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Морковь и капуста по праздникам: белорусская заводчица вырастила 13 поколений калифорнийских кроликов
04.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская заводчица составила родословную для 13 поколений кроликов. Всего в записной книжке их больше пяти тысяч. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева увидела кроличью ферму и узнала, в чем залог здорового потомства.
Живая ферма для Тамары Лапусты – хобби и поддержка семейного бюджета. Работы много, но справляется без помощников.
«Они очень милые животные. Это же сама красота. Такое нервное успокоение. Сами знаете, под старость лет люди немножко становятся раздраженные. С ними разговариваешь обыкновенно, можно им все рассказать, они все слушают внимательно», – поделилась разводчица кроликов Тамара Лапуста.
Начинала с нуля: читала книги, изучала поведение животных, строила клетки. И вот уже 20 лет ведет родословную каждого питомца. В учетной книжке история 13-ти поколений.
В начале дня – осмотр животных. Для заболевших – отдельные клетки, так называемый изолятор. В лечении никаких антибиотиков, только лекарственные травы.
Побольше движения и свежий воздух – залог здорового кролика. Плюс к этому правильный рацион. И в него вовсе не входят морковь и капуста. Их можно только по праздникам: слишком частое кормление может привести к несварению.
В рационе ушастых много витаминов. Сено из разнотравья, а еще – люцерна и зерно. Клевер для кроликов – настоящий деликатес. Хозяйка все заготавливает сама. А летом балует питомцев свежей травой. И выпускает погулять.
Сейчас в хозяйстве 60 калифорнийских особей. К весне ждут пополнение до двухсот. Желающих купить животных много.
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Морковь и капуста по праздникам: белорусская заводчица вырастила 13 поколений калифорнийских кроликов
Живая ферма для Тамары Лапусты – хобби и поддержка семейного бюджета. Работы много, но справляется без помощников.
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