в прошлом все личные обиды и недоразумения, сказать самым дорогим людям о своих нежных чувствах, о любви, о том, как важно заботиться друг о друге – всегда, в любое время», – сказал президент России.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в поздравительном послании соотечественникам выделил развитие социальной сферы.

«С удовлетворением и гордостью хочу заявить, что благодаря самоотверженному труду славного народа Таджикистана, особенно патриотически настроенных предпринимателей и людей щедрой души в уходящем году было построено 3100 производственных и социальных объектов, что привело к большему процветанию и благоустройству городов, районов и сельских местностей страны, а также обеспечению рабочими местами 190 тысяч наших соотечественников и повышению уровня и улучшению качества жизни населения», – сказал лидер Таджикистана.

Президент Молдовы Майя Санду, поздравляя сограждан, сказала, что, хотя 2022 год был трудным для республики, достигнуты успехи в науке и спорте.

«В этом году Республика Молдова получила золото на чемпионате мира по борьбе – Анастасия Никита пишет историю нашей страны! Каноист Сергей Тарновский привез домой золотую медаль чемпионата мира по гребле… Также в 2022 году пять молдавских школьников завоевали золото на Всемирной олимпиаде по робототехнике. Сборная Молдовы по шахматам добилась сенсационного результата – Молдова заняла 6-е место на Всемирной шахматной Олимпиаде. В 2022 году в космос был запущен первый молдавский спутник, созданный исследователями Технического университета Молдовы», – сказала Санду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении подчеркнул, что казахстанцы сплотились во имя общего будущего.

«Никакие вызовы не помешали нам продолжить кардинальные реформы. В новом году мы продолжим строить качественные дороги, возводить доступное жилье, современные школы и больницы. Власть будет создавать благоприятные условия для развития предпринимательства. Первостепенными задачами правительства остаются обуздание инфляции и повышение реальных доходов граждан, налаживание производств... Мы будем всячески поддерживать людей, преданных своему делу, настоящих профессионалов и патриотов нашей Родины», – заявил Токаев.