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Эффективная коммуникация: как тратить с пользой 90% времени

04.01.2023 18:15 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Эффективная коммуникация: как тратить с пользой 90% времени

До 90% времени руководитель тратит на коммуникацию. Как оптимизировать усилия — и максимально эффективно наладить обратную связь с сотрудниками и клиентами, работу с возражениями? Что нужно, чтобы не только слушать, но и слышать друг друга — и в офисе, и в общении с родными и близкими. 19 января приглашаем на Встречу Клуба Про бизнес по теме «Эффективные коммуникации». Встреча состоится в Минске в отеле Реннесанс.

Выступает Ирина Мазикова, российский эксперт по трансформации систем управления и улучшению результатов команд (10+ лет опыта работы со «Сбербанком», «Северсталью», «Ингосстрахом», NeoLab и другими международными и российскими компаниями), тренер бизнес-школы LEAD IT.

Регистрация на встречу стартует в 18:30.

С 19:00 до 19:50 начнется выступление на тему: «Эффективные коммуникации с сотрудниками и клиентами». Ирина Мазикова расскажет про:

  • Многообразие восприятий: как работать с возражениями сотрудников и клиентов
  • Главные навыки: что необходимо, чтобы повысить управляемость коммуникаций
  • Какие индикаторы помогают улучшать коммуникацию в бизнесе, семье, команде
  • Что такое скрытые смыслы и как они влияют на нашу жизнь

С 19:50 по 21:10 эксперт проведет групповой мастер-класс: «Как работать с возражениями».

Затем мы приглашаем вас на неформальное общение и фуршет — нетворкинг продлиться до 23−00.

Что публиковал «Про бизнес» от эксперта Ирины Мазиковой — читайте здесь.

Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба. 

Эффективная коммуникация: как тратить с пользой 90% времени

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

Что такое Клуб Про бизнес?

Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.

В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем)

На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.

Эффективная коммуникация: как тратить с пользой 90% времени
Встреча Клуба Про бизнес

Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео:

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Генеральный партнер Клуба:

Эффективная коммуникация: как тратить с пользой 90% времени

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Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой! rp@probusiness.io либо +375292999528

 
Теги: Минск
 
 
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