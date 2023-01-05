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В роддомах Минска поздравили родившихся 1 января малышей и их мам
05.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В роддомах Минска поздравляют малышей, которые появились на свет 1 января, и их мам. К доброй традиции подключились общественные организации. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына познакомилась с новорожденными белорусами.
Первый детский крик в этом роддоме в 2023 году прозвучал 1 января в 5:20 утра. На свет появилась девочка. У Татьяны Адамович это третий ребенок. Теперь она – многодетная мама и может рассчитывать на льготы при строительстве жилья.
«Наверное, воспользуемся всеми льготами, которые предоставляет государство многодетным семьям. У нас как раз нет жилья своего, поэтому для нас очень актуально. И семейный капитал, и вообще господдержка в этой сфере», – запланировала многодетная мама Татьяна Адамович.
У Натальи Битица девочка тоже родилась 1 января. Мама ждала пополнения в семье только в феврале. Но дочь решила сделать сюрприз. Маленькая Вероника весит всего два килограмма 200 граммов, но проблем со здоровьем у нее нет.
Всего в новогоднюю ночь в этом году в 1-ой городской клинической больнице Минска родились 4 девочки и 2 мальчика. Их мамы теперь под опекой общественных организаций.
Мам и новорожденных поздравили теплыми пожеланиями и вручили подарки. Не обошли вниманием и медиков, которые дежурили в новогоднюю ночь.
Профессиональную работу медиков минского роддома также отметила Всемирная организация здравоохранения. Теперь он носит звание «доброжелательного к ребенку».
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Первый детский крик в минском роддоме в 2023 году прозвучал 1 января в 5:20 утра.
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