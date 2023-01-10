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О чем пишут мировые СМИ: неудачный запуск ракеты в Британии и COVID-19 в Китае
10.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первая британская миссия по запуску спутников закончилась неудачей. Ракета LauncherOne компании Virgin Orbit не смогла выйти на орбиту из-за «аномалии», сообщает
В Китае заявили о беспрецедентном уровне заболеваемости COVID-19. По словам высокопоставленного местного чиновника, почти 90% жителей провинции Хэнань (третьей по численности населения в стране) заражены вирусом, сообщает
В Казахстане ожидаются морозы до -43 градусов. По данным метеорологической службы, похолодание связано с северным антициклоном, который наполнен холодным арктическим воздухом, сообщает
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Британская миссия по выводу спутников на орбиту закончилась неудачей, будет проведено расследование. В Китае наблюдается волна заболеваемости COVID-19, но пик уже...
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