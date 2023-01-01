ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Какие изменения ждут белорусов в 2023 году?

01.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый год для белорусов начался с изменений. У бюджетников выросли зарплаты, в силу вступил новый Налоговый кодекс, увеличился размер семейного капитала. О новшествах, которые произошли в стране – корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

В Беларуси бюджетники будут зарабатывать больше. На 7,5% увеличился размер базовой ставки. Это значит, что различные доплаты к основному заработку учителей, врачей, медиков станут выше.

За миллионом в глубинку

Как живут земские учителя?

На 17% увечился размер семейного капитала. Он оставляет более 30 белорусских рублей. Это около 800 тысяч российских. На эти средства могут претендовать многодетные семьи при рождении третьего ребенка. Воспользоваться ими можно для улучшения жилищных условий, лечения или же когда третьему ребенку исполнится 18 лет.

Появился и новый вид налогообложения для самозанятых и фрилансеров: на профессиональный доход. В перечне около 40 видов деятельности: от торговли кондитерскими изделиями до разработки веб-сайтов. В казну нужно будет заплатить от 10 до 20%. Цифра зависит от годового заработка. Для уплаты нужно скачать мобильное приложение.

Выросла и минимальная заработная плата. Теперь до вычета налогов и сборов она составляет 554 белорусских рубля. Это около 15 тысяч российских рублей.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стране выросла минимальная заработная плата. Теперь до вычета налогов и сборов она составляет 554 белорусских рубля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фабрики и заводы Минска открылись для туристов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.12.2022
Mir24.TV Belarus
01.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика