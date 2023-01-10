Лукашенко объявил о создании медиахолдинга Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Еще один шаг на пути к интеграции. В этом году появится медиахолдинг Союзного государства. Организацией должны заняться администрации президентов обеих стран. Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Дмитрием Мезенцевым призвал ускориться, передает телеканал «МИР 24».

«Я понимаю, пресс-секретари Беларуси и России от этой работы почему-то отошли, оставив ее на рассмотрение то ли вам в одиночку, хотя в одиночку такие вопросы не делаются. Я еще раз напоминаю: наше общее решение, президентов России и Беларуси – создать хороший, добротный, мощный, обязательно современный. В противном случае будем тратить деньги, а толку не будет», – заявил Лукашенко.

Уже выполнено семь союзных программ из 28. Александр Лукашенко предложил увеличить финансирование экономических, научных и гуманитарных программ.

«Это и вопрос об итогах торгово-экономического взаимодействия за отчетный период, доклад правительств о том, что сделано по реализации 28 союзных программ. Конечно, мы поднимем вопрос об отмене роуминга. Эта работа должна завершаться», – отметил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Также президент предложил рассмотреть вопрос о символике Союзного государства. Ключевые моменты обсудят на предстоящем заседании Высшего госсовета.