Морковь и капуста по праздникам: белорусская заводчица вырастила 13 поколений калифорнийских кроликов

«Они очень милые животные. Это же сама красота. Такое нервное успокоение. Сами знаете, под старость лет люди немножко становятся раздраженные. С ними разговариваешь обыкновенно, можно им все рассказать, они все слушают внимательно», – поделилась разводчица кроликов Тамара Лапуста.

Начинала с нуля: читала книги, изучала поведение животных, строила клетки. И вот уже 20 лет ведет родословную каждого питомца. В учетной книжке история 13-ти поколений.

«Написано: вот номер клетки, записаны мать, отец, кто там – самка, самец сидит, потомство, когда случка произошла. Вот 6 лет примерно. Ну, если подсчитать, примерно тысяч пять голов точно. Есть любимцы, которых называю по именам», – рассказала Тамара Лапуста.

В начале дня – осмотр животных. Для заболевших – отдельные клетки, так называемый изолятор. В лечении никаких антибиотиков, только лекарственные травы.

Побольше движения и свежий воздух – залог здорового кролика. Плюс к этому правильный рацион. И в него вовсе не входят морковь и капуста. Их можно только по праздникам: слишком частое кормление может привести к несварению.

В рационе ушастых много витаминов. Сено из разнотравья, а еще – люцерна и зерно. Клевер для кроликов – настоящий деликатес. Хозяйка все заготавливает сама. А летом балует питомцев свежей травой. И выпускает погулять.

«Выпускаю, некоторых выпускаю. Я их всех знаю. Вот кажется они все одинаковые. Отличаю по повадкам, по массе тела, по каким-то внешним данным, поэтому я их смело выпускаю», – отметила Тамара.

Сейчас в хозяйстве 60 калифорнийских особей. К весне ждут пополнение до двухсот. Желающих купить животных много.