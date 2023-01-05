В роддомах Минска поздравили родившихся 1 января малышей и их мам

«Наверное, воспользуемся всеми льготами, которые предоставляет государство многодетным семьям. У нас как раз нет жилья своего, поэтому для нас очень актуально. И семейный капитал, и вообще господдержка в этой сфере», – запланировала многодетная мама Татьяна Адамович.

У Натальи Битица девочка тоже родилась 1 января. Мама ждала пополнения в семье только в феврале. Но дочь решила сделать сюрприз. Маленькая Вероника весит всего два килограмма 200 граммов, но проблем со здоровьем у нее нет.

«Все хорошо. И со мной, и с ребеночком. Хотим домой. Это второй ребенок. И первый меня тоже поздравил на праздник. На 8 марта», – рассказала мама Наталья Битица.

Всего в новогоднюю ночь в этом году в 1-ой городской клинической больнице Минска родились 4 девочки и 2 мальчика. Их мамы теперь под опекой общественных организаций.

«Мы как общественная организация оказываем внимание, участвуем в любых акциях, которые связаны с поддержкой материнства и детства. Все, что касается и акции «Наши дети», и чествования детей, которые родились в первые часы нового года. И вообще для любой семьи, которая попала в трудную ситуацию, мы готовы прийти на помощь», – сообщила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Мам и новорожденных поздравили теплыми пожеланиями и вручили подарки. Не обошли вниманием и медиков, которые дежурили в новогоднюю ночь.

Профессиональную работу медиков минского роддома также отметила Всемирная организация здравоохранения. Теперь он носит звание «доброжелательного к ребенку».