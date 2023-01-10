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Лукашенко объявил о создании медиахолдинга Союзного государства
10.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Еще один шаг на пути к интеграции. В этом году появится медиахолдинг Союзного государства. Организацией должны заняться администрации президентов обеих стран. Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Дмитрием Мезенцевым призвал ускориться, передает телеканал «МИР 24».
«Я понимаю, пресс-секретари Беларуси и России от этой работы почему-то отошли, оставив ее на рассмотрение то ли вам в одиночку, хотя в одиночку такие вопросы не делаются. Я еще раз напоминаю: наше общее решение, президентов России и Беларуси – создать хороший, добротный, мощный, обязательно современный. В противном случае будем тратить деньги, а толку не будет», – заявил Лукашенко.
Уже выполнено семь
Также президент предложил рассмотреть вопрос о символике Союзного государства. Ключевые моменты обсудят на предстоящем заседании Высшего госсовета.
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По словам главы Беларуси, организацией должны заняться администрации президентов обеих стран.
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