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Александр Лукашенко поручил нарастить объемы экспорта

05.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нарастить объемы экспорта. Такую задачу на 2023-й поставил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Конечно, деньги решают все. Но хотелось бы, чтобы мы поштучно увеличили экспорт. Тракторов и прочих автомобилей, калийных удобрений поштучно мы реализовали меньше, чем в 2021-ом году. Благодаря тому, что произошел резкий рост цен на те товары, которые мы продаем, мы имеем положительные результаты по экспорту. Успокаиваться нельзя. Половину того, что мы производим, мы должны будем продать, чтобы нормально жить», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Из-за ограничений Запада в прошлом году цепочки перевозок товаров были нарушены. Прежде всего, это касается калийных удобрений, 90% которых поставляли заказчикам через прибалтийские порты. Их для Минска закрыли. Но негативные тенденции удалось переломить, отметил президент. Страна вышла на положительные цифры по экспорту. Минск и Москва на высшем уровне договорились о переориентации белорусских грузов через балтийские порты. Беларусь строит там свои терминалы.



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Теги: Минск
 
 
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Из-за ограничений Запада в прошлом году цепочки перевозок товаров были нарушены.
 
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