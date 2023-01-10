О чем пишут мировые СМИ: неудачный запуск ракеты в Британии и COVID-19 в Китае

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первая британская миссия по запуску спутников закончилась неудачей. Ракета LauncherOne компании Virgin Orbit не смогла выйти на орбиту из-за «аномалии», сообщает France 24 . В ближайшие дни будет проведено расследование причин сбоя. В ходе миссии планировалось вывести девять небольших спутников на нижнюю околоземную орбиту. Пуск производился с южного побережья Ирландии в присутствии большого количества людей. Первый этап прошел успешно, но из-за неполадок со второй ступенью ракета не набрала нужную высоту.

В Китае заявили о беспрецедентном уровне заболеваемости COVID-19. По словам высокопоставленного местного чиновника, почти 90% жителей провинции Хэнань (третьей по численности населения в стране) заражены вирусом, сообщает The Guardian . Количество заболевших оценивается в 88,5 млн человек при общем населении в 99,4 млн. При этом пик вспышки уже пройден – максимальное количество обращений к врачам было зафиксировано 19 декабря, после чего наблюдалось неуклонное снижение. Но в конце месяца в Китае празднуют лунный новый год, жители традиционно отправляются в поездки, и заболеваемость может снова возрасти.

В Казахстане ожидаются морозы до -43 градусов. По данным метеорологической службы, похолодание связано с северным антициклоном, который наполнен холодным арктическим воздухом, сообщает «Казахстанская правда» . Антициклон движется по территории страны, постепенно смещаясь к южным регионам. Самые низкие температуры в ближайшие три дня ожидаются в центре (основной фон ночью 35-40, днем повышение от 20-30 до 15-26 градусов) и на востоке (ночью от 20-33 до 30-43 мороза, днем от 15-23 до 23-33 градусов).

В Кыргызстане из-за аномальных морозов продлили школьные каникулы. Они продлятся до 16 января, сообщает «Вечерний Бишкек» . При этом по графику учеба должна была начаться 11 января. По прогнозам синоптиков, в ряде регионов страны ожидается понижение температуры до -38 градусов. В связи с продлением зимних каникул будут сокращены весенние. Они будут продолжаться всего пять календарных дней, с 22 по 26 марта.