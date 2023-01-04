|
Эффективная коммуникация: как тратить с пользой 90% времени
04.01.2023 18:15 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
До 90% времени руководитель тратит на коммуникацию. Как оптимизировать усилия — и максимально эффективно наладить обратную связь с сотрудниками и клиентами, работу с возражениями? Что нужно, чтобы не только слушать, но и слышать друг друга — и в офисе, и в общении с родными и близкими. 19 января приглашаем на Встречу Клуба Про бизнес по теме «Эффективные коммуникации». Встреча состоится в Минске в отеле Реннесанс.
Выступает Ирина Мазикова, российский эксперт по трансформации систем управления и улучшению результатов команд (10+ лет опыта работы со «Сбербанком», «Северсталью», «Ингосстрахом», NeoLab и другими международными и российскими компаниями), тренер
Регистрация на встречу стартует в 18:30.
С 19:00 до 19:50 начнется выступление на тему: «Эффективные коммуникации с сотрудниками и клиентами». Ирина Мазикова расскажет про:
С 19:50 по 21:10 эксперт проведет групповой мастер-класс: «Как работать с возражениями».
Затем мы приглашаем вас на неформальное общение и фуршет — нетворкинг продлиться до 23−00.
Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.
Вы также можете
Что такое Клуб Про бизнес?
Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.
В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем)
На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.
Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео:
________________________________________________________________
Генеральный партнер Клуба:
________________________________________________________________
Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 90% времени руководитель тратит на коммуникацию. Как оптимизировать усилия - и максимально эффективно наладить обратную связь с сотрудниками и клиентами, работу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)