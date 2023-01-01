Какие изменения ждут белорусов в 2023 году?

На 17% увечился размер семейного капитала. Он оставляет более 30 белорусских рублей. Это около 800 тысяч российских. На эти средства могут претендовать многодетные семьи при рождении третьего ребенка. Воспользоваться ими можно для улучшения жилищных условий, лечения или же когда третьему ребенку исполнится 18 лет.

Появился и новый вид налогообложения для самозанятых и фрилансеров: на профессиональный доход. В перечне около 40 видов деятельности: от торговли кондитерскими изделиями до разработки веб-сайтов. В казну нужно будет заплатить от 10 до 20%. Цифра зависит от годового заработка. Для уплаты нужно скачать мобильное приложение.



Выросла и минимальная заработная плата. Теперь до вычета налогов и сборов она составляет 554 белорусских рубля. Это около 15 тысяч российских рублей.